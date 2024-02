El Celta es un novela trágica

No hay guionista capaz de escribir semejante drama. La vida del Celta es un culebrón inagotable que siempre encuentra un final rocambolesco para cerrar cada episodio. O una novela trágica si lo prefieren. Si hace una semana fue un remate con el hombro de Jaime Mata en el último minuto el que le condenó en Getafe, ayer se le escapó por el sumidero un trabajado y merecido punto contra el Barcelona por un penalti absurdo de Fran Beltrán en el descuento que Lewandowski anotó al segundo intento después de que Pulido Santana ordenase la repetición del lanzamiento que Guaita había detenido.

Otra vez la maldición de los últimos minutos –uno de los frenos que este equipo tuvo en el primer tramo de la temporada– sobrevuela sobre el grupo de Benítez que vio escapar la posibilidad de restar dramatismo a la visita de dentro de una semana a Cádiz en caso de que hubiera sumado ante esta versión disminuida del Barcelona, un equipo empobrecido en el campo y en el banquillo que se encontró una victoria casi sin querer gracias a dos acciones aisladas del delantero polaco en los últimos ataques de cada uno de las dos mitades.

Poco más dijeron los catalanes en su paso por Balaídos frente a un Celta que esperó (tal vez en exceso) en el primer tiempo y apretó en el segundo en busca de una victoria que hubiera conseguido de haber estado un poco más fino en las llegadas al área de Ter Stegen. Faltó una pizca de luz y de frescura mental en aquellas acciones en las que el Celta consiguió poner el balón en los pies de Aspas con la esperanza de que iluminase una noche más Balaídos.

El partido se jugó tal y como quiso Benítez. La incidencia de Xavi fue mínima en toda la tarde. El entrenador del Celta abandonó su apuesta de los tres centrales para montar dos líneas de cuatro (con el argentino Tadeo Allende como gran novedad) y recuperó la pareja Larsen-Aspas en ataque. La consigna era cerrar las vías que llevaban a Pedri, el gran generador de juego azulgrana, y correr a la mínima oportunidad frente a uno de los equipos con peor repliegue de la Liga. No pudieron hacerlo demasiadas veces porque al Celta le penaliza en exceso jugar con pivotes que a veces parecen tener los pies de cemento.

La falta de finura en esa zona del campo es un lastre considerable para el equipo en los últimos años y ayer fue un día más. Es cierto que Tapia lo suple con entrega (imprescindible en este equipo) y que a Beltrán no le puede negar su voluntad, pero es una evidencia el vacío que hay en esa posición. De este modo, De la Torre que se ha convertido en imprescindible y el voluntarioso y vertical Allende fueron los encargados de estirar al equipo junto con el omnipresente Aspas.

Un remate de Larsen en una llegada del argentino fue lo mejor del Celta en esa primera mitad frente a un Barcelona que apenas inquietó un par de veces a Guaita. Tenían el control del partido, pero siempre en zonas del campo que elegía el propio Celta. Solo el paso de los minutos cambió ligeramente esa tendencia porque el primer tiempo se le hizo largo a los vigueses. En los últimos diez minutos no supieron ponerle freno con alguna posesión larga, llevando el juego al campo del Barcelona y en esa dinámica los de Xavi se encontraron en el último minuto una acción ganadora. Yamal colocó el balón a Lewandowski con astucia y el polaco, tras un control orientado espectacular que sentó a Starfelt (otra de las novedades de la tarde), descerrajó un disparo cruzado imparable.

La respuesta tardó en llegar los quince minutos que duró el descanso porque de allí volvió el Celta con un ataque tan fugaz como brillante. Larsen, un martirio para la defensa azulgrana que contó con la complicidad arbitral para apretarle en exceso, dejó de tacón a Mingueza; éste hizo lo propio con Aspas y el moañés ajustó el remate al palo derecho. Ya olía a gol, pero Koundé lo desvió para cambiar la trayectoria y hacer inútil la estirada de Ter Stegen. El gol 200 con la camiseta del Celta de este mito llamado Iago Aspas a quien solo le queda pendiente el récord de partidos de Manolo.

Con el empate la situación dio un evidente vuelco. Otra vez fue cosa de Benítez, dueño del partido desde el banquillo. Ordenó en esta ocasión que el Celta ya no esperase en su campo y se fuese en busca de los centrales del Barcelona que temblaron como cadetes. En el aire queda la duda de si ese cambio no tendría que haberse producido de salida. Pero la cuestión es que, sin Christensen como freno en el medio, el Barcelona no ganó un duelo a los vigueses.

Recuperaba el Celta en el campo rival (Xavi eligió jugar en inferioridad en la zona ancha) y eso le permitía pisar el área haciendo todo el ruido del mundo. El problema es que una vez allí faltó un punto de inspiración y, con el paso del tiempo, frescura. No eligió bien Iago Aspas en las tres situaciones en las que se vio con tiempo. Le faltó sentido a él y también al resto del equipo que cometió demasiadas imprecisiones, pero tenía el partido controlado ante un Barcelona que dio entrada a Raphinha, Gundogan y Fermín en busca de más verticalidad.

El Celta, bien sostenido por el compromiso colectivo, cerró todos los caminos y aunque siempre pareció aspirar a los tres puntos, dio por bueno el empate. Pero llegó el maldito descuento en el que Beltrán cometió un error infantil al tratar de patear un balón en el área propia sin reparar en la presencia de Yamal que se anticipó y recibió de lleno el impacto. Penalti inapelable que Guaita detuvo a Lewandowski entre el entusiasmo general. Por fin el destino era generoso. Pero el meta –provocado por la paradiña del polaco– había abandonado la línea de gol y Pulido Santana ordenó la repetición.

Hasta ese punto llega el drama en la vida del Celta. Ambos actores repitieron el proceso. Otra vez Lewandoswski retardó el lanzamiento, pero esta vez ajustó algo más. Se acababa así, con otro final estrambótico, un nuevo episodio en la vida del Celta. Y como en todas las series buenas...se sufre aunque engancha una barbaridad.