El Celta Fortuna afronta el partido más importante de la temporada regular con la ilusión de seguir sumando puntos que le mantengan en las primeras posiciones de la Primera RFEF y darle además una alegría a la afición, que esta temporada se ha volcado como nunca con el filial celeste.

“Es un partido motivante, tiene un plus para los jugadores”, explicaba este viernes Claudio Giráldez sobre el duelo del domingo ante el Deportivo (Balaídos, 21 horas). Para esta cita ante el eterno rival del primer equipo céltico, Giráldez recupera a los sancionados Javi Rueda y Tincho Conde, espera contar con el lesionado Iván López –”tiene opciones de llegar a tiempo”, apunta– y mantiene la duda de Hugo Álvarez: “Si no juega con el primer equipo, estará con nosotros, como uno más, a aportar y a sumar, como ha hecho siempre”, sostiene el técnico.

“Es un partido precioso, bonito, no hace falta decirle nada a los chicos, con un ambiente de fútbol brutal todo el día. Espero que no haya una sobreexcitación con todo lo que va a haber alrededor. Creo que es una fiesta del fútbol gallego, del celtismo”, señaló Giráldez desde Afouteza recordando que habrá dos derbis más en esta jornada: el Celta Integra ante el Dépor Genuine y un duelo entre los juveniles. “Ojalá sea un ambiente de fútbol bonito, con hermandad entre las aficiones”, proclama.

A pesar de que el conjunto celeste perdió los dos últimos partidos de liga (Nástic y Sabadell), Giráldez ve a su equipo “estable”. “Estamos en un momento igual de bueno que hace dos semanas, en una posición clasificatoria buenísima y con una energía y alegría en el día a día que da gusto. No hemos sido capaces de sacar resultados [en las dos anteriores jornadas] pero no creo que haya sido porque el equipo no esté al nivel o porque hayamos bajado el pistón. Simplemente hay días que aciertas, el contexto es más favorable, y hay días que se te atraganta un poquito más”, sostiene el porriñés.

Los célticos ganaron en Riazor en la primera vuelta gracias a un gol de Pablo Durán. Esta vez, los de Giráldez contarán con el ambiente a favor: “Vamos con la máxima ilusión de afrontar un partido de estas características. Con el ambiente que va a haber lo que tenemos que hacer es disfrutarlo y centrarnos en lo que pasa dentro del terreno de juego. Así, estaremos más cerca de ganar”, conviene el técnico del filial celeste.

Reconoce Giráldez que el mal estado del césped de Balaídos perjudicará “a los dos equipos”, pero pese a ese inconveniente, insiste en que a su equipo le gusta más jugar en Balaídos que en Barreiro: “Las dimensiones son las que garantizan que se pueda jugar un partido de fútbol en condiciones”.

El preparador céltico espera a un Deportivo que intentará llevar el partido “a lo más físico posible, como hicieron allí en la segunda parte. Están siendo agresivos en la presión hacia adelante para llevar el partido a ese plan más físico y que no tengamos tiempo de construir jugadas”, añade.