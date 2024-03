Apoyo unánime a Claudio Giráldez: "Histórico, un de Cans vai adestrar ao Celta"

El Celta confirmó a las 14.00 horas de este martes el adiós de Benítez. Solo dos horas después se informaba de su relevo. Claudio Giráldez, era el mejor situado para tomar las riendas y ha terminado por ser el elegido por Marco Garcés y Marían Mouriño. El entrenador del Celta Fortuna, cuyo gran trabajo en los dos últimos años con el filial no ha pasado inadvertido, tendrá la misión de certificar la permanencia en LaLiga en las próximas diez jornadas.

El celtismo se ha pronunciado a través de las redes sociales y, en su mayoría, ambas decisiones están siendo aplaudidas.

C. Tangana, por ejemplo, reaccionaba retirando su anterior tuit de apoyo a Benítez, y respondiendo al 'feed' del Celta en Instagram con un emoji de carita con saludo militar, dando a entender que se ponía a las órdenes del nuevo entrenador.

Reacción de C. Tangana al nombramiento de Giráldez. / Instagram

Con un montaje fotográfico, @saramun1z se congratulaba de un martes tremendamente afortunado para la ciudad: "Echan a Benítez, sale el sol en Vigo, y Vitrasa vuelve a funcionar con normalidad"

El periodista vigués y celtista de pro, Fernando González, "Gonzo", antes del anuncio de Giráldez como nuevo entrenador y después de la destitución de Benítez expresaba su deseo en X: "Foise Benítez. Que chegue Giráldez!"

El director del Festival de Cans, Alfonso Pato, tira de orgullo local para recordar que el técnico de O Porriño es de la parroquia que cada año celebra el evento cinematográfico con más agroglamur de España: "Histórico, un de Cans vai adestrar ao Celta. Moita Sorte, Claudio Giráldez"

Las peñas celtistas también han mostrado su respaldo al nuevo entrenador, como Tropas de Breogán que apuesta por "Esquecer o pasado, traballar no futuro. Canteira, escudo, orgullo, pertenza. Confianza, celtismo e unidade. Todas e todos no mesmo barco! FORZA CLAUDIO! "

A Boa Celeste, 'retranqueira' habitual y sin pelos en la lengua a la hora de comentar las vicisitudes del club vigués, predice la vuelta del buen fútbol con el mando de Claudio en el banquillo: "Con Claudio Giráldez non temos asegurada a permanencia. O único seguro é que imos ver ao Celta xogar ao fútbol. E se gaña partidos entón xa será a hostia, ollo!!"

Exclubes, como el Coruxo, y jugadores a los que entrenó Claudio, como Sergio o Lautaro, ahora en las filas del Mirandés, también se han pronunciado en sus redes:

Reacciones a la decisión del Celta de poner a Claudio Giráldez como entrenador del primer equipo. / X

Otros periodistas, reconocidos celtistas, como Rodolfo Irago o Lucía Taboada se han apuntado al carrusel de apoyos con frases como "Estamos contigo" o "Todos estamos a bordo". Incluso algún seguidor, como ha hecho "Celtista en NY" ha mostrado su satisfacción, poniendo al propio Claudio Giráldez como foto de perfil de su cuenta en X.

Para finalizar, destacamos una de las publicaciones más elaboradas que un aficionado al Celta había diseñado de cara al encuentro que este domingo enfrentará al Celta con el Sevilla en el Sánchez Pizjuán.

@larsenismo_ tiró de photoshop en el cartel de la película "Operación Camarón", para sustituir a sus protagonistas por Benítez, Aspas, Marián Mouriño y compañía, titulando el encuentro en tierras andaluzas como "Operación Maratón", pero no quiso dejar su creatividad en el tintero, una vez anunciado el cambio en el banquillo, así que acompañó la foto con este comentario: "Me jodieron el cartel del Matchday pero me la pela BENITEZ OUT ".