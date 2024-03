Jailson apunta al Bernabéu

Jailson Marques podría ser la novedad en el once de Rafa Benítez para enfrentarse este domingo en el Santiago Bernabéu al Real Madrid, equipo al que el pivote brasileño ya se midió hace un par de años en el Mundial de Clubes cuando defendía los colores del Gremio de Porto Alegre. La baja por lesión de Renato Tapia y la necesidad de contar con músculo y centímetros para contrarrestar el enorme poderío del conjunto blanco en medio campo puede devolverle la titularidad después ver los últimos tres partidos desde el banquillo.

Jailson podría ser el antídoto a la envergadura e imponente potencial físico de futbolistas como Tchouaméni o Camavinga, la elección del Ancelotti para el doble pivote en el último partido de Liga de Campeones contra el Leipzig, Toni Kroos, centrocampista que combina una excelsa técnica con un físico privilegiado o el incombustible Federico Valverde.

En este escenario de desequilibrio físico en las disputas, la presencia de Jailson cobra sentido como pareja de Luca de la Torre, un futbolista más dinámico, que repetiría en el eje junto al brasileño para dejar espacio a Bamba en la banda izquierda. La opción de Beltrán, titular en los últimos cinco encuentros, se antoja complicada por la desventaja del madrileño en la disputa con jugadores más altos y fuertes.

Llegado al Celta desde el Palmeiras a comienzos de enero, coincidiendo con la apertura del mercado invernal, Jailson fue la elección de Marco Garcés, el director de fútbol celeste, para solventar las carencias del cuadro celeste en el eje de la línea medular tras no poderse cerrar en verano la contratación del centrocampista vigoroso y agresivo que Benítez consideraba necesario para equilibrar su plantel. El técnico céltico había tenido a sus órdenes al brasileño en el Dailán chino y valoró a la hora de incorporarlo el hecho de que pudiese desempeñarse como central, posición que también se había quedado un tanto desguarnecida por la lesión de larga duración de Aidoo. Benítez calificó el fichaje de Jailson como “una buena oportunidad de mercado” por la polivalencia, edad y perfil de un futbolista que compensaba el déficit físico del Celta en el medio del terreno.

Seis participaciones

El protagonismo de Jailson ha sido, en todo caso, menor del esperado. El brasileño debutó con gol en la Copa en su estreno como defensa central y jugó fue también titular contra la Real Sociedad en su posición natural en medio campo. En LaLiga cuenta seis participaciones, casi todas como pivote, aunque en los últimos tres encuentros solo ha disputado 33 minutos (contra el Cádiz en el Nuevo Mirandilla) debido a la lesión de Renato Tapia. Su mejor encuentro lo firmó en El Sadar, frente a Osasuna, con una espléndida asistencia a Luca en el tercer gol de la cuenta celeste, que puso el broche dorado a un partido de solvente trabajo en la disputa, amplio despliegue y convincente ocupación del espacio. El mal papel firmado en el siguiente encuentro contra el Getafe (donde fue sustituido a los 55 minutos por Aspas) le ha restado protagonismo desde entonces. Tras suplir a Tapia en la último media hora de partido contra el Cádiz, Beltrán volvió a ser la elección de Benítez la pasada jornada contra el Almería.

Las posibilidades de que Jailson vuelva al once celeste en el Bernabéu son importantes, tanto si el Celta juega contra el líder con línea de cuatro o de cinco zagueros. El técnico celeste no descarta recuperar contra uno de los equipos con mayor pegada del campeonato, la defensa de tres centrales que ha descartado en los últimos tres partidos. En tal caso, no sería improbable que Manquillo saliese del once y Mingueza actuase como carrilero diestro. Con defensa de cuatro, el sacrificado sería probablemente Beltrán, mientras que el catalán actuaría como centrocampista diestro, con Luca como segundo medio centro y Bamba arrimado al flanco izquierdo.

El segundo fichaje invernal en minutos

La contratación de un medio centro de buen físico y perfil agresivo capaz de sostener al equipo desde atrás fue la prioridad de Rafa Benítez en el último mercado invernal. El técnico pidió Marco Garcés, el nuevo director de fútbol, la contratación del centrocampista que Luis Campos no pudo contratar en verano, con la matiz de que la lesión de larga duración de Aidoo propició que el club se lanzase a por un jugador polivalente que también pudiese desempeñarse como defensa central. Y así llegó Jailson, cuyo fichaje fue anunciado por el Celta en su primer día de mercado. A los cinco días de su llegada debutó en Copa (con gol) ante el Amorebita, con no poco protagonismo en los siguientes encuentros, tanto en la competición de k.o.como en el torneo doméstico. Fue titular en Son Moix y disputó los cinco siguientes encuentros (en Pamplona y Getafe como titular) en la posición de pivote antes de descansar ante el Barçá y sustituir a Tapia contra el Cádiz. En total 463 minutos entre Liga ((306) y Copa (157) en 9 encuentros. Pese a haberse perdido un partido por lesión, Javier Manquillo, llegado dos semanas más tarde, supera en número de minutos a Jailson (325 en 4 partidos, todos como titular), mientras que el argentino Allende, fichado sobre el cierre del mercado, casi ha igualado en participación el brasileño con (216 minutos en 5 partidos, aunque solo uno como titular).