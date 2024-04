Giráldez: “Todo va a ir muy bien”

El Celta ha comprometido su futuro inmediato con un Claudio Giráldez al que le restan siete jornadas de Liga para conseguir que el Celta mantenga su plaza en Primera División. Independientemente de lo que ocurra al finalizar el curso, el porriñés continuará como entrenador del equipo vigués la próxima temporada, tras firmar ayer la renovación de su contrato hasta junio de 2025. “Todo va a ir muy bien”, señaló Giráldez en la rueda de prensa posterior a la firma de su compromiso con la entidad a la que se incorporó hace nueve años y en la que ha ido superando todos los escalones como técnico de la cantera hasta asumir la responsabilidad del primer equipo tras la destitución de Rafa Benítez.

Apenas un mes después de que Giráldez reemplazase al preparador madrileño, ayer se cerraba el compromiso de renovación. “Ha sido sencillo llegar a un acuerdo porque las dos partes queríamos lo mismo. Ha sido muy rápido y muy natural hablarlo porque son nueve años aquí y quiero estar todo el tiempo que pueda mientras sea útil y pueda aportar al club”, subrayaba el preparador louriñés en referencia a un pacto que tendrá un año de vigencia por deseo del club, como explicó el director deportivo, Marco Garcés: “Es una manera que yo tengo de trabajar: arreglar por un año. Corro el riesgo de que Claudio se encarezca mucho, pero será un problema feliz”, bromeó el ejecutivo mexicano.

El excelente trabajo de Giráldez con el Celta Fortuna había llamado la atención de varios equipos de Segunda División, pero la precipitada salida de Benítez le abrió las puertas para debutar en la élite hace tres jornadas con una victoria ante el Sevilla. “Es muy importante estar en un sitio en el que te quieren todas las partes, en especial los jugadores que son los protagonistas de este deporte. Me quedo muy contento de que ese ambiente de felicidad se prolongue con mi renovación. No va a haber ningún problema en que las dos partes podamos estar el mayor tiempo posible juntos. Hoy sellamos la renovación, a partir de la semana que viene podemos empezar a hablar de un proyecto a más largo plazo. De momento, sería poco inteligente centrarnos en lo que no tenga que ver con la inmediatez porque estamos en una competición muy exigente, en un momento de la temporada muy importante y solo tenemos que estar pensando en el entrenamiento de mañana y en el partido de Las Palmas; es muy difícil pensar mucho más allá”, subrayó Giráldez, que llegó al salón regio de A Sede acompañado de su equipo técnico, con el que dio el salto al primer equipo desde el filial.

Sus primeras palabras en la rueda de prensa a la que también asistió la presidenta del Celta, Marián Mouriño, se centraron en “agradecer la confianza del club desde el primer minuto que llegué aquí, en el que me he sentido como en mi casa, muy cómodo como aficionado, desde pequeño, y hoy en día como trabajador. Estos días son para recordar, felices. Estoy muy agradecido por el cariño que recibo de toda la gente de mi alrededor, del celtismo. Y, ahora, a responder con trabajo y con compromiso, que es lo que vamos a aportar día a día”.

A pesar de la amenaza del descenso, Giráldez es optimista, “con el convencimiento de que todo va a ir muy bien y seguro que es bueno para mí y para el Celta esta prolongación” de contrato. “Ha sido sencillo llegar a un acuerdo. Esto no acaba ahora sino que empieza ahora”, proclamó el técnico del Celta.

Sobre la apuesta del club de que todos los equipos manejen el mismo estilo de juego, Giráldez aplaude la iniciativa: “Intento siempre sumar al club desde que llegué, lo máximo que puedo. No creo en un departamento estanco del primer equipo respecto al resto del club. No creo que el entrenador del primer equipo tenga que estar aislado del resto del club. Mi manera de trabajar ha sido la misma cuando estaba en el juvenil y estaba pendiente de lo que pasaba debajo y por encima de mí. Lo voy a seguir haciendo de la misma manera y poder colaborar en todas las decisiones que la dirección deportiva y la gerencia del club me permitan porque siento esto como un proyecto desde el benjamín B hasta el primer equipo”.

“La plantilla nos acogió con los brazos abiertos”

La noticia de la renovación del contrato de Giráldez se hizo pública en la mañana de ayer, con tiempo suficiente para que los jugadores del Celta formasen un pasillo antes del entrenamiento en la ciudad deportiva Afouteza para felicitar al técnico. “Nos han acogido con los brazos abiertos desde el primer día, con muchísima ilusión, con un entendimiento muy bueno con ellos. Es de agradecer, es de gente humilde, de gente honrada, de gente que quiere crecer, que le ayudes a ser mejores futbolistas, a que el equipo vaya cada vez mejor. Son los cimientos en los que construir un equipo, un club. Esa valentía y forma de afrontar las cosas, sabiendo que tenemos cosas que mejorar, es el primer paso para que podamos llegar a cotas más altas”, comentó el técnico de O Porriño tras la acogida que le dispensó la plantilla céltica desde “el primer minuto”. Giráldez tampoco dejó pasar por alto su trayectoria desde los escalones más bajos del fútbol. “Los que hemos estado en situaciones más comprometidas, deportivas, económicas, los que hemos tenido momentos complicados en la vida, valoramos mucho más los momentos buenos o más positivos. Somos muy conscientes de dónde venimos”. Como futbolista, Giráldez no pasó de Segunda División B y como técnico se inició en el Porriño Industrial para pasar después a la cantera del Celta.