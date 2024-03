Los cinco retos de Claudio

Claudio Giráldez se estrena este domingo con el Celta en el Sánchez Pizjuán con el exigente encargo de salvar al conjunto celeste del descenso en su primera experiencia en el fútbol profesional. El louriñés se enfrenta contra el reloj en una carrera de diez partidos al mayúsculo reto de cambiar la cara al equipo con una propuesta futbolística diferente a la de Rafa Benítez y una exigencia competitiva y responsabilidad profesional mucho mayor a la que venido ejerciendo tan brillantemente en el filial en los últimos dos años. “Quiero ser valiente”, anunció en su presentación Giráldez. Una declaración de intenciones que llena de ilusión al celtismo, pero que tropieza con importantes dificultades que el nuevo técnico tendrá que solventar sobre la marcha con muy poco tiempo. La exigencia de la competición y la presión por lo que hay en juego crecen exponencialmente en un contexto especialmente delicado que obligará a Giráldez a hilar fino en la gestión de los recursos y el manejo del descontento.

Propuesta renovada

El estilo que Giráldez ha implementado en el Celta Fortuna es casi opuesto al fallido modelo de defensa y contragolpe que Benítez intentó poner en práctica. El preparador porriñés ha dado claras pistas sobre sus intenciones, pero queda ver ahora cómo las traslada al terreno de juego. “Vamos a ir al campo rival, vamos a intentar ser valientes y a intentar dominar los partidos, sin miedo a afrontar cualquier partido sea contra quien sea. Tenemos capacidad para ganar en cualquier campo y vamos a intentar mostrarlo desde ya en el Pizjuán”, declaraba en su puesta de largo.

El cambio será gradual. “No podemos volvernos locos ni entrar como un elefante en una cacharrería”, advertía Claudio, que no obstante espera que el domingo en e Sánchez Pizjuán se vean ya algunas pinceladas del nuevo modelo de juego que se propone implementar en el Celta: “Intentaremos reforzar lo que hacemos bien, que hay muchas cosas, y darle nuestro matiz”.

El preparador celeste se supone que partirá del dibujo que ha venido empleando en los dos últimos años con el Fortuna, el 3-4-3, pero no quiere limitarse a un solo esquema. “Hay que tener más de un esquema y un recurso para no ser previsible. El 3-4-3 me gusta y de alguna manera u otro estará en el planteamiento, pero ya veremos qué hacemos. Hay que ver cómo respira al equipo y cómo llegan nuestros mensajes, Más allá del sistema, lo importante es el cambio de altura y la actitud con que queremos estar”, explicaba.

El once que saltará el domingo al césped del Pizjuán será previsiblemente de continuidad, parecido al que Benítez había venido empleando en los últimos partidos, pero se espera que se pueda ver ya una disposición y una actitud sobre el terreno más valiente y ambiciosa. El verdadero cambio debería comenzar a producirse en la visita del Rayo Vallecano a Balaídos, a la vuelta del parón de selecciones: “De momento pensamos en el Sevilla. Luego hay un parón y ahí empezaremos a reflexionar otras cosas y valoraremos por dónde tirar o qué más cambiar”.

Imbricación de la cantera

Giráldez ha despuntado en el filial como hombre de club y por su valentía a la hora de apostar por el talento local, dando la alternativa a chicos de equipos inferiores cuando ha tenido bajas, con un excelente aprovechamiento de los recursos. Su ascenso al primer equipo cambia las cosas. El técnico tendrá que priorizar ahora los resultados sobre la formación con una exigencia y una presión mucho mayor sobre sus espaldas. Y tendrá que hacerlo gestionando la plantilla más amplia que ha manejado un entrenador del Celta en los últimos años. Hasta la llegada de Benítez el club en estos años priorizó el manejo de plantillas cortas precisamente con el propósito de dar oportunidades a los valores emergentes de la cantera. Giráldez no solo manejará la plantilla más amplia de los últimos años, con todas las posiciones dobladas y alguna triplicada, sino también la más cara, lo que, sobre el papel, limita las oportunidades para los canteranos.

Resulta, sin embargo, significativo que en su tres primeras jornadas al frente del primer equipo Giráldez haya reforzado la presencia jugadores del filial en los entrenamientos. Se han sumado a ellos Hugo Álvarez y Javier Rodríguez, que ya había estado ocasionalmente a las órdenes de Benítez, y Damián Rodríguez, el medio centro que sostenía desde atrás al Fortuna, que podría debutar en Primera en alguno de los partidos que faltan.

Gestión de egos

Giráldez va a tener que lidiar con un vestuario mucho más complicado del que manejaba en Primera RFEF. El porriñés ya no dirige un equipo en proceso de formación con futbolistas maleables, sino que se enfrenta a un vestuario profesional en el que será necesario gestionar los egos y el desencanto de los que no jueguen. La corriente a su favor puede volverse en su contra si su modelo de juego no convence o no se llega a través de él a los resultados esperados. De momento, según desvelaba el propio Giráldez, la predisposición de todos es excelente. “Me he encontrado un vestuario tranquilo, con ilusión y energía y motivado para jugar cuanto antes el Pizjuán. Me han acogido muy bien”, relataba.

Recuperación de los marginados

En la hora de hacerse cargo del Celta, todos los futbolistas del plantel parten de cero, también los que no contaban para Benítez o a los que el madrileño le había puesto la cruz. El caso más sintomático (el propio Giráldez se refirió a él en su presentación) es el de Carles Pérez, adquirido el pasado verano por 5 millones con la idea de que fuese importante y una de las fichas más altas del plantel. El catalán, que ha jugado mucho menos que la pasada temporada y lleva 7 partidos consecutivos desaparecido, era uno de los más contentos por el relevo en el banquillo por la nueva oportunidad que se le abre. No es Carles Pérez el único con pocos minutos. Otros jugadores, como Douvikas, con una participación muy por debajo de su precio y y rendimiento, o los canteranos Hugo Sotelo y Miguel Rodríguez, muy importantes para Giráldez en el filial y residuales en el primer equipo con Benítez. Queda también por ver el papel que pueden ejercer con el nuevo técnico jugadores con vitola de suplentes como Cervi o Kevin.

El futuro, en juego

Giráldez dispone para certificar la salvación del Celta de diez partidos que van a marcar el papel que va a jugar en el futuro en el club. Mucho se juega en lo deportivo y en lo económico el equipo celeste, pero también el técnico, cuyo contrato expira en junio. La posibilidad de asumir la dirección del primer equipo ya estaba contemplada en su contrato, con lo que su futuro, sigue, en buena medida en el aire. “Estoy en el sitio ideal. Cuando estás dónde quieres estar todo es más fácil”, apuntaba en su presentación el louriñés. “Puedo afirmar categóricamente que nos interesa que se quede con nosotros y por eso tenemos conversaciones”, replicaba el director de fútbol, Marco Garcés, que no obstante condicionaba el futuro de Giráldez en el club al desenlace de estas diez últimas jornadas. “