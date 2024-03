Aspas: “Ya se lo pusimos difícil al Madrid en Balaídos”

Iago Aspas sumó ayer un nuevo galardón a la colección de Trofeos Estrella Galicia que lo han distinguido como el mejor jugador del mes del Celta en estos últimos años. La afición ha distinguido al goleador moañés como el mejor del equipo durante el pasado mes de febrero. “Me siento muy orgulloso porque es un premio al trabajo realizado. Estaré eternamente agradecido a la afición porque desde el primer día me han llevado en volandas”, declaró ayer a Celta Media, el artillero, que aprovechó la ocasión para referirse al inminente enfrentamiento con el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. “Sabemos que es un partido muy difícil, es el líder, juega en su campo, pero nosotros estamos trabajando muy bien y ya le pusimos las cosas muy difíciles en Balaídos, que nos marcaron en el minuto ochenta a balón parado en un despiste nuestro”, apuntó el morracense, que agregó: “Aquel día competimos muy bien ante ellos y tuvimos opciones de ganar el partido. Fue una pena”.

El goleador celeste explicó que el reciente triunfo frente al Almería ha permitido al Celta ampliar su ventaja con los puestos de descenso y despeja el horizonte de cara al tramo final del campeonato. “La victoria ante el Almería sirvió para distanciarnos un poco más de esa línea roja que nos separa del descenso y hay que pensar en positivo”, comentó. “Hay que seguir trabajando, como lo estamos haciendo, y compitiendo como en cada partido para sacar puntos. Sabemos donde estamos, hemos sacado un poco la cabeza y hay que ser positivos y tratar de ganar los máximos partidos posibles para quedar lo más arriba en la tabla”, puntualizó.

El futbolista morracense no perdió la ocasión de referirse a la reciente consecución en el Nuevo Mirandilla de su gol número doscientos con la zamarra celeste: “En ese momento sentí una felicidad inmensa porque teníamos la victoria bastante cerca y estábamos compitiendo muy bien. Al final, una pena que no supusiese conseguir el triunfo. Luego, en frío y analizándolo todo, sentí mucho orgullo y satisfacción. Todo trabajo tiene su recompensa. Hay que disfrutar día a día porque no sabes cuando se puede acabar”.