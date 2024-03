“Cada partido puede ser una trampa”

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, valoró el momento de motivación y concentración de su equipo sabiendo que están en “un momento importante de la temporada”, para esquivar los avisos de “crisis” que en el conjunto blanco llegan ya con empatar un partido pese a ser líderes, después de la goleada al Celta.

“La actitud, la intensidad, la presión, no era tan complicado hacerlo mejor que el miércoles. Hemos aprovechado el balón parado para adelantarnos y después hemos controlado. Estamos contentos, hemos cumplido porque cada partido en este momento de la temporada puede ser un partido trampa. Estamos motivados y concentrados porque sabemos que es un momento importante de la temporada”, dijo.

El preparador del Madrid celebró el cambio de actitud tras el duelo de Liga de Campeones del miércoles y apuntó a la búsqueda del gol contra los gallegos. “Cuando no llega el segundo tienes siempre un poco de preocupación. El segundo ha destapado la botella y hemos empezado a jugar a nuestro mejor nivel. Son tres puntos muy importantes, a 10 partidos del final, es así”, afirmó.

“En el Real Madrid, el empate es la antesala de la crisis”, añadió sobre los últimos partidos. Ancelotti se refirió a un Modric ovacionado y a un Vinícius que enseñó de nuevo sus dos caras, con gol y pique con los rivales, en un empujón a Mingueza. “Ha merecido la ovación porque ha hecho un partido completo. La afición lo hacen porque le tienen mucho cariño”, afirmó sobre el croata.

“Le he dicho que es el mejor. Después, he hablado con Rüdiger y le he dicho que es el mejor, y a Nacho también se lo he dicho. Lo hemos hablado y seguiremos hablando. Nos han sacado demasiadas tarjetas últimamente y esto afecta al equipo, esto nos penaliza y en este aspecto tenemos que mejorar”, dijo. “Lo que he pensado es que la camiseta no se ha roto, ha sido una jugada muy fea, retener a un jugador así. La decisión del árbitro ha sido correcta. El día que Vinícius para esto, tendremos menos problema de evitar tarjetas. Es un poco de frustración, es bastante normal”, añadió.