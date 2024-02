El Celta hizo oficial a última hora de la tarde de ayer la contratación del delantero argentino Tadeo Allende, de 26 años. El club celeste pagará a Godoy Cruz 4,5 millones por el traspaso del artillero, que se compromete con el conjunto celeste por cuatro temporadas y media, hasta junio de 2028.

Allende llegó a mediodía a Vigo para cerrar su fichaje, que se hizo oficial después del preceptivo trámite del reconocimiento médico y de que ambos clubes intercambiasen la documentación pendiente para que el futbolista pudiese ser inscrito en LaLiga. Una vez solucionados los flecos pendientes, el atacante argentino se reunió con Marián Mouriño para estampar su firma en el contrato que lo vinculará al Celta hasta junio de 2028. Lucirá el dorsal 9.

El fichaje de Allende es una apuesta de Marco Garcés, el nuevo director de fútbol, y cuenta con el visto bueno de Rafa Benítez. El atacante llega avalado por dos buenas campañas en la liga argentina con Godoy Cruz, equipo del que fue máximo goleador la pasada temporada con 10 tantos y 4 asistencias. En la anterior campaña con el conjunto de Mendoza, Allende firmó 5 goles y 3 asistencias.

El nuevo jugador celeste se desempeña por banda derecha, aunque puede actuar también como segundo punta y en banda izquierda. Se trata de un atacante rápido, de buen físico (mide 185 centímetros de estatura) y dotado de un potente disparo con ambas piernas. El Celta ha pensado en él para reforzar la banda derecha, una posición en la que Carles Pérez ha sido relegado a la suplencia por Benítez, que tampoco acaba de confiar en Miguel Rodríguez.

El atacante redondelano pasó precisamente ayer a formar parte a todos los efectos del primer equipo. El Celta confirmó que Miguel ocupa una de las 25 fichas de la primera plantilla, con lo que no va a retornar ya al Celta Fortuna, que libera su ficha. Miguel lucirá a partir de ahora el dorsal 24.

Cierre de mercado

Con el fichaje de Tadeo Allende, el Celta da prácticamente por concluidas sus operaciones en la actual ventana de fichajes. Aunque el mercado no cierra hasta las 23.59 de esta noche, en la Calle del Príncipe no esperan que se produzcan más movimientos en las últimas horas. El Celta no descarta que pueda darse todavía alguna salida –Carles Pérez y Fran Beltrán serían las opciones más plausibles–, pero en estos momentos lo considera bastante improbable.

Diego Allende es la tercera incorporación que el Celta formaliza en el mercado de enero tras las contrataciones a coste cero del medio centro brasileño Jailson Marques, procedente del Palmeiras, y del lateral derecho Javier Manquillo, del Newcastle. El nuevo jugador celeste posee pasaporte italiano, con lo que no ocupa plaza de extracomunitario. Dichas plazas están actualmente cubiertas por Franco Cervi, Renato Tapia y Jailson.