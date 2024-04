Un pichichi copero en la sombra

La edición de la Copa del Rey de esta temporada se cerró el sábado en Sevilla con la victoria por penaltis del Athletic Club ante el Mallorca y con el título honorífico de máximo goleador del torneo para el céltico Tasos Douvikas, que comparte este privilegio con el vasco Asier Villalibre y el balear Abdón Prats, con 6 goles cada uno de ellos. A pesar de convertirse en los mejores rematadores del torneo del KO, ninguno de los tres cuenta con mucho protagonismo en sus respectivos equipos. Villalibre y Prats incluso se quedaron sin participar en la final en La Cartuja; Douvikas solo ha sido titular en cinco jornadas, no ha jugado en dos y en el resto suele disputar los últimos minutos.

El delantero griego de 24 años fue la gran apuesta del Celta para reforzar la plantilla de cara a la temporada de su centenario, por el que tuvo que desembolsar 12 millones de euros al Utrecht después de haberse convertido en el pichichi de la Eredivisie con 19 goles en 32 partidos. En Vigo, sin embargo, no ha tenido continuidad. Siempre ha estado a la sombra de Jörgen Strand Larsen, que ha sido titular en las 30 jornadas de Liga. Douvikas, por su parte, solo ha aparecido en cinco ocasiones en el once inicial céltico. Tuvo un papel secundario con Benítez y ahora también con Giráldez, que solo le ha concedido 13 minutos los dos partidos que el porriñés lleva al frente del conjunto celeste. En el primero, ante el Sevilla, no disfrutó de minutos, así como ante el Girona con Benítez.

El ahora pichichi de la Copa se estrenó como goleador céltico en Montjuïc ante el Barcelona y repitió dos jornadas después en Las Palmas. Pero continuó sin tener protagonismo en el equipo celeste. Sin embargo, aprovechó el torneo copero para dejar su sello como rematador. En cinco partidos anotó 6 goles y dio 2 asistencias. Fue clave en las victorias ante el Sestao, el Amorebieta y el Valencia, consiguiendo un doblete. Es más, suma casi tantos minutos en este torneo como en LaLiga (448 frente a 670).

En ambas competiciones, Douvikas acumula un total de 10 goles, los mismos que su compañero Larsen en el campeonato regular. A diferencia del delantero noruego, el griego continúa sin poder celebrar un tanto en Balaídos. Todos esos goles los ha anotado el griego fuera de casa, por lo que no ha podido compartir alegrías con una afición que espera verle jugar más minutos de los que ha disfrutado hasta el momento.

El papel de recambio de Larsen que tenía con Benítez parece que lo continuará ejerciendo con Giráldez, que no le dio ni un minuto en el Sánchez Pizjuán y solo le concedió los 13 últimos minutos ante el Rayo Vallecano, a pesar de que el Celta tenía dificultades en el remate y el noruego no estuvo precisamente acertado en una jornada a la que llegó tras protagonizar unas declaraciones en su país sobre sus deseos de irse a un club más competitivo que generaron polémica en parte del celtismo.

Douvikas se convirtió en uno de los tres pichichis de la Copa a pesar de que el Celta fue eliminado en los cuartos de final por la Real Sociedad. Prats y Villalibre, por el contrario, tuvieron por delante dos partidos de semifinales y la final para engordar sus registros, pero fueron incapaces de superar la marca del céltico, que releva así en este podio a John Guidetti. El sueco hizo 5 goles en la temporada 2015-16, en la que el Celta de Eduardo Berizzo fue eliminado en las semifinales por el Sevilla. Guidetti compartió el galardón con Lionel Messi, Luis Suárez, Álvaro Negredo y Munir El Haddadi. Siete años después, otro céltico asoma la cabeza como uno de los artilleros del torneo del KO, pero pese a ello Douvikas continúa en la sombra, a rebufo de Larsen y sin muchos minutos en LaLiga.

Guidetti,Gudelj, Doblas..., pichichis coperos del Celta

Douvikas se suma a una larga lista de jugadores del Celta que también consiguieron ser pichichis de la Copa. El anterior al griego fue el sueco Guidetti, con 5 goles, en la temporada 2015-16. En medio de ambos aparecen dos excanteranos del Celta: Borja Iglesias, máximo goleador del torneo en el curso 2021-22 con el Betis, y Rodrigo Moreno, con el Valencia, en la temporada 2018-19. Con otro club diferente al celeste también logró este premio honorífico Iago Aspas durante su paso por el Sevilla. Sin embargo, la relación de pichichis de la Copa con la camiseta celeste incluye leyendas del club vigués como Vlado Gudelj, que obtuvo ese galardón en el curso 1993-94, con aquel equipo que cayó en la final ante el Zaragoza en el Vicente Calderón. El balcánico hizo 7 goles en 10 partidos. Paco Doblas, en la temporada 1974-75: 6 goles en 6 partidos. Abel Fernández, en la 1967-68: 5 tantos en 10 citas. Pahíño, en la 1947-48: 9 en 9; y Rogelio Tapia, en la 1926-27: 14 en 9 duelos. Otros futbolistas que pasaron por el Celta como Diego Costa y Lubo Penev lo hicieron durante sus etapas en el Atlético de Madrid y en el Valencia.

Suscríbete para seguir leyendo