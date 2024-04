Pellegrini: “Hay que jugar como si cada partido fuese una final”

El entrenador del Betis, el chileno Manuel Pellegrini, declaró ayer que el Celta, al que se enfrenta hoy en el Benito Villamarín, es un “rival difícil, con independencia del lugar que ocupe en la tabla”, y espera a un equipo “distinto al que dirigía Rafa Benítez”. Pellegrini recordó que los vigueses “están en una zona incómoda” que los ha llevado a “cambiar de entrenador”, pero recordó que “tienen buenos jugadores” y que “será un partido complicado” porque también cuenta con “un técnico nuevo (Claudio Giráldez) que ha cambiado de sistema en estos dos partidos que ha dirigido”.

El técnico chileno considera que “lo ideal es jugar con la mentalidad de que cada partido es una final” porque “los objetivos se consiguen por un punto, da igual que se sume en la segunda jornada que en la última”, así que advirtió que “de nada serviría ganar mañana y perder el próximo partido”.

Los béticos han perdido sus últimos cuatro partidos, en los que los rivales les “han hecho bastantes goles”, pero Pellegrini no medita cambiar de estilo porque cree que “los sistemas no solucionan las cosas, sino los jugadores” y a él no le gusta “dar por hechas ciertas premisas que son más teóricas que prácticas”.

Pellegrini recordó que lleva en el club “casi cuatro años muy regulares, excepto el último mes”, en el que “mentalmente afectó la eliminación de Europa”, pese a lo cual mantiene “objetivos optimistas que están al alcance: las derrotas preocupan, claro, pero es necesario hacer un diagnóstico certero de los partidos”, concluyó.