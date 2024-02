Anoche recuperamos París

Siempre nos aguarda la muerte en el tiempo de descuento. Nos lo recuerdan Ayuso, paseando entre eucaliptos, y el Celta en cada partido. La agonía acompaña al celtismo en este centenario de verso, ese padecer, que nunca completa su estrofa, esa ledicia. Pudiera parecer como cualquier otra decepción. La afición, sin embargo, recuperó el orgullo por su equipo que se había marchitado en aquella aciaga semana de enero. Nos moriremos igual. Importa cómo morirse.

El palco, con Rueda en primera fila y Besteiro, en la tercera. | // R. GROBAS / Armando ÁLvarez

Balaídos se disfraza también de urna abierta en jornada de reflexión. Los tres candidatos habían anunciado su presencia. “Un equipo para un país”, entona Keltoi. El próximo presidente de la Xunta, por tanto, se había acomodado en su seno. Será Alfonso Rueda, aún vigente, pronto en funciones y ya se verá luego. Como tal, se sentó en primera fila del palco, a la derecha de Joan Laporta. Será José Ramón Gómez Besteiro, sobre su cogote, dos asientos más arriba. Será Ana Pontón, que por contra prefirió la grada junto a su jefe de filas en Vigo, Xabier R. Iglesias. Ningún mensaje se deja al azar en la politología.

Pontón, en la grada, junto a Xabier P. Iglesias. | // R. GROBAS / Armando ÁLvarez

Rueda le sirvió a Rafa Benítez de alivio como señuelo. Al entrenador madrileño se le silbó cuando la megafonía pronunció su nombre. No hubo después exigencias de despido. “Rueda, vete ya”, reclamaron en varias ocasiones desde Marcador. “Este vaise, aquel vaise e todos, todos se van”, recitaba Rosalía. Ni Benítez ni Rueda quieren irse. Mientras en otras zonas apostaban mayoritariamente por la neutralidad, Siareiros alzó su voz. En el minuto 18 de la segunda mitad se elevó sobre sus cabezas un cielo estrellado, rojo sobre azul y blanco, al compás de Os Rumorosos.

Atacaba el Barcelona en ese momento, mezclando el himno con las exclamaciones de angustia. La banda sonora, sin embargo, se inclinó más hacia la ilusión y el homenaje. Aspas desató el “on fire” con su gol número 200. El estadio acompañó con sus pulmones cada nuevo intento. Xavi gesticulaba en la banda, en ese lento difuminarse suyo de presente sin futuro. Como entrenador prolonga el talento de centrocampista que controlaba todos los detalles. Xavi escruta cada brizna de hierba, tasa la velocidad del viento y anota las imperceptibles variaciones de la temperatura. Estaba posiblemente escogiendo a qué magnitud barométrica culpar del empate cuando Lamal se interpuso entre el balón y el pie de Beltrán para remediarle la jornada.

Aún tuvo que sufrir Balaídos esa broma macabra del destino que completó su sufrimiento. La derrota se encarna en ese último minuto, ese paso adelantado, esa repetición que no repite. Ni un mísero punto premia tanto derroche. El héroe y la heroína nunca terminan juntos en esta película. No es lo mismo, sin embargo, que cuando al vacío del casillero lo acompaña el vacío del alma. No es lo mismo estar esperando inútilmente en el andén de la estación, quebrándose en silencio, que decírselo todo mirándose a los ojos, entre la bruma del aeropuerto. El celtismo ovacionó a sus exhaustos jugadores. Con melancolía, pero también amor. A veces los finales tristes son los más hermosos. “Siempre tendremos París. No lo teníamos. Lo habíamos perdido hasta que viniste a Casablanca, pero lo recuperamos anoche”. Nos moriremos igual, es cierto. Importa cómo haber vivido.