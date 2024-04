Un duelo entre dos caras de la misma moneda

El Celta calibra este sábado la pujanza del efecto Giráldez contra la UD Las Palmas, rival de su mismo pelaje, en un duelo que futbolistas y técnicos que han estado vinculados a ambos equipos prevén “entretenido” y equilibrado” y que para el conjunto celeste, mucho más necesitado de puntos, tiene casi la importancia de una “final”. Será, auguran los expertos consultados, un choque entre dos escuadras con vocación de ser protagonistas desde la pelota, que llegan al partido en dinámicas dispares: los célticos impulsados por la corriente de ilusión que ha generado un nuevo modelo de juego que necesita ser contrastado con resultados; los grancanarios, en tierra de nadie, con los deberes hechos y sin mucho a que aspirar ya, pero decididos a apuntalar la permanencia después de perder los últimos cuatro partidos.

Toni Otero, exdirector deportivo de las Palmas y responsable de la cantera de Celta entre 2007 y 2015. | // MARTA G. BREA / j. bernardo

“Veo al Celta en un momento ilusionante. Claudio le ha transmitido un espíritu más de fuerza, de lo que somos nosotros”, valora Toni Otero, responsable durante años de la cantera de A Madroa y exdirector de fútbol del cuadro canario. Otero no escatima elogios hacia los de García Pimienta y predice un duelo entre dos equipos de autor: “Independientemente de los últimos resultados, Las Palmas es un equipo con muy buen trato de balón. Me gusta mucho cómo juega al fútbol y también cómo está haciendo las cosas a nivel de cantera. Tenemos a dos entrenadores de similar perfil. Aunque provienen de canteras distintas, los dos apuestan por el balón”.

Javi Varas atrapa un balón en un partido en Balaídos. | // RICARDO GROBAS / j. bernardo

Pese a que, con la permanencia a solo 3 puntos, el Celta llega mucho más exigido, Otero destaca la importancia que el choque tiene para los dos equipos. “Las Palmas va a venir aquí como si fuese una final y el Celta debe plantearlo también de esa manera porque, si ellos sacan un buen resultado aquí, la salvación la tienen finiquitada; por el contrario, si pierden, aunque es difícil de los equipos de abajo los alcancen, pueden llevarse un susto y entrar en una mala dinámica”, expone. El antiguo director deportivo de Las Palmas, responsable en parte de la construcción del su actual equipo, pronostica, en todo caso, un duelo cargado de alicientes: “Es el cuarto partido de Claudio y estoy seguro de que cada vez irá cogiendo más su sello. Va a ser un partido bonito entre dos equipos que quieren jugar la pelota y van a ofrecer fútbol”.

Robertro Trashorras, actual técnico del Lugo, en un partido con el Polvorín la pasada temporada en O Vao. | // MARTA G. BREA / j. bernardo

La batalla por la pelota, según Otero, marcará el desarrollo del choque. “Las Palmas tratará de acaparar el balón. El Celta es un equipo que se siente cómodo con la pelota. Cuando la tiene hace daño y sufre sin ella. Las Palmas, si tiene una virtud, es la posesión del balón. Es un equipo que te hace correr muchos kilómetros y eso puede ser un problema”, comenta. “Creo que el que se quede con el balón va a ser el que se lleve el partido”, sentencia.

Con independencia de lo que ocurra a final este sábado, Otero mira al futuro con optimismo: “Falta tener la tranquilidad de un buen resultado y estoy convencido de que este fin de semana va a ser muy bueno, de tomar un poco distancia con el Cádiz y entrar en una dinámica más positiva. Hay que ser optimistas en lo que viene por delante y en esto Claudio tiene mucho que ver. Sinceramente creo que los está haciendo muy bien”.

Producto genuino de la cantera de la Unión Deportiva, su equipo del alma, Jorge Larena defendió durante tres temporadas la zamarra del Celta, que también le ha dejado huella. El grancanario imagina “un partido entretenido” en el que al Celta le va mucho más en el envite que a Las Palmas. “Es mucho más importante para el Celta que para la Unión Deportiva, que prácticamente resolvió la temporada en la primera vuelta. Matemáticamente no está salvado, pero sí en la práctica. Ahora mismo está en una dinámica bastante floja, pero tiene mérito lo que han hecho con un estilo diferente y un fútbol atractivo”, apunta Larena. “Las Palmas tiene una forma de jugar muy marcada y cree en lo que hace. El Celta parece haber mejorado con el cambio de entrenador, pero sigue a tres puntos del descenso y para ellos es una final. Jugando en casa, tiene que morder y tiene que notarse quién se juega algo realmente y quién no”, observa el excéltico, que destaca el carácter competitivo del conjunto de García Pimienta: “Las Palmas lleva tres o cuatro partidos sin marcar. Este año le está costando un poquito marcar, pero todos los partidos, ganen o pierdan, compiten hasta el final. Es un equipo al que es complicado ganarle. Hasta ahora solo el Atlético de Madrid lo ha hecho de forma clara”.

El sevillano Javi Varas, que defendió la portería de ambos equipos participando en el penúltimo ascenso del conjunto grancanario, coincide con Jorge Larena en la gran importancia que el encuentro de este sábado tiene para el Celta. “Las Palmas está en una situación tranquila, pero lleva siete partidos sin ganar y se ha quedado en tierra de nadie tras hacer una muy buena primera parte del campeonato. Va a querer romper esa racha en un partido que tiene mucho más valor para un Celta que está en una situación mucho más comprometida e incómoda y llega bastante más presionado”, explica.

Varas predice, como Larena y Otero, un choque igualado, marcado por la batalla por hacerse con el control de la pelota: “Creo que va a ser un partido equilibrado. Son dos equipos que están cómodos con el balón y que querrán tener la pelota. Imagino que el Celta tratará de llevar el peso del partido y que el objetivo de Las Palmas va a ser quitarle la pelota al Celta porque ellos saben que sufren sin ella y la necesitan para imponer su modelo de juego. Son dos estilos en los que el balón está muy presente y el que no lo tenga va a sufrir.”.

En tierra de nadie

Roberto Trashorras, exfutbolista de los dos equipos y actual técnico del Lugo, considera que el Celta debe aprovechar el hecho de que Las Palmas no tenga mucho más que decir ya en esta Liga. “La Unión Deportiva está ahora mismo en una situación difícil de gestionar porque está en tierra de nadie y da la sensación de que ha bajado un poco el nivel. Pero es un equipo que ha competido muy bien. Tiene una idea muy clara con García Pimienta, no la cambia y viene a Balaídos con los deberes hechos. Irá ganando algún partido, pero no tiene un objetivo claro”, analiza. El lucense aprecia una evidente mejora en el juego con Giráldez, pero considera que los jugadores necesitan un tiempo de adaptación que la competición no concede. El Celta ha variado. Giráldez no tiene nada que ver con Benítez, ni en el esquema ni en la idea de juego. El día del Sevilla gana, luego empata en casa pierde con un buen partido contra el Betis, pero necesita tiempo para asimilar los cambios y no lo tiene. Aunque los resultados de terceros le han acompañado en esta última jornada, necesita ganar partidos, independientemente de la idea, que a todos nos gusta, y esto es lo más complicado”, señala.

Con respecto, a lo que puede ocurre el sábado en Balaídos, el análisis de Trashorras no difiere del de sus colegas: “La clave va a ser dominar el balón. A la Unión Deportiva no le gusta especular. Es un equipo que necesita el balón, está hecho para ello. También es un equipo que defiende bien, de los menos goleados de la categoría, y que también sabe transitar; el Celta también necesita eso, tener el control desde la pelota. Lo que puede desequilibrar la balanza será seguramente cómo gestiona cada uno el balón cuando lo tenga y cuando no lo tenga porque son dos equipos con estilos muy similares”.