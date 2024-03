Una decisión necesaria y una elección ilusionante

Personalidades vinculadas al Celta de diferente pelaje consideran “justificado” el despido de Rafa Benítez y “acertada” la decisión del club de encomendar a Claudio Giráldez la salvación del equipo en los diez partidos que restan. Las personas consultadas coinciden en achacar la destitución del laureado técnico madrileño a los “malos resultados” y la falta de un modelo de juego reconocible y se muestran ilusionados con la decisión de entregar el mando a Giráldez, aunque advierten que al inexperto técnico porriñés le espera “una difícil papeleta”.

Pepe Méndez, presidente de la Federación de Peñas del Celta, se muestra “sorprendido”, tanto por el despido de Benítez como por la elección de reclutar al preparador del filial. “En algún momento había que tomar esta decisión, pero cuanto más tarde se hiciese hubiese sido peor porque la situación del equipo es la que es y los puntos son los que tenemos. Y sobre todo, el juego que desarrolla el Celta es jugar a nada. Entonces, lógicamente pienso que todo el mundo daba por hecho la destitución de Benítez”, expone Méndez, que lamenta la demora en la decisión: “Se tardó demasiado en tomar esa decisión y los números lo constatan, no tiene aval ninguno para seguir en el cargo. Y con las jornadas que quedan de Liga, hay que tratar de sumar entre 12 y 14 puntos para estar tranquilos. Es lo que estaba deseando el celtismo. La decisión está bien tomada y ahora hay que acertar con quien lo sustituye.”.

El presidente de los peñistas aplaude la decisión de otorgar a Giráldez la responsabilidad de salvar al equipo: “Claudio es quien mejor puede sacar al equipo de esta situación. Después los resultados son los que avalan el trabajo del entrenador. Para mí que sea bienvenido Claudio como entrenador del Celta”, celebra.

A Moncho Carnero, que hace 20 años se vio en la misma tesitura que afronta ahora Claudio Giráldez cuando relevó a Radomir Antic, no le sorprende en cambio la destitución de Benítez. “Cuando desde la directiva se empieza a ratificar una y otra vez al entrenador hay que empezar a dudar. Por eso a mí no me coge por sorpresa. Quizás el momento, después de perder en el Bernabéu, sorprende un poco más, pero estaba claro que las cosas estaban tensas desde hace tiempo”, comenta.

El extécnico comparte la opinión de que el cese de Benítez está justicado. “En el fútbol los resultados mandan y el pasado no importa. Solo existe el presente, que es el que es, y el futuro a corto plazo”, señala Carnero, que augura a Giráldez días complicados: “Claudio es un pedazo de entrenador, lo está demostrando en el filial, pero tiene que hilar muy fino porque es complicado coger a un equipo en estas circunstancias sin experiencia en el fútbol profesional. Va a sufrir mucho. Habrá días que duerma poco porque la responsabilidad es muy diferente, pero ha sido una decisión de la que me alegro”, apunta.

Javier Maté, que lo ha sido prácticamente todo en el Celta, mira al futuro con optimismo. “Rotundamente el equipo va a mejorar”, afirma el exguardameta, técnico y director deportivo y de la cantera celeste. “A lo mejor la plantilla no es la ideal, pero se puede ganar o perder con una alternativa distinta porque la que se estaba probando no funcionaba”, puntualiza Maté, que ve a Giráldez “bien preparado” para asumir el reto: “La decisión es soberbia. Se nota que ya no hay asesores externos. Es un chaval que conoce a la plantilla y dirige a un equipo al que se le nota trabajado. Claudio asume una gran responsabilidad, pero la exigencia y la responsabilidad también aumentan para los jugadores”.