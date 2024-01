Hugo Mallo niega cualquier veracidad en las acusaciones de abuso sexual por las que será juzgado el próximo 11 de julio de 2024 en Barcelona. Lo ha hecho a través de un comunicado de Quique de Lucas, amigo íntimo desde que coincidieron en el vestuario del Celta, consejero y ahora representante. De Lucas relata el recorrido legal anterior que ya tuvo el caso y pide para su cliente que se respete su presención de inocencia. El excapitán del Celta milita actualmente en el Internacional de Porto Alegre.

Según revelaba ayer el Diario As, el Juzgado de lo Penal número 19 de Barcelona acogerá el próximo 11 de julio de 2024 el juicio oral mediante procedimiento abreviado por los hechos sucedidos el 24 de abril de 2019 en el estadio de Cornellà-El Prat, instantes antes del comienzo del encuentro, ya sobre el césped y ante el público durante el habitual saludo entre los jugadores de ambos equipos, con los del Espanyol en fila y los del Celta pasando ante ellos.

Según la denuncia, efectuada al día siguiente del partido ante los Mossos d’Esquadra, “cuando Hugo Mallo llegó a la altura de las mascotas, al periquito le dio mano como se hace habitualmente pero cuando llegó a la Sra. Ana [nombre ficticio de la denunciante, que quiere conservar el anonimato], que en ese momento estaba haciendo el papel de la periquita, éste introdujo las manos bajo el disfraz y le hizo tocamientos en los pechos". "Según la declarante, le cogió los pechos con las manos y comenzó a hacer movimientos”, se añade.

Un juzgado de Cornellá aceptó el recurso del jugador solicitando el sobreseimiento libre de la causa, pero meses después la sección novena de la Audiencia Provincial de Barcelona estimó el recurso de apelación interpuesto por la presunta víctima. La abogada de ésta y la Fiscalía coinciden en solicitar para Mallo una pena de 24 meses de multa, que corresponderá a una cantidad diaria acorde con su patrimonio. El supuesto abuso no se juzgará como agresión, ya que se aplicará el Código Penal vigente en el momento de los hechos.

"Creemos conveniente algunas aclaraciones", indica en su comunicado Quique de Lucas, fundador y propietario de la agencia Leaders. "En primer lugar, negamos categóricamente los hechos denunciados, lo que ya se puso de manifestó ante el Juzgado que los investigó, exigiendo un absoluto respeto a la presunción de inocencia".

"Ese mismo juzgado, tras haber tomado declaración a la denunciante, a Hugo y valorar el resto de pruebas, decidió archivar el asunto ya que no consideraba probados los hechos", añade. "Dicha resolución fue recurrida por ambas partes, la denunciante porque sí creía que se acreditaban los hechos descritos en la denuncia y nosotros al entender que no solo no quedaban acreditados sino que se podía asegurar que no se habían producido".

El proceso, indica, prosigue: "Fue la Audiencia Provincial la que mandó reabrir el expediente para que la controversia se resolviera en un juicio oral, al que, recordemos, Hugo comparece como inocnete. Queremos destacar que tanto el RC Celta como el RCD Espanyol, al activar sus respectivos protocolos y tras analizar la información recibida, consideraron que no había pruebas de lo denunciado, no habiéndose iniciado tampoco expediente alguno por parte de la RFEF ni de la Liga".

Concluye Quique de Lucas: "Solicitamos dejar a la justicia que actúe, así como el máximo respeto para Hugo y su familia a la espera de que aflore la verdad".