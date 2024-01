Un minuto le duró la esperanza al Celta. Lo que tardó en regalar de forma infantil a la Real Sociedad el primer gol y apagar la caldera en la que sus leales aficionados habían convertido Balaídos. Pocos aguafiestas son capaces de comportarse con semejante eficacia. La noche en la que renacían los sueños y la imaginación volaba en las conversaciones entre aficionados acabó con un infame bajonazo por el modo de encajar la eliminación, por el camino elegido por su entrenador que dispuso un planteamiento tan timorato como imposible de entender, un regalo para