La plantilla del Celta destaca el comportamiento de una afición que se mantiene fiel al equipo a pesar de las desilusiones en LaLiga y en la Copa del Rey. En el vestuario céltico se siente “rabia” e “impotencia” por no poder sumar los puntos que les lleven lejos del descenso.

Mingueza, como hizo el sábado Rafa Benítez, apela a la unidad para sacar adelante la complicada situación que vive el Celta: “Hay que estar juntos, que la gente esté con nosotros y el staff, es la única forma de tirar adelante. Estoy contento con el trabajo y la actitud, no se puede reprochar nada”.

El lateral catalán agradece el apoyo de la afición, pese a las desilusiones constantes: “Piensas que igual el estadio está vacío tras dos derrotas y te pone los pelos de punta, Te emociona. Agradeceros todo, a seguir con nosotros y a tirar todos juntos para arriba. Muchas gracias. Es muy bonito teneros a todos”.

A Mingueza incluso le sorprende la respuesta del celtismo: “Después de venir de dos partidos de la Real que nos jugábamos mucho y haber perdido los dos, vienes hoy y piensas que igual está el estadio vacío. El partido es a las dos de la tarde y el estadio está lleno. Entras y toda la gente cantando el himno. Que estemos todos a muerte es la única manera de ir para adelante”.

Considera el lateral del Celta que el equipo se muestra comprometido: “Al final, hemos tenido alguna ocasión. A nivel de actitud, de trabajo no se puede reprochar nada. Hemos estado todo el partido luchando, peleando”.

Tapia tampoco ahorra elogios para la afición. “Ellos siempre van a estar y nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo. Ya lo demostramos la temporada pasada y hay que seguir. No hay otra, no podemos mirar atrás. Tenemos que ir hacia adelante, pensar que tenemos que hacer un buen partido y ya está”, apunta el peruano.

Apela Tapia a no perder la confianza: “Estoy golpeado por todos lados, hecho trizas. Pero hay que seguir hacia adelante, no bajar los brazos y no mirar atrás. Tenemos que dejar de hablar del apoyo de la afición, ya sabemos que siempre van a estar y tenemos que hacer nuestro trabajo”.

Guaita, por su parte, entiende el enfado de la grada: “Es normal. Cuando empieza una temporada la ilusión es nueva, quiere que su equipo y sus colores estén lo más arriba posible”. El valenciano habla de cómo se encuentra la plantilla tras tantos reveses: “Está como nuestra afición. Está con esa rabia e impotencia de no conseguir los puntos. Lo más importante en la Liga o en la Copa es sumar cada fin de semana. Creo que el equipo ha hecho bastante para poder conseguir goles, no ha sido así. Hemos perdido 0-1 y ahora ya a mirar el partido que viene y a empezar otra semana nueva”.