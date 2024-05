Miñambres sobre Giráldez: “Ni confirmo ni desmiento nada”

Felipe Miñambres, director deportivo y entrenador del Levante, no quiso confirmar ni tampoco desmentir ayer que el Celta deba pagar al club valenciano una indemnización porque Claudio Giráldez, hubiese suscrito un preacuerdo con la entidad valenciana antes de firmar su renovación con el equipo celeste.“No confirmo, ni desmiento. No voy a hablar de temas que no tienen que ver. Las cosas cuando se tengan que saber se sabrán y cuando no, pues no. No es el momento. En mi cabeza hay cosas más importantes que este tema”, dijo el técnico granota.