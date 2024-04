Balaídos, un lugar de sufrimiento

El celtismo se las prometía muy felices en la temporada del centenario del club, pero los resultados han deslucido un acontecimiento anhelado por la afición, que viene registrando afluencias medias casi nunca vistas en Balaídos. El estadio vigués, sin embargo, se ha convertido en un lugar de sufrimiento. De los 15 partidos de Liga disputados en el coliseo vigués, el Celta solo ha sumado tres victorias. Desde la temporada 2006-07, la del último descenso a Segunda, no se registraba un balance tan pobre. Entonces, el equipo dirigido primero por Fernando Vázquez y después por Hristo Stoichkov no pasó de los cuatro triunfos como local, de los que la mitad no se consumaron hasta la trigésima jornada.

La afición respondió el domingo al estreno de Claudio Giráldez en Balaídos con la tercera mejor entrada del curso en el estadio vigués. Los 21.505 espectadores que se dieron cita en el partido contra el Rayo Vallecano no pudieron festejar el triunfo de su equipo ante un rival directo por la permanencia. El celtismo vivió una nueva decepción, acrecentada por la incomprensible decisión del árbitro de anular el gol de Jailson Marques.

En el arranque del curso, tardó el Celta de Benítez en sumar su primer triunfo como local. No ganó su primer partido en Balaídos hasta el noveno intento, frente al Granada. Tuvieron que pasar cuatro meses de competición y ocho actuaciones en Vigo (4 derrotas y otros tantos empates) para que el celtismo abandonase el estadio con una sonrisa.

La siguiente victoria, contra el Betis, coincidió con el primer compromiso de 2024. Y la tercera, y última por el momento, sucedió hace un mes, ante un Almería que ya se da por descendido. No ha habido más triunfos celestes ante su afición en lo que va de curso. Se rozó la cuarta ante el Rayo, pero el colegiado no dio por válido el gol de Jailson.

No era el primero de los tantos que no subiría al marcador de Balaídos esta temporada. Hubo cuatro más con anterioridad: dos a Larsen (Real Madrid y Betis) y otros tantos a Bamba (Mallorca y Almería). Y es que además de las pocas victorias como local, el Celta tampoco se ha prodigado hasta el momento como un equipo con pegada en casa. De los 32 tantos contabilizados en este campeonato, solamente 10 los marcó ante su afición.

Desde su último ascenso a la máxima categoría (en el verano de 2012), el conjunto celeste no había sufrido tanto para ganar en Balaídos. El anterior peor registro se remonta a una década atrás. En la temporada 2013-14, el equipo dirigido entonces por Luis Enrique Martínez tardó en darle una satisfacción a una afición que también se había ilusionado con el proyecto que encabezaba el técnico asturiano. Sin embargo, aquel Celta no consiguió ganar como local hasta la décimo quinta jornada, frente al Almería, al que superó por 3-1. Entonces, los célticos basaban su fortaleza como visitantes, mientras que en casa no pasaron de las tres victorias al cumplirse la trigésima jornada, como le ocurre en esta ocasión al equipo vigués.

Los mejores años de Balaídos han coincidido con Eduardo Berizzo y el curso que compartieron Óscar García Junyent y Eduardo Coudet. En las temporadas 2015-16, 2016-17 y 2020-21 el Celta registró nueve victorias en casa. Significativa fue la segunda de esas temporadas, pues a los buenos resultados en LaLiga el equipo de Berizzo brilló también en la Liga Europa y en la Copa del Rey, en las que alcanzó las semifinales. Además, las nueve victorias en casa en el campeonato regular llegaron en las treinta primeras jornadas. Centrado después en las dos competiciones por eliminatorias, el equipo bajó el rendimiento en el torneo doméstico.

En la primera temporada de Berizzo en Vigo (2014-15), el Celta se situó en las ocho victorias en 19 partidos en casa. Ese número de triunfos se repetiría con Juan Carlos Unzué, en la temporada 2017-18, y en la siguiente, en la que el equipo estuvo dirigido por Antonio Mohamed, Miguel Cardoso y finalmente por Fran Escribá.

En las dos últimas temporadas, así como en la 2012-13, con Herrera y Resino, el equipo vigués brindó siete victorias a su afición, que tuvo que contentarse con cinco nada más en el curso 2019-20. En esa campaña, la pandemia del coronavirus obligó a disputar los partidos sin público, por lo que el sufrimiento del celtismo fue desde la distancia. En el actual campeonato, la desilusión en cada tropiezo del equipo celeste es mayor debido a la gran expectación que generó el centenario. Además de sumar solamente tres victorias en 15 partidos en Balaídos, en siete de ellos los célticos ni siquiera ofrecieron a su afición la posibilidad de celebrar un gol.