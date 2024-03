“Puedo aportar calidad al Celta y ayudar con goles y pases decisivos”

Jonathan Bamba (Alforville, Francia 1996) ha regresado de su feliz aventura en la Copa de África decidido a ayudar al Celta a conseguir una holgada permanencia con “goles y pases decisivos”. El atacante costamarfileño ve “muy bien” al equipo celeste, pese a sus dificultades clasificatorias, y confía en la “calidad” de los jugadores y “el trabajo” de Rafa Benítez y su cuerpo técnico para que el club consiga sus objetivos. El extremo se estrena en el Santiago Bernabéu con optimismo y un mensaje claro: “Vamos allí a ganar”.

–Cuando firmó por el Celta el pasado verano dijo que quería ser un jugador importante aquí. ¿Cree haber conseguido este objetivo?

–Estoy en ello, trabajando. Es un objetivo al que todavía me estoy acercando porque necesito un tiempo de adaptación y he estado algún tiempo ausente debido a la Copa de África, así que estoy en el camino. En todo caso, estoy muy contento de jugar aquí en el Celta.

–¿Cree usted que encaja bien en esta plantilla?

–Por el momento estoy bien, sí, aunque en el aspecto colectivo todavía tengo que progresar. Tengo que ganarme la plaza haciendo buenos partidos. Tengo mucha confianza en este equipo y en que podamos conseguir los objetivos del club.

–Con su participación en la Copa de África ha estado dos meses alejado del equipo y esto seguramente ha retrasado su adaptación.

–Es normal. Dos meses es mucho tiempo. No era fácil ya antes de irme Pero estoy contento. El equipo ha estado trabajando bien y yo tengo mucha confianza.

Bamba, jugador del Celta de Vigo. / Ricardo Grobas

–¿Ve mucha diferencia entre la Ligue 1 y LaLiga? ¿Cuáles son las principales diferencias?

–No veo grandes diferencias. Yo ya sabía que había jugadores buenísimos en LaLiga. No me ha sorprendido porque la seguía mucho cuando jugaba en Francia. Creo que las transiciones son un poco diferentes y aquí hay un poco más de calidad técnica, pero aparte de eso no veo mucha diferencia.

–¿Qué conocía usted del Celta y por qué eligió el Celta para jugar en LaLiga?

–Elegí el Celta porque quería jugar en el extranjero y conocer LaLiga. Yo siempre he jugado la Ligue 1 y quería un proyecto que me ayudase a superar los desafíos que me había marcado y el Celta era un muy buen club para conseguir mis propósitos.

–Tras estar dos meses ausente en la Copa de África, ¿qué cree que puede aportar todavía al equipo de aquí a final de temporada?

–Puedo aportar mi experiencia y mi calidad para ayudar al equipo en ataque y tratar de marcar goles que puedan hacer la diferencia.

–Con el Celta lleva dos goles. ¿Cuántos más cree que puede aportar hasta final de temporada?

–Bueno, como dije, pongo todo mi corazón y trabajo para intentar conseguir mis objetivos, pero lo más importante para mí es contribuir a que el Celta gane partidos marcando goles o dando pases decisivos. Y creo que estoy en ese camino.

–¿Qué le pide el entrenador, Rafa Benítez?

–Mi pide que saque mi calidad, que percuta, que me asocie con mis compañeros. Me pide bastantes cosas y estoy contento porque eso significa que confía en mí.

Jonathan Bamba. / Ricardo Grobas

–¿Trabaja específicamente con usted? ¿Hablan a menudo?

–Charlamos muy a menudo. Me pone vídeos de los partidos para analizar las cosas que hago bien y las que no hago tan bien en los partidos y creo que esto es lo que me va a hacer progresar.

–¿Y cuáles son las cosas que no hace tan bien?

–[Amplia sonrisa] Pues algunas cosas, nadie es perfecto. Tengo que mejorar en los desplazamientos, interpretar lo que requiere el juego y tener automatismos con mis compañeros de equipo. Trabajo mucho para que me sea más fácil entenderme con mis compañeros.

–Después de estar dos meses fuera, ¿cómo ve la situación?

–¿La mía o la del equipo?

–La del equipo. ¿Cómo ve su juego? ¿Lo ve nervioso o preocupado? La situación no es buena.

–La situación, como dices, no es muy buena, pero no veo al equipo nervioso o preocupado. Al contrario, lo veo muy confiado porque el equipo trabaja bien y tiene muy buenos jugadores. Lo hemos visto contra el Almería, al que hemos ganado haciendo un buen partido. Tenemos que seguir en esta línea. Tenemos que insistir en las cosas que hacemos bien.

–Personalmente, entonces, ¿no está preocupado por la situación?

–En absoluto.

–Pero la realidad es que el Celta solo ha sido capaz de ganar cinco partidos después del gran esfuerzo económico que ha hecho en fichajes y en contratar un entrenador top, como Rafa Benítez.

–Es verdad, No son los resultados que esperábamos, pero el equipo está muy bien. Hay defectos que es necesario corregir, pero sobre todo tenemos que perseverar en las muchas cosas que estamos haciendo bien.

