Claudio Giráldez: “Necesitamos que toda la gente sume”

El Celta afronta mañana ante la UD Las Palmas (Balaídos, 14.00 horas) un partido trascendental para sus aspiraciones de sumar la décimo tercera temporada consecutiva en Primera División. Para la cita, Claudio Giráldez recupera a Luca de la Torre y deja fuera a Ristic, que acaba de recibir el alta médica pero le falta ritmo, y a Dotor, que también viene de operarse de una pubalgia, mientras que prescinde del canterano Damián Rodríguez, que así podrá jugar el domingo con el Fortuna ante el Nástic de Tarragona.

“El equipo está bien, ha realizado una muy buena semana de entrenamientos, recuperando efectivos, cada vez con más jugadores disponibles, cosa que es muy buena para nosotros que necesitamos que toda la gente sume. Con respecto a la semana pasada recuperamos a Luca y el resto del equipo está disponible salvo Renato, que sigue entrenando al margen", señaló Claudio Giráldez en la rueda de prensa previa al partido de mañana, en el que el Celta espera resarcirse de la derrota sufrida la semana pasada en casa del Betis para intentar incrementar la ventaja que 3 puntos y el golaveraje que mantiene con el Cádiz en la clasificación.

De la Torre podría ser una de las novedades en el centro del campo. La reaparición del estadounidense supondrá la suplencia de Hugo Sotelo. Y Giráldez se extendió en su comparecencia en hablar de las características de De la Torre: “Es una de las cosas que tiene buenas, que es un jugador polivalente, que es capaz dentro de nuestro doble pivote, de jugar en la siguiente altura. Nos da un perfil que a mí me gusta, un jugador que es capaz de tirar mucha conducción, de jugar entre líneas, que maneja las dos piernas, las dos bandas. Va a usarse en distintas posiciones en función del partido pero, sobre todo, lo importante es que esté sano, que esté bien”.

El californiano, pues, apunta a la titularidad ante un rival que encadena siete jornadas sin ganar, cuatro de ellas con derrota, pero el entrenador del Celta no se fía: "Me parece que está pasando (ese bache de resultados, que no de juego, que todos los equipos pasan durante la temporada, que también los hace más peligrosos porque van a venir más heridos y con las orejas más arriba".

Convocatoria de Claudio Giráldez. / RCCV

Y no escatimó elogios Giráldez sobre el equipo que entrena el exbarcelonista García Pimienta: "Tiene una capacidad para jugar al fútbol y combinar, para mí, de los mejores equipos de LaLiga en ese aspecto con un gran entrenador que, dentro de ese sistema 4-3-3, dentro de esa filosofía del Barça, son capaces de generarte muchas superioridades".