Aunque el capítulo de salidas parecía resuelto, no se descarta la salida a última hora de Fran Beltrán con rumbo al Girona. El líder de LaLiga quiere reforzar su medio campo y busca un medio centro posicional que pueda ayudar al equipo a medio plazo. Beltrán reúne las condiciones que busca el Girona y, sobre todo gusta a su técnico, Míchel, que lo dirigió en sus primeros años en el Rayo Vallecano y sabe qué puede darle el futbolista. El club celeste no tiene previsto desprenderse del jugador, a menos que llegue una buena oferta, circunstancia que no se ha producido. Al club vigués no ha llegado hasta el momento y de forma directa comunicación desde Girona en el sentido de que quieran contratar al futbolista.De hecho, este fin de semana se encontraron los dos clubes debido al enfrentamiento liguero en Balaídos y Beltrán no estuvo en las conversaciones.

El Girona cuenta con medios muy limitados para afrontar la operación aunque podría intentar aprovecharse de la falta de minutos que Beltrán está teniendo esta temporada con Benítez y el tirón que para el jugador puede suponer fichar por el equipo de moda de LaLiga, además de un muy serio candidato a disputar la Liga de Campeones la próxima temporada. El entrenador del Girona pasó, no obstante, de puntillas sobre la situación de Beltrán cuando, en la rueda de prensa posterior al partido con el Celta, se le preguntó si le sorprendía la falta de minutos que el centrocampista estaba teniendo esta temporada ex del Rayo Vallecano con Benítez en el conjunto vigués. “Fran es muy bueno. Tiene mucho talento y siempre le deseo lo mejor porque lo da todo en el campo”, apuntó sobre el céltico, matizando que no estaba en el día a día del Celta para conocer porqué de su falta de protagonismo. El entrenador del Girona sí dejó claro en su comparecencia el perfil de futbolista que busca el club catalán para reforzarse, en el que Beltán encaja. ““Tenemos plantilla suficiente para competir. Si viene un jugador será para los próximos años porque queremos seguir creciendo como un club, no será un parche para ahora”, explicó.