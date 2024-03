Claudio Giráldez, el candidato mejor colocado para el relevo

La aventura de Rafa Benítez en el Celta ha concluido de forma abrupta cuando menos se esperaba, tras perder en el Santiago Bernabéu seguramente la única derrota que se daba por amortizada. La falta de resultados, incapacidad para reconducir la situación y pérdida de confianza del club y el vestuario ha acabado por agotar el hasta ahora ilimitado crédito del club en el técnico madrileño, cuya continuidad se ha hecho insostenible. “Rafa Benítez y su cuerpo técnico se desvinculan del Cellta tras ocho meses de entrega absoluta y plena dedicación, pero en los que el equipo no ha obtenido los resultados esperados. El club quiere expresarle a Benítez y a sus ayudantes su más sincero agradecimiento por la implicación, honestidad y profesionalidad que mostraron desde su llegada y el incansable trabajo realizado. El Celta quiere desearles además mucha suerte y éxito en el futuro”, informa el Celta en un comunicado en su página web

El club no aclara en su nota quién será el encargado de hacerse cargo del banquillo para tratar de certificar la continuidad en Primera División en los diez partidos que faltan, pero anuncia el nombre de sustituto se dará a conocer en unas horas. El mejor situado para ocupar el cargo es el entrenador del Celta Fortuna, Claudio Giráldez, cuyo gran trabajo en los dos últimos años con el filial no ha pasado inadvertido. El consejo de administración sopesaba, no obstante, otras opciones con mayor experiencia profesional para hacerse cargo del banquillo en el partido del próximo sábado en el Ramón Sánchez Pizjuán contra el Sevilla.

Rafa Benítez deja el Celta tras haber logrado apenas 24 puntos en 28 jornadas de Liga, la segunda peor puntuación desde el regreso del equipo a Primera División. En estos 28 partidos, el equipo se ha mostrado incapaz de poner distancia con los puestos de descenso, que ha ocupado durante casi la mitad del curso. La falta de resultados, la decepción de la afición (que finamente se ha trasladado al club) por el pobre juego desplegado y la falta de ambición mostrada por el equipo han acabado por vencer la resistencia de Marián Mouriño a un despido que desde hace tiempo exigía un importante sector de la hinchada y que la pobre imagen mostrada por el equipo en el Bernabéu ha acelerado, convenciendo de la presidenta de que la situación de Benítez era, como la condición que ella misma había impuesto para destituirlo, “insostenible”.