Entiendo que la afición se preocupe, les pido confianza porque estamos trabajando bien

–Para usted el domingo será la primera vez en el Santiago Bernabéu. ¿Qué espera de este partido en el campo del Real Madrid?

–Vamos allí a ganar. Sabemos que es difícil para un equipo en nuestra situación en la tabla, pero vamos allí a dar el máximo y a exprimir las opciones que podamos tener. Tenemos que dar el máximo, porque el Madrid juega para ser campeón, así que tendremos que hacer las cosas muy bien.

–¿Es un encuentro en el que hay mucho que ganar y nada que perder?

–Exactamente. Todo es a ganar. Tenemos que poner todos los sentidos para hacer las cosas bien para ganar y después, como has dicho, vamos allí sin nada que perder contra un gran equipo y tendremos que dar el ciento por ciento.

–Ningún equipo ha ganado esta temporada en el Bernabéu. ¿Piensa realmente que pueden ganarle allí al Real Madrid?

–Si todo el mundo da el nivel y es capaz de emplearse al ciento por ciento, por supuesto que tenemos medios para conseguir un buen resultado allí.

–¿Es una buena noticia para el Celta que no juegue Bellingham?

–Es una muy buena noticia. Todos conocemos su calidad, es uno de los jugadores del campeonato.

–¿Es para usted el mejor jugador de LaLiga?

–Hay muchos jugadores muy buenos, pero sin duda ninguna Bellingham es uno de los jugadores top del campeonato y es una buena noticia para nosotros que no esté. Vamos a intentar aprovecharnos de esta baja e intentar hacer las cosas bien en el Bernabéu.

Confiamos en Benítez, somos los jugadores los que hemos de revertir la situación

–Para ganar al Madrid habrá que defender muy bien y estar acertados a la hora de aprovechar las ocasiones de gol que se generen.

– Exactamente. Lo primero es defender bien y después intentar aprovechar las ocasiones para marcar y obtener ese buen resultado en el Bernabéu.

–¿Qué es lo que le da más miedo del Madrid?

–No tenemos miedo al Madrid. Claro que es un gran equipo. Sabemos de su gran calidad, sobre todo a la contra. Marcan muchos goles a la contra por lo que tendremos que estar muy atentos a esto. Defender bien y aprovechar las ocasiones que podamos tener, que seguramente no van a ser muchas, para anotar. Para ganar tendremos que marcar las que tengamos.

–¿Puede afectarle negativamente al equipo de Ancelotti el partido de Liga de Campeones contra el Leipzig?

–Este tipo de partidos siempre generan fatiga, es normal, así que es una buena noticia para nosotros.

–Hace 18 años que el Celta no gana en el Bernabéu. ¿Supone esto un estímulo añadido?

–No lo sabía. Claro que es un estímulo. Como suele decirse, las estadísticas están para romperlas. Y creo que ganar en el Bernabéu después de 18 años es un buen objetivo y una buena ambición.

Pedro Fernández

–Quedan 11 partidos para acabar la temporada y el Celta está lejos de conseguir el objetivo de la permanencia. ¿Cree que lo puede conseguir sin sufrir esta temporada?

–Claro que sí, pero todos los partidos son duros de jugar. Incluso el que jugamos el otro día contra el Almería, que no es un equipo que esté precisamente bien clasificado, fue un partido complicado. Creo que no vamos a sufrir para salvarnos, pero tenemos que ir partido a partido.

–La afición, evidentemente, está preocupada por la situación del equipo. ¿Qué le diría usted para tranquilizar a los aficionados?

–Es normal que estén preocupados, lo entiendo. Les pediría que nos sigan apoyando como lo hacen y que le den confianza al equipo porque está trabajando muy bien y va a conseguir el objetivo.

–Muchos aficionados no están con Benítez y algunos incluso piden abiertamente su marcha. ¿Confían ustedes en el entrenador?

–Por supuesto. Tenemos absoluta confianza en el trabajo que están haciendo el entrenador y su cuerpo técnico. Nosotros los jugadores somos los que estamos sobre el terreno y somos los primeros que tenemos que darlo todo para revertir la situación.

–¿Qué hay que hacer para no repetir estos errores en los últimos minutos que tantos puntos le han costado al Celta esta temporada?

–No creo que sea un problema de calidad, sino un problema mental. Hay que trabajar la mentalidad, pero no es fácil. Cuando estás en una espiral negativa es difícil pasar a un espiral positiva. Hay que insistir.

–¿No habría que cambiar la mentalidad?

–No, hay que continuar trabajando en positivo y yo creo que las cosas se resolverán.

–¿Ha sido difícil el cambio de Liga y de país?

–Lo más difícil ha sido la lengua. Pero muchos de mis compañeros se esfuerzan por entenderme y me están ayudando a aprender. Estoy muy bien rodeado para aprender el español. Estoy muy contento aquí en el Celta y voy a continuar trabajando para conseguir los objetivos.

–¿Cómo va su español?

–[Contesta en español]. Muy bien. Lo entiendo todo, pero hablar ya me es más difícil. Estoy dando clases de español y los compañeros también me ayudan mucho.

–¿La ciudad le gusta?

–Mucho, me gusta mucho. Aún tengo muchas cosas por descubrir, pero me siento muy a gusto aquí.