La derrota frente al Girona, segunda consecutiva en Balaídos desde que arrancó el nuevo año, ha devuelto al Celta a la cruda realidad de la lucha por la supervivencia. Sin sueño copero del que alimentarse tras ser zarandeado en cuartos por la Real Sociedad, el conjunto celeste se muestra incapaz de poner distancia con los puestos de descenso que ha ocupado este curso durante 13 jornadas y que tiene, disputadas ya 22, a un solo punto. La experta mano de Rafa Benítez, el reputado contratado para dar un salto competitivo al equipo, no solo no se ha notado, sino que el preparador madrileño está muy lejos de cumplir con el objetivo mínimo de no pasar apuros para mantener la categoría.

Tras una inversión superior a los 35 millones en fichajes y en la temporada en que la puntuación de los equipos del furgón de cola es la más baja que se recuerda en mucho tiempo, el Celta presenta con Benítez, el técnico mejor pagado de su historia, los peores números de los últimos 38 años. Solo en la campaña 2019-20, tras el despido de Fran Escribá y la posterior contratación de Óscar García, presentaba el cuadro vigués 17 puntos tras jugarse 22 jornadas: 3 victorias, 8 empates y 11 derrotas. El pasado curso, el Celta sumaba a estas alturas de competición 24 puntos, 7 más que en la actualidad, y la del pasado ejercicio fue la tercera puntuación más baja en las 12 campañas que el conjunto celeste ha encadenado en Primera División desde su último ascenso. Precisamente en esta primera temporada de vuelta a la máxima categoría, sumaba el equipo vigués 20 puntos. Paco Herrera, el técnico que lo devolvió a la élite, fue despedido dos jornadas después. Con Luis Enrique, el Celta logró en la campaña siguiente 25; Berizzo hizo 25, 34 y 30 en sus tres temporadas al frente del banquillo; Unzué sumó 31; mientras que Coudet llevaba 26 en su primer año tras relevar a Óscar (jornada 13) y 27 en su segunda campaña. Para encontrar una puntuación peor que la actual, hay que remontarse a la temporada 1985-86. Los celestes, que aquel curso fueron dirigidos por tres entrenadores (Félix Carnero, Pepe Villar García Traid), apenas fueron capaces de sumar el equivalente a 15 puntos –por aquel entonces se otorgaban dos puntos por victoria– con el actual sistema de puntuación. En la campaña 1989-90, el equipo sumó el equivalente los actuales 17 puntos. Tres victorias Pese a la reiterada afirmación de Benítez de que su equipo compite bien, la realidad el Celta solo ha sido capaz de ganar 3 de los 22 partidos que ha jugado desde que el campeonato alzó el telón en agosto. Dos de estas victorias han sido frente a los dos últimos clasificados, el Almería, que todavía no ha logrado ganar un solo partido y suma 6 puntos, y el Granada. Frente a los nazaríes consiguieron los celestes su único triunfo medianamente holgado. El gol de la victoria frente al Almería lo logró el Celta sobre el descuento y el del triunfo frente al Betis llegó en el minuto 96, con el tiempo de prolongación casi cumplido. Williot Swedberg, un futbolista casi residual en la LaLiga, fue el autor de ambos goles. Solo dos goles en contra menos que el pasado curso En su presentación como entrenador del Celta, Rafa Benítez se fijó como prioridad reducir de forma significativa el elevado número de goles que el conjunto celeste había recibido la temporada precedente (53). Con el madrileño al frente, el Celta recibe menos goles que hace un año, pero esta reducción dista de ser relevante. En las 22 jornadas disputadas hasta la fecha, el Celta contabiliza 32 goles en contra, solo dos menos de lo que le habían marcado el pasado curso. El número de goles a favor asciende esta temporada a 21, por los 23 anotados en el último ejercicio. El diferencial entre los goles marcados y los recibidos es, por tanto, idéntico: -11. Con Benítez al mando, el Celta recibe un promedio de 1,4 goles por partido. La cifra es inferior a la firmada por Coudet, que recibía 2 tantos por choque, pero superior a la lograda con Carlos Carvalhal, que presentó un proemdio de 1,1.