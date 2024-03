El Real Madrid penaliza la falta de ambición

La falta de ambición se paga cara en estadios como el Santiago Bernabéu. El Real Madrid disfrutó ayer ante el Celta de un partido muy cómodo, como en una sesión de entrenamiento (4-0). Ni siquiera fue necesario que Carlo Ancelotti presentase un once de gala para anular a un rival que inició el partido con demasiadas precauciones defensivas, no supo salir al contraataque, careció de toque y de pegada y se dejó ir en los últimos minutos, complicándose más de lo esperado la clasificación después de que el Cádiz venciese el sábado al Atlético de Madrid. Los amarillos han reducido la distancia con los celestes a dos puntos y a cinco la diferencia en el golaverage general. Cuando ya solo restan diez jornadas para cerrar la temporada, la plantilla más cara de la historia del Celta continúa en una situación peligrosa y empeorando sus actuaciones a medida que se aproxima otro final de curso que amenaza con ser tan dramático en Balaídos como el curso pasado. Ni siquiera el laureado Benítez parece tener las claves para evitar la mediocridad de un grupo de futbolistas que ha ido devaluándose en el mercado.

Variaciones en el once

El entrenador del Celta apostó ayer por un once similar al que ganó al Almería, con la única novedad de Aspas por Douvikas, pero introdujo una nueva variante táctica de las múltiples propuestas que ha manejado desde que se hizo cargo del equipo. Renunció al 4-4-2 para presentarse con un 5-3-2 en el que Mingueza abandonaba el centro del campo para ayudar a Manquillo en el marcaje a Vinícius. .

Encerrados en su campo

A pesar de presentarse con una defensa de cinco, el Celta no pudo evitar las múltiples ocasiones de gol del Real Madrid, que se adueñó de la pelota y encerró a los celestes en su campo. Incluso se permitió hacer más faltas que un rival que esperó atrás, que le faltó buena circulación del balón y que no encadenó pases para generar ocasiones de peligro. Además, Larsen, Aspas y Bamba no tenían su mejor día y el partido se convirtió en un ejercicio de posesiones largas y ocasiones de gol de un Real Madrid que solo encontró la oposición de Starfelt y de un Guaita que neutralizó varios remates claros.

Fallos a balón parado

Los de Benítez ni siquiera supieron defender las numerosas acciones a balón parado (seis córners en contra en la primera media hora). Y en una de ellas llegó el gol de Vinícius. El brasileño marcó en el minuto 20 tras el segundo remate, porque el primero y el anterior de Rüdiger los despejó Guaita. Los célticos, sin embargo, reclamaron falta de Lucas Vázquez a Unai Núñez en la jugada que finalizó en el primer gol del Real Madrid.

Retrasos en mover ficha

No reaccionó Benítez al golpe. Mantuvo el mismo plan más allá del descanso, al que los célticos llegaron con un único disparo flojo de Aspas a Lunin. Fue el primero y último remate entre los tres palos que tendrían los célticos en todo el partido, aunque el moañés puso un balón franco en la cabeza de Luca de la Torre. El californiano cerró los ojos al rematar y el balón se marchó fuera. El partido llegaba al ecuador con una victoria mínima de los locales gracias a los aciertos del portero céltico y a la impericia en el remate de jugadores como Camavinga, Brahim y Rodrygo.

Cambios sin éxito

Y el Celta inició el segundo tiempo con el mismo equipo inicial y con la intención de que el rival no aumentase la ventaja en el marcador para llegar con opciones de sumar un empate en los últimos minutos. Como recordó Benítez tras finalizar el partido, su equipo tuvo “el mérito” de mantenerse vivo hasta el minuto 79. Claro, porque el Real Madrid se relajó con el marcador a favor y viendo el escaso peligro que generaba el Celta. El técnico madrileño incluso apostó por cambios sin riesgo: dio entrada a Cervi por Manu Sánchez, a Allende por Bamba, a Carlos Domínguez por Mingueza y a Sotelo por Beltrán. Nada de riesgos, nada de aventuras. Y la falta de ambición golpeó de nuevo al equipo vigués en otra jugada a balón parado. Esta vez, Rüdiger remató de cabeza al larguero y el balón tropezó en la espalda de Guaita para colarse en la portería.

Cómoda goleada

El Celta se rendía en el minuto 79 tras el segundo gol de un Real Madrid que no tuvo necesidad de apretar para obtener una de las goleadas más cómodas de la temporada ante un rival que fue timorato en el planteamiento del partido y que acabó complicándose un poco más su futuro en la clasificación.

‘Golaverage’ en peligro

Antes del inicio de esta jornada, el Celta sumaba cinco puntos más que el Cádiz, que marca la línea del descenso. Además, aventajaba a los gaditanos en el ‘golaverage’ general en 11 tantos. Ahora, la diferencia en la tabla entre andaluces y gallegos se ha reducido a dos puntos y la diferencia de goles, a cinco. Los célticos afrontan ahora la visita al Sevilla, y el Cádiz, a la Real Sociedad. Ayer, a los de Benítez volvió a penalizarles la falta de ambición y continúan sin levantar cabeza.