"Apostar por Carles fue un riesgo, pero tocaba y salió bien"

Claudio Giráldez asume que llegarán momentos complicados y que su dirección se sometará a un escrutinio constante. Aplaza cualquier interés sobre su propio futuro a que concluya la temporada, con la absoluta confianza de que se culminará con la permanencia.

–Se lesiona Manquillo y opta por Carles Pérez en lugar de otras alternativas más conservadoras. Pese a ser de las inversiones más importantes, no contaba. ¿Por qué decide apostar por él?

–Soy consciente de que fue una decisión arriesgada y más por el momento. Pero tal como iba el partido, Acuña estaba más pendiente de defender que de atacar en ese duelo que tenían carril contra carril y estaba más pendiente Navas de defender a Hugo que Hugo de defender a Navas. No estamos hablando de defender a un extremo específico que te haga correr para atrás en uno para uno. Seguramente no habríamos hecho ese cambio. Queríamos darle también la oportunidad de ver si era capaz de ayudar a defender y lo hizo bien, con el premio del gol. Igual sin el gol no se habría hablado de la buena actuación de Carles, pero con la actitud y el compromiso que mostró es un jugador que, si es capaz de entender nuestra manera de funcionar, nos puede aportar muchas cosas. Creíamos que tocaba eso y salió bien. Llega a salir mal y me estaríais matando.

–¿Qué le dijo para reactivarlo?

–Lo que he hecho con el resto de los jugadores: decirle lo que hace bien y en lo que tiene que mejorar y nos tiene que dar un plus. Cuando un futbolista no juega, parte de la responsabilidad es del jugador y parte del entrenador. Él lo asumió y su actitud está siendo muy buena. No está en su mejor nivel todavía, tiene que dar pasos porque lleva tiempo sin jugar y ojalá tengamos pronto su mejor versión.

–Hablando de falta de continuidad, Miguel ha sido el único de la nueva hornada de canteranos que no tuvo minutos y desde enero le ha aumentado mucho la competencia. ¿Cómo lo ve y qué cree que le pueda aportar en este tramo final de la temporada?

–Confío mucho en él. Sufrió algún problema en el tobillo y no está en su mejor momento físico. Lo veo en las tres posiciones ofensivas de arriba. En Sevilla no hicimos cambios ofensivos y no pudimos darle oportunidades a jugadores de ataque que lo merecían, como Tasos, Tadeo o él mismo. Pero es un jugador que puede aportarnos mucho. Tiene mucho potencial ofensivo y también tiene que ir dando pasos en cuanto a su madurez defensiva y en el entendimiento del juego. Él lo sabe.

–A Mingueza lo puso de central derecho, una posición para la que lo habían descartado todos sus predecesores. ¿Piensa que le ofrece más ahí que en el carril?

–Una de las ventajas de la alineación era que Mingueza y Manquillo podían intercambiar su posición en función de lo que fuera pasando. Nuestra idea era dominar el partido desde esa línea de tres y hay pocos jugadores que saquen la pelota como lo hace él; que tengan esa capacidad de eliminar líneas en pase y salir en conducción. Luego, para defender a la espalda es un jugador muy rápido y los mensajes que nos transmitió durante la semana nos hicieron ver que iba a estar cómodo ahí. Como os dije en la previa, vamos a ir cambiando en función de lo que pase durante el partido y tenemos muchos jugadores como él, Manquillo o Hugo Álvarez, que nos dan un juego en cuanto al cambio de posición que, tal como yo lo veo, nos hace ser menos previsibles.

–Hablando de Hugo Álvarez, un jugador que para usted era muy importante en el filial, ¿lo ve preparador para que tenga galones en el primer equipo?

–Me gustó la personalidad con la que jugó, cómo se atrevió. Esto no significa que vaya jugar todos los partidos de titular, pero sí estará en disposición de serlo. Es el mensaje que hay que trasladar a todos los canteranos. Tienen que apretar para tener un minuto y, cuando lo tengan, aprovecharlo al máximo como lo hicieron el otro día todos los jugadores del Fortuna.

