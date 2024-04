“Dependemos de nosotros mismos, pero tenemos que apretar más”

Óscar Mingueza (Barcelona, 1999) vive su mejor momento en el Celta, acaso de su carrera, en la posición de central derecho, la que lo catapultó al primer equipo del Barça, y para la que Claudio Giráldez lo ha rescatado como pieza básica de una propuesta futbolística que ha encandilado a la afición del Celta. Sin echar tierra sobre el agotado modelo de Benítez, el versátil zaguero catalán confiesa que él mismo y el equipo se sienten “más cómodos” con el estilo de juego que propone el nuevo técnico y se muestra convencido de que en poco tiempo el equipo habrá asimilado los automatismos necesarios para hacerlo funcionar con precisión.

Pese a que el colchón con el descenso es todavía exiguo, Mingueza mira al futuro con optimismo y un con claro propósito en mente: ganar el mayor número de partidos posibles para evitar que se repitan los problemas de la pasada temporada: “Dependemos de nosotros, tenemos las ideas claras y queremos salvarnos cuanto antes”.

–¿Cómo está el ambiente en el vestuario? ¿Se ha contagiado de la euforia de la afición o se lo toman con un poco más de sangre fría?

–Está claro que yendo a Balaídos se nota que el ambiente está un poco diferente. La gente está más volcada e ilusionada, pero nosotros tenemos que tener más sangre fría, no podemos ser tan emocionales. Tenemos que tener clara la idea, trabajar bien las cosas, estando bien como equipo. Es muy importante estar motivados e ilusionados pero con la mente puesta en el trabajo y teniendo sangre fría para ejecutarlo.

–Suele decirse que el fútbol es un estado de ánimo, de confianza. ¿Cómo está ahora mismo el nivel de confianza del plantel?

–Pues estamos bastante bien. El partido del Sevilla creo que nos vino muy bien para afrontar lo que nos viene. Hacer cuatro puntos de seis con el nuevo míster nos ha infundido confianza y la verdad es que el equipo está muy ilusionado y con muchas ganas de afrontar los próximos partidos.

–Íñigo Pérez, el técnico del Rayo Vallecano, dio la consigna de sujetarlo a usted porque era el hombre del que partía todo juego el ofensivo del Celta. ¿Se ve con esa responsabilidad?

–Bueno, cuando tengo el balón, intento hacerlo lo mejor posible, trato de generar superioridades cuando puedo conducir. Pero lo realmente importante es que el equipo pueda sacar bien el balón y marcar. El otro día [contra el Rayo] sí que es verdad que me hicieron marcaje al hombre y entendí un poco tarde que tendría que haber dejado espacio para que saliese el central del medio. Creo que en general entendimos un poco tarde cómo podíamos hacerles daño, aunque también hicieron un muy buen partido a nivel defensivo. Estar corriendo durante 90 minutos persiguiendo hombre a hombre tiene mucho mérito. Planteamos bien el partido, pero no lo supimos interpretar bien del todo.

–Les faltó definir mejor. Tiraron dos balones al palo y Tapia desperdició otra muy clara.

–Sí que tuvimos ocasiones para ganar el partido, pero a nivel de cómo creamos las oportunidades creo que podíamos haber generado más. Entendimos un poco tarde lo que había que hacer.

–Benítez y Giráldez proponen modelos de juego antagónicos, pero la impresión es que el equipo se siente bastante más cómodo con esta manera de jugar.

–A nivel personal sí que estoy más cómodo porque es lo que he hecho toda mi vida. En la cantera del Barça se hace mucho salida de tres por el medio, con el lateral corto. Es algo que he vivido siempre y estoy muy acostumbrado y que también viene bien a mi juego, Pero bueno, cada entrenador tiene su forma de plantear los partidos y el equipo tiene que hacer lo que le pide el entrenador.

–Benítez dijo que el Celta no tenía recursos para ganar los partidos con un 80% de posesión. ¿Está de acuerdo? Se lo digo porque el equipo sí ha demostrado que puede ganar e incluso defender bien siendo protagonista con el balón.

–Cada entrenador tiene su idea, pero lo importante en el fútbol es ganar y cada entrenador busca la manera en que cree que puede hacerlo con los jugadores que tiene. A mí esta manera me gusta mucho. Me siento muy cómodo con esta forma de jugar y creo que el equipo también la ha entendido bien y está cómodo. Y como es la que tenemos ahora es con la que tenemos que intentar ganar.

