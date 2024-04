El Celta se defiende mejor con la pelota

El Celta de Giráldez se defiende con la pelota. La audaz propuesta que el preparador porriñés ha puesto en práctica no ha supuesto una merma en las prestaciones defensivas, contradiciendo la afirmación de Rafa Benítez de que el equipo celeste carecía de recursos para ganar los partidos a través de la posesión del balón.

“¿Qué es jugar bien? ¿Hacer buenos contraataques o tener el 80 por ciento de posesión y encerrar al rival? Nosotros eso no lo podemos hacer, da igual que nos guste mucho. Si no vemos esa realidad, nos equivocamos”, aseveraba el veterano preparador madrileño en vísperas de la visita del Barcelona a Balaídos. Los datos, sin embargo, contradicen su aserto. Desde que el louriñés tomó las riendas, los celestes no solo dominan la pelota, gustan más y atacan mejor, sino que han mejorado de forma notable su rendimiento defensivo. Reciben menos goles y conceden menos tiros al rival.

El promedio de goles encajados con Benítez fue de 1,5 por encuentro (43 en 28 partidos), cifra considerablemente superior a la que el Celta presenta con Giráldez, cuyo promedio de goles en contra es de apenas 0,5 (1 en 2 encuentros). Aunque la muestra del louriñés es, de momento, poco significativa, si se comparan sus datos con los dos primeros partidos dirigidos por Benítez contra Osasuna y la Real Sociedad (3 goles en contra) la media se mantiene inalterada. Giráldez mejora también el promedio de Carlos Carvalhal (1,1 en 26 partidos; 1 en los dos primeros) y el de la última etapa de Coudet (2 en 12 partidos; 3 en los dos primeros).

La mejoría defensiva, pese a los riesgos que comporta la nueva propuesta, se ha hecho notar también en el número de veces que el rival dispara contra el portal celeste. El promedio de lanzamientos recibidos durante la etapa de Benítez fue de 12,7 por choque (un total de 357 en 28 encuentros). Con Giráldez, la media se ha reducido a 9,5 (19 en 2 partidos). Por lo que respecta al número de disparos del rival entre los tres palos, Benítez presenta un promedio de 4,6 por choque, mientras que la media del porriñés es de 3,5.

En contraposición al juego de contragolpe, seña de identidad de su predecesor, Claudio Giráldez quiere ganar partidos desde el gobierno de la pelota. “Tenemos que ser capaces de ganar los partidos desde el balón, desde el dominio territorial, avanzando más alto para robar. No tener miedo a dejar metros a nuestra espalda, ni a tener el balón en el pie. Dentro del dibujo encontrar la manera de hacer daño, saber dónde están los espacios, dónde nos puede hacer año el rival y qué fortalezas tiene”, proclamaba el nuevo preparador celeste la víspera de su estreno en Primera en el Sánchez Pizjuán.

Los resultados y el juego desplegado por su equipo avalan sus palabras. El Celta desconoce de momento con él la derrota (una victoria y un empate) con clara superioridad sobre el rival en la tenencia del balón. Frente al Sevilla la posesión fue del 61 por ciento, cifra que se extendió al 66 por ciento en la reciente visita del Rayo Vallecano a Balaídos.

Con Benítez, ganar la posesión fue la excepción. El equipo vigués apenas tuvo más la pelota que el adversario en 4 de los 28 partidos dirigidos por el madrileño (Osasuna, Getafe, Cádiz y Almería en Balaídos), con el matiz de que en tres de ellos disfrutó de superioridad numérica. El promedio de posesión fue con el extécnico del 44 por ciento, frente al 63 por ciento de media que el conjunto celeste presenta con Giráldez.

Seguramente el mayor problema del Celta esta temporada han sido los 15 puntos que han volado por los goles encajados en los últimos diez minutos de los partidos, generalmente con el rival empujando y el equipo arremolinado entorno a su portero. Hasta la visita al Bernabéu, contando con los tres goles encajados desde el minuto 79 frente a los blancos, la cifra ascendía a 16 tantos. Desde la llegada de Giráldez, no ha habido rastro de este problema. Tanto contra el Sevilla como frente al Rayo, el conjunto celeste ha cerrado el partido teniendo la pelota en campo contrario, privando al rival de toda opción de hacerle daño.