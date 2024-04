Aspas-Douvikas, una pareja goleadora por explotar

El Celta comenzará a preparar esta mañana el partido del sábado en Mendizorroza (18:30 horas) con la incertidumbre de quién ocupará la punta del ataque ante la baja por sanción de Strand Larsen. Para acompañar a Iago Aspas en la delantera, Tasos Douvikas se perfila como principal candidato a la titularidad. El griego ha recuperado el protagonismo en el Celta al firmar un gol y una asistencia en la goleada ante la UD Las Palmas. Aparte de Douvikas, Claudio Giráldez también barajará posiblemente otras opciones para suplir a Larsen: el sueco Williot Swedberg, el argentino Tadeo Allende y el canterano Miguel Rodríguez también podrían suplir a Larsen.

A Douvikas se le abre una gran oportunidad ante el Alavés para reivindicar más minutos y protagonismo en LaLiga, donde suma unos excelentes números en relación a los minutos disputados. El ex delantero del Utrecht ha firmado cinco goles y una asistencia en 694 minutos, lo que supone un gol cada 138,8 minutos. No está nada mal teniendo en cuenta que en los cinco últimos partidos acumula solamente 44 minutos de competición. En la Copa del Rey, sin embargo, se convirtió en el mejor artillero. Hizo seis goles y dio dos asistencias en cinco partidos, lo que le llevó a compartir este premio honorífico con Villalibre, que conquistó el título con el Athletic Club, y con Abdón Prats, que fue finalista del torneo con el Mallorca.

El pasado sábado en Balaídos, Aspas y Douvikas se encargaron de sentenciar un partido que se mantenía con el marcador incierto hasta que el minuto 71 el griego aprovechó una asistencia del moañés para establecer el 3-1. Cinco minutos después llegada el cuarto gol de los célticos con los mismos protagonistas que el anterior pero intercambiando los papeles. Esta vez era Douvikas el que realizaba un gran pase para que Aspas firmase su primer doblete de la temporada. Los dos atacantes exhibían así una gran conexión, a pesar de coincidir poco en el campo. De hecho, solo aparecieron en el mismo once inicial en una ocasión. Fue durante la visita a Balaídos del Girona, ante el que Benítez apostó por primera vez por un tridente en ataque al situar a Aspas y a Douvikas junto a Larsen. El experimento no dio los resultados esperados y el griego regresó al banquillo para no volver a disfrutar de una titularidad hasta el duelo con el Barcelona, el 1 de marzo pasado en Vigo.

Hasta el momento, ni Benítez ni Giráldez han apostado por la pareja Aspas-Douvikas como referencia en ataque, a pesar de que ambos han dado muestras de mezclar bien en el campo, pues el griego destaca por aprovechar muy bien los espacios a la espalda de los defensas y a esos desmarques suele responder el moañés con excelentes pases al hueco.

La asistencia que Aspas le regaló a Douvikas el sábado pasado no fue la primera. En la visita a Montjuïc, el moañés asistió al ateniense para anotar el 0-2 ante un Barcelona que acabó volteando el marcador en siete minutos. En la última jornada ante la UD Las Palmas, fue la primera vez que ambos marcaron en el mismo partido.

En Vitoria podría presentárseles a Aspas y a Douvikas una nueva oportunidad si Giráldez decide finalmente apostar por los dos como pareja de atacantes. El técnico del Celta hacía referencia días atrás a las pocas oportunidades que había tenido el griego desde su llegada al banquillo celeste: “Aporta mucho en su día a día pero no es fácil por la comunicación y le ha costado entender la manera de jugar”, explicó el porriñés respecto a un jugador que solo se comunica en inglés con sus compañeros. “El otro día iba a entrar, pero Carlos pide el cambio y no veo a Douvikas como central”, añadió Giráldez en referencia al partido contra el Betis en el que tenía previsto darle minutos al ex del Utrecht.

En una situación similar se encuentra Allende, que también puede ser una de las bazas que maneje Giráldez ante la ausencia de Larsen. El argentino llegó en el mercado de invierno por expreso deseo de Benítez para la banda derecha al no contar con Carles Pérez y Miguel Rodríguez. Allende puede moverse en las tres posiciones de ataque, al igual que un Williot que el sábado celebró su estreno como titular en LaLiga y un Miguel Rodríguez que apareció en los últimos minutos.

Larsen, baja después de 32 titularidades El céltico Strand Larsen era hasta esta pasada jornada el único jugador de campo de LaLiga que había sido titular en todos los partidos tras la ausencia del rayista Lejeune por sanción. La racha del zaguero francés se quebró en la jornada trigésima cuando su equipo visitaba Balaídos, después de ver la quinta amarilla contra el Betis una semana antes. Ahora, será el delantero noruego al que le toque “descansar”, pues ante Las Palmas vio la quinta cartulina amarilla y no podrá jugar el sábado en Mendizorroza (18:30 horas). Larsen se perderá ante el Alavés el cuarto partido de LaLiga desde su llegada al Celta en el verano de 2022. Las tres primeras ausencias se registraron durante el curso pasado: una por problemas físicos y un par de ellas por decisión técnica de un Carlos Carvalhal que había relevado en el banquillo a Coudet a partir de la decimotercera jornada. Ante el Real Madrid y el Barcelona, ante el que se ponía punto y final al curso, Carvalhal también prescindió de un Larsen que en su primer año en Vigo peleaba por la titularidad con Gonçalo Paciencia y con Haris Seferovic, que llegó en el mercado de invierno de 2023. Este curso, Larsen se ganó la confianza de Benítez y ahora de Claudio Giráldez, que ha apostado por el delantero nórdico en las cuarto jornadas que ha dirigido al Celta. De hecho, el técnico le recriminó la tarjeta del sábado por demorar su salida del campo al ser sustituido.