–En el Celta ha jugado de lateral derecho, de carrilero, de centrocampista derecho, incluso de extremo y ahora vuelve a su posición de siempre, la de central derecho. ¿Dónde se siente más cómodo?

–Por los años que llevo jugando, la posición que me viene mejor es la de central en línea de tres, pero si me preguntas cuál es la que más me gusta te diría que de extremo o de media punta. He jugado en muchas posiciones y creo que lo he hecho bastante bien en todas. A medida que han ido pasando los partidos, he ido entendiendo cómo podía crear superioridades, cómo podía hacer daño, cuándo tenía que aparecer y creo que he entendido bastante bien todas las posiciones. Unas veces ha ido mejor que otras, pero en estos dos años me lo he pasado muy bien y creo que no he jugado mal. Espero seguir disfrutando.

–¿Puede decirse que es un defensa con alma de atacante?

–Sí que me gusta mucho atacar, pero cuando estoy en el partido, si tengo que jugar en otra posición, estoy al cien por cien concentrado en lo que tengo que hacer. No soy anárquico ni hago lo que me apetezca, sino lo que tengo que hacer y es mejor para el equipo.

–Cuando se junta con Aspas cerca del área suelen pasar cosas. ¿Está encontrando una química especial con él esta temporada?

–Desde que llegué nos estamos entendiendo bien, un poco también por proximidad, porque es el atacante que tengo más cerca. Pero también me pasó el año pasado con Gabri [Veiga]; con Carles también tengo buena química. Pero sí que cuando subo el que tengo delante es Iago. Lo estoy trabajando también con Larsen. Lo hemos hablado y creo que estamos mejorando a la hora de combinar cuando subo al ataque. Con Iago me entiendo muy bien, cada vez, mejor. Entiende muy bien el juego, siempre te da un apoyo para que haya continuidad.

–¿Y en qué posición cree que pueda aportar más?

–Puedo aportar en cualquier posición, pero de central, jugando así, con la línea alta, intentando sacar el balón se me da bastante bien. Soy rápido y puedo correr metros a la espalda. Pero si me ponen de carrilero, de medio o de extremo intentaría hacerlo lo mejor posible.

–¿Qué le pide al actual técnico que no le pedía el anterior?

–La idea de jugar con tres defensas es para sacar el balón y tener un buen juego de posición cuando atacamos, cómo superar líneas en conducción...

–Vamos, que sea usted mismo.

–Más o menos sí.

–Y en el aspecto defensivo, ¿cuál es la consigna? Porque con este modelo de juego se deja mucho espacio a la espalda de la defensa.

–Está claro que para jugar así hay que arriesgar y el míster también tiene que ser más exigente con nosotros. Tenemos que estar bien preparados y muy concentrados para hacerlo perfecto porque el mínimo fallo nos puede costar muy caro. Por eso hay que estar muy atento a las vigilancias; luego ser agresivos en los duelos y parar jugadas para que no nos pillen a contrapié al contragolpe. Es responsabilidad de todos estar bien atentos y bien colocados.

–Ahora necesitan generar automatismos.

–Está claro. Ya la última semana, que hubo parón de selecciones, intentamos mejorar con vídeos y con entrenamientos lo que habíamos hecho mal contra el Sevilla y ahora haremos lo mismo con el último partido en el que, sinceramente, creo que estuvimos mucho mejor en las vigilancias.

–La competición no da tregua. ¿Cuánto tardarán en asimilar estos automatismos?

–Espero que menos de ocho partidos porque son los que nos quedan.

–Quedan ocho partidos, como dice, y el colchón de solo tres puntos con el descenso. ¿Están preocupados?

–Tenemos que estar muy atentos, pero lo bueno es que dependemos de nosotros mismos. En el tramo final, cuando se juega todo, todo el mundo aprieta y nosotros tenemos que apretar más. Nuestra misión es salvarnos cuanto antes y tenemos que tener clara nuestra idea, qué queremos hacer y cómo lo queremos hacer. Es muy importante estar muy mentalizados para afrontar los ocho partidos que faltan.

–¿Piensan solo en los rivales que quedan o miran también de reojo al Cádiz que, hoy por hoy, es el rival a batir?

–Tenemos que estar pendientes de los que viene detrás. Lo que no hay que hacer es depender de ellos. Tenemos que conseguir puntos y victorias. Si luego los rivales, fallan, mejor, pero hay que centrarse en los nuestro e intentar sumar.

–¿Le ha echado un vistazo al calendario del Cádiz?

–Lo he visto alguna vez por encima, sin más.

–¿Cuántos puntos calcula que habrá que hacer para estar tranquilos?

–Eso nunca se sabe. La pasada temporada pensábamos que nos faltaban tres puntos a falta de diez jornadas y al final nos salvamos en la última. Así que, si pueden ser 24 puntos, pues mejor.

–Pero es diferente. Este año todavía no han sido capaces de encadenar dos victorias y el pasado cayeron en picado tras firmar una buena racha que les dejó a ras de Europa. ¿Esto no lo contemplan ahora o puede volver a pasar?

–Todo puede pasar, pero si nos centramos en cada partido y comenzamos a conseguir puntos nos podemos ir alejando de esta zona intranquila y asentarnos en una más cómoda. Pero esto pasa por empezar ganando el próximo fin de semana y conseguir todos los puntos que podamos.

–¿Cómo califica el calendario que tienen por delante?

–Hay un poco de todo. Nos hemos sacado al Barça y al Madrid, pero todos los equipos son difíciles. No hay calendario fácil para nadie. Jueguen contra los que jueguen, todo el mundo se está jugando algo. Va a ser un final de temporada difícil, pero también bonito.

–¿Y tranquilo?

–Esperemos que sí.

–Contra el Betis, su próximo rival, en Balaídos les fue bien. ¿Espera un partido similar en el Villamarín? ¿Ve al Betis un poco tocado por su mala racha?

–Es un equipo que tiene muy buenos jugadores, arriba tiene gente de mucha calidad, de lo mejor de LaLiga. Va a ser un partido muy difícil. Ellos dependen mucho de jugadas individuales, de Isco, de Fekir, de Ayoze...Será muy difícil. Va a ser un partido muy disputado. Tendremos que estar muy bien en lo nuestro para llevarnos la victoria.

–¿Prevé, como el año pasado, un partido de ida y vuelta?

–Intentaremos que sea un partido más controlado para nosotros.

–Es uno de los jugadores que ha jugado todo con Giráldez y el tercero en número de minutos tras Unai y Larsen. ¿Está Mingueza en el mejor momento de su carrera?

–En uno de los mejores, sí. El año en que debuté con el primer equipo del Barça fue espectacular. Lo jugué todo y creo que encima a muy buen nivel. Sí que podría estar ahí, no sé si un peldaño más o uno menos. Pero sí que estoy contento con mi rendimiento individual y espero ayudar al máximo al Celta para conseguir una tranquila salvación.

–¿Se ve con margen de mejora?

–Siempre se puede mejorar y aprender.

–¿Y en qué cree que puede mejorar o qué puede aprender?

–Podría ser más contundente en defensa. Creo que en los últimos partidos lo estoy mejorando. Tengo que mejorar eso y estar concentrado todo el partido, ahí también podría hacer algo más. Y si meto algún gol más, tampoco estaría mal.

–El último que marcó al Almería fue un gran gol, valió tres puntos y fue muy especial en lo emocional.

–Fue muy bonito, sí. Falleció mi abuela esa semana. Iba a ir a Barcelona, pero los vuelos no me coincidían bien y mi padre me dijo que me quedase. Hable con él toda la semana y me decía: ‘Tranquilo, que este domingo marcas’. Dos días antes del partido mi primo igual: ‘Seguro que marcas”. Y justo, no sé por qué, sabía que iba a marcar.

–Giráldez ha dado galones a un puñado de chicos del filial. ¿Que cree que les pueden aportar?

–Mucho porque llevan jugando y entrenando con él mucho tiempo. Tienen muy clara la idea de Claudio, esa manera de ver el juego que nos pueden ayudar a comprender. Es fácil estar entrenando con alguien que ya sabe lo que tiene que hacer y además son jugadores que tienen muchas calidad. Sotelo, Huguito, Carlos o Damián tienen mucha calidad y nos pueden aportar mucho. Que sigan así.

–El Barça conserva el 50 por ciento de sus derechos. ¿Tiene la opción de repescarlo?

–Te diría que no.

–Pero según tengo entendido, corríjame si me equivoco, sí que puede forzar su venta en caso de una oferta o que el Celta adquiera la totalidad de sus derechos por la mitad de lo que ofrezcan?

-Pues la verdad no estoy seguro. Prefiero no decir nada.

