Humberto Lede será el coordinador de As Celtas, que pretende a Andrea Albiol

Humberto Lede ya ejerce públicamente como coordinador deportivo de As Celtas. A falta de que el Real Club Celta lo anuncie formalmente, Lede (Vigo, 1984) presentó el nuevo proyecto deportivo a un elevado número de equipos de la provincia este lunes en A Sede. En el acto también estuvieron la consejera Xisela Aranda, encargada de pilotar el fútbol femenino ante su presidenta, Marián Mouriño y Álex Otero.

Representantes de la UD Mos y del Lóstrego CF gondomareño, de 3ª RFEF, encabezaron la asistencia de equipos de otras localidades de la provincia (Pontevedra, Tomiño, Arcade, Caldas de Reis o Cambados) acudieron para conocer de primera mano la filosofía del novedoso Celta femenino, que absorberá al equipo de nacional, al de 2ª Autonómica y a dos de base del club aurinegro.

Profesional”. Esa es la clave del Celta. La filosofía sobre la que trabajará Lede -suena con enorme fuerza David Ferreiro, ex El Olivo, Matamá y Sárdoma como entrenador- se basará en una exigencia mayor que la que puede ofrecer ahora mismo cualquier otro club, por estructura, presupuesto o disponibilidad horaria de las jugadoras. As Celtas contará con una plantilla volcada en el fútbol. Mayor número de horas de entrenamiento y el objetivo del ascenso son incompatibles con largas jornadas laborales en otros empleos. As Celtas ya está trabajando sobre una plantilla de calidad, dispuesta a pasar a la historia como el primer equipo femenino del Celta del siglo XXI. Eso, obviamente, descartará a un número elevado de futbolistas del Mos actual.

Uno de los primeros objetivos es Andrea Albiol (Sárdoma CF). La futbolista de Benicarló, 26 goles en esta categoría, cumple con todos los requisitos de la nueva filosofía. Y más cuando resulta complicado encontrar jugadoras con gol. La llamada céltica no es la única que tendrá a nivel gallego, además del propio deseo blanquiazul de que continúe.

Lede explicó a los clubes, según desveló el propio Celta en sus redes sociales, que la intención es que “a medio plazo” el club esté “en una categoría nacional de referencia con quince o veinte jugadoras” salidas de esta apuesta por las jugadoras gallegas “para tener fútbol profesional en la provincia”. El nuevo equipo de 3ª RFEF tocará a las mejores jugadoras. Y la apuesta será quid pro quo, sin excesos económicos.

La entrada de As Celtas en el mercado de fichajes supondrá el verano de mayor movimiento. Si el Mos B no asciende a 1ª Autonómica, a muchas futbolistas que han actuado en categoría nacional con Lede poco más que 2ª Autonómica les podrán ofrecer desde A Madroa. El Interrías (2ª RFEF, categoría superior a la de As Celtas), Sárdoma y Lóstrego sí podrán ofertar más a nivel deportivo. De hecho, el Sárdoma de Toni Martínez y “Chicho” Val mantendrá su nueva filosofía de reforzar el equipo para pelear por arriba. Sí se apunta muy claro también que a nivel local no habrá conflictos por el trasvase de jugadoras.

Una vez la plantilla mosense se secó las lágrimas el domingo en Oviedo, los contactos entre todas las partes han comenzado. El 30 de junio es la fecha oficial de final de la temporada, pero los movimientos ya se están produciendo. Y más cuando el Sárdoma quiere disponer de una plantilla numéricamente superior.