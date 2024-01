Después de dos derrotas consecutivas, el Celta Fortuna no podía soñar con una mejor oportunidad para reencontrarse con el triunfo. El escenario, a pesar del pobre estado de su césped, era inmejorable. Porque, además, Balaídos no podía mostrar mejor cara, con una grandísima entrada para animar al filial aprovechando el rebufo del encuentro al mediodía del primer equipo y la tarde de fiesta celeste.

El rival, el Deportivo, también invitaba. Antes adversario del primer equipo y en las últimas campañas sufriendo en el pozo de la Primera Federación la humillación de medirse y haber perdido ya hasta en tres ocasiones ante el filial de su máximo rival.

Pero no pudo ser. No pudo llegar la cuarta victoria. Los pupilos de Claudio Giráldez perdonaron sus ocasiones y los de Idiakez aprovecharon un mal despeje en un saque de esquina para lograr el tanto que desequilibró el encuentro. Luego Rubén López con un buen zurdazo ampliaría la renta herculina y ya en el descuento Man Garrido abrió la puerta a pensar en un empate que no llegó.

La primera parte mostró a un Celta Fortuna dominador del encuentro, disfrutando con el balón y haciendo sufrir mucho a los herculinos con la velocidad y verticalidad de Raúl Blanco, Alfon y Pablo Durán. Por eso, la mejor noticia al intermedio para el Deportivo fue que el marcador todavía reflejara el 0-0 inicial.

Porque los pupilos de Claudio Giráldez dispusieron de varias buenas ocasiones para haber logrado abrir el marcador ya en los cuarenta y cinco minutos iniciales. La primera, al cuarto de hora, supuso que Pablo Vázquez viese a primera tarjeta amarilla del partido al derribar a Pablo Durán cuando ya se disponía a encarar a Germán.

Poco después, en otra veloz acción de contragolpe de los locales, Alfon parecía estropear la jugada al entretenerse en exceso en la frontal del área para, finalmente, acabar encontrando la llegada desde atrás de Miguel Román. Después de un elegante recorte, el centrocampista céltico probó fortuna con un potente disparo raso con su zurda y a punto estuvo de encontrarla porque su lanzamiento se estrelló en el palo.

El Deportivo, por su parte, generaba cierta sensación de peligro mediante balones en largo a la velocidad de Davo, muy bien defendidos por la zaga céltica, pero, sobre todo, con las acciones individuales por banda derecha de Mella. Sin embargo, la inquietud real llegaba con las pelotas colgadas al área, especialmente en los saques de esquina.

Pese a todo, las oportunidades más claras seguían siendo para el Celta Fortuna, que disfrutaba explotando los espacios a la espalda de la defensa herculina. A diez minutos para el descanso fue Hugo Álvarez el que, entre el abanico de opciones disponibles, optó por habilitar a Raúl Blanco dentro del área, pero su habitualmente afinada zurda disparó en esta ocasión excesivamente alto y cruzado.

Apenas unos instantes después fue Alfon el que sacó su varita mágica para poner un preciso balón entre los pies de Pablo Vázquez. El caño sirvió para habilitar la llegada de Pablo Durán, quien decidió controlar en lugar de disparar a la primera, permitiendo a la defensa visitante llegar a taponar su disparo y abortar así la clarísima ocasión de gol.

El descanso fue apenas una interrupción de quince minutos porque el partido se reanudó tal y como había finalizado. El Celta Fortuna continuaba generando mucho peligro y el Deportivo sólo provocaba cierta inquietud en acciones a balón parado.

De hecho, apenas habían regresado ambos conjuntos al campo cuando Miguel Román colocó un perfecto balón para Alfon que, de nuevo, optó por recortar para buscar su pierna diestra en lugar de tirar con la zurda desperdiciando la ocasión. Y poco después era Pablo Vázquez el que avisaba con un cabezazo alto en un saque de esquina herculino.

La historia se volvía a repetir poco después pero ahora con triste final. En esta ocasión fue Tincho el que encontró a Alfon, que, esta vez sí, disparó con la derecha pero se encontró con una buena intervención de Germán, que despejó a córner. Y en otro saque de esquina, Pablo Vázquez aprovechó un defectuoso despeje de la defensa local para hacer el 0-1.

El filial céltico tardó en digerir el gol encajado y Lucas casi se lo hace pagar con un buen centro que Hugo Rama, en posición muy forzada, remató fuera.

Como todo derbi que se precie, éste tuvo también su dosis de polémica en los instantes finales en una caída y un disparo de Alfon, en los que los locales reclamaron sendos penaltis.

El zurdazo cruzado de Rubén López nada más saltar al campo parecía cerrar el partido y asegurar el triunfo coruñés. Pero la fe de Manu Garrido para pelear un balón que parecía imposibles y convertirlo en el 1-2 se encargó de mantener la esperanza hasta el último suspiro.

No pudo ser. El Celta Fortuna se quedó sin el liderato y sin regresar a la senda de la victoria. Pero la imagen final de los jóvenes valores de la cantera aplaudiendo y abrazando a una grada totalmente entregada quizás vale más que tres puntos. Pura afouteza. Na ledicia son celeste.

Ficha técnica

CELTA FORTUNA: Ruly García, Javi Rodríguez (Manu Fernández, min.71), Joel López, Yoel Lago (Javi, Javi Rueda, Miguel Román (Manu Garrido, min.84), Damián, Hugo Álvarez; Raúl Blanco (Fer López, min.71), Pablo Durán (Tincho, min.62) y Alfon.

DEPORTIVO: Germán, Ximo, Pablo Vázquez, Martínez, Balenziaga (Jaime, min.86), Villares, José Ángel, Mella (Hugo Rama, min.78), Lucas Pérez, Yeremay (Rubén López, min.86) y Davo (Barbero, min.71).

GOLES: 0-1, min.72: Pablo Vázquez; 0-2, min.88: Rubén López; 1-2, min.91: Manu Garrido.

ÁRBITRO: Manuel García Gómez (Extremadura). Amonestó por los locales a Damián, Javi Rodríguez y Miguel Román y por los visitantes a Pablo Vázquez y José Ángel.

INCIDENCIAS: Vigésimo primera jornada Grupo 1 Primera Federación. Abanca Balaídos. 13.500 espectadores.