Vinícius, la principal amenaza que el Celta tiene que frenar

El Celta visita mañana el Santiago Bernabéu con una preocupación menos después de conocer que Apelación mantenía la sanción a Jude Bellingham, el máximo artillero de LaLiga y autor del tanto del triunfo del Real Madrid en su visita a Balaídos en la primera vuelta. Sin el inglés en el once de Ancelotti, el brasileño Vinícius Júnior se convierte en la principal amenaza atacante del conjunto blanco ante los célticos, que intentarán dar la sorpresa jugando a la contra y tratando de mantener la portería a cero por segunda jornada consecutiva. Manquillo, un jugador que acaba de llegar en el mercado invernal y en quien Benítez ha mostrado su confianza, se medirá por primera vez con el internacional brasileño. Ante la ausencia de Bellingham, Brahim Díaz es el favorito para completar la línea de ataque del Real Madrid, junto al también brasileño Rodrygo Goes, aunque tampoco se descarta la titularidad del excéltico Joselu Mato, como ya ocurriera en el partido anterior en Balaídos.

Vinícius, con 9 goles, es el segundo máximo realizador del equipo de Carlo Ancelotti en LaLiga. Mañana se enfrenta a un rival ante el que acumula 2 tantos en 9 enfrentamientos. Aunque su primer duelo con los celestes se remonta a su etapa en el Castilla, con el que se enfrentó al filial céltico en Barreiro. Fue en octubre de 2018, con un Vinícius de apenas 18 años de edad que anotó el gol del empate en la recta final del partido. Su presencia en Vigo acaparó gran atención mediática al especularse con su salto inmediato al primer equipo. De hecho, en Vigo fue su última actuación con el filial blanco.

Ya entonces, el brasileño generaba polémica allá donde fuese por sus reiteradas protestas a los árbitros o por desplantes a los rivales. Así, en las nueve ocasiones que se ha enfrentado al Celta en Primera División, Vinícius ha visto tres tarjetas amarillas. Solamente ante el Barcelona registra mayor número de amonestaciones (4 en 16 duelos).

En la máxima categoría, Vinícius suma dos goles ante los célticos, ninguno de ellos tuvo trascendencia en el marcador. El primero significó el 3-2 de la victoria por 5-2 que el equipo vigués encajó en el Bernabéu en septiembre de 2021. Un año después, el brasileño anotaba el segundo: suponía el 1-3 de la victoria blanca por 1-4 en Balaídos.

Tras la marcha de Benzema al fútbol árabe, Ancelotti ha encontrado en Vinícius y en Rodrygo la pareja de atacantes que puede aportar en conjunto la cantidad de goles que firmaba anualmente el astro francés. 17 tantos suman este dúo brasileño, que tiene en la velocidad su máxima virtud y su arma más letal. Junto a ellos es probable que mañana en el Bernabéu aparezca de inicio Brahim, que nunca se ha enfrentado al Celta. El malagueño de origen marroquí también destaca por sus arrancadas con el balón pegado al pie. Brahim suma 4 goles en 22 partidos del campeonato regular.

Para la cita de mañana es probable que Ancelotti modifique el once habitual después de que su equipo afrontase el miércoles pasado una exigente prueba ante el Leipzig. Uno de los que podría entrar en las rotaciones es Tony Kroos, titular ante los alemanes. El centrocampista mantiene una buena relación con el gol cuando se enfrenta al Celta. Seis tantos le ha anotado al conjunto celeste, que se convierte así en su adversario favorito a la hora de mejorar su cuenta goleadora.

Trabajo con Militao

El Real Madrid llevó a cabo ayer el primer entrenamiento de cara a la visita del Celta al Bernabéu con el brasileño Éder Militao en una parte de la sesión junto al resto de sus compañeros. Militao sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda el pasado 12 de agosto y ya ve la luz al final del túnel.

El central participó durante una parte del entrenamiento al mismo ritmo que sus compañeros, con y sin balón, y avanza en una recuperación que su técnico, Carlo Ancelotti, fecha a partir del 14 de abril, con los cuartos de final de la Liga de Campeones y el clásico contra el Barcelona en el horizonte.

Esos plazos también los maneja el guardameta Thibaut Courtois, quien sufrió la misma lesión tan solo dos días antes que Militao, en un entrenamiento en Valdebebas.

Al otro futbolista que sufre la misma lesión, el austriaco David Alaba, aún le queda más tiempo de recuperación, ya que, en su caso, sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda el 17 de diciembre.

En la sesión participó también Jude Bellingham, aunque el inglés no podrá jugar los dos próximos partidos de Liga, ante el Celta y Osasuna. Por ello, Vinícius se convertirá en la principal referencia goleadora del conjunto blanco.

El Madrid recurre al TAD por la sanción al inglés

El Real Madrid recurrirá al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) la sanción de dos partidos al inglés Jude Bellingham, confirmada ayer por el Comité de Apelación de la Federación Española de Fútbol (RFEF), por su expulsión en Mestalla al dirigirse hacia el colegiado, Gil Manzano, según su acta, “corriendo y en actitud agresiva y a gritos, repitiendo en varias ocasiones ‘it´s a fucking goal’ (es un jodido gol)”. Bellingham fue expulsado al acabar el partido ante el Valencia por protestar la decisión del árbitro de no dar validez a un gol suyo por haber dado por finalizado el choque justo en el transcurso de la acción, que acabó con un remate de cabeza a la red a centro de Brahim Díaz que hubiera supuesto la victoria de su equipo por un 2-3. Una decisión del conjunto blanco de acudir al TAD en la que, según reconocen fuentes del club a EFE, no tienen muchas esperanzas, ya que no creen que esta resolución llegue a tiempo, por lo que asumen que cumplirá los dos partidos de sanción, frente al Celta en el Bernabéu y el sábado 16 en la visita a Osasuna. El Comité de Disciplina ya desestimó las alegaciones presentadas por el Real Madrid y le impuso dos partidos de suspensión por actitudes de menosprecio o desconsideración hacia los árbitros, en aplicación del artículo 124 del Código Disciplinario de la RFEF. El recurso del Real Madrid ante Apelación, rechazado este viernes, se basaba en la existencia de un error material manifiesto en el acta arbitral, ya que Bellingham no tuvo una actitud agresiva hacia el árbitro Gil Manzano, como reflejó éste, y en que el Comité de Disciplina sancionó a través del árticulo 124 del Código Disciplinario como “actitud de menosprecio o desconsideración”, no por actitud agresiva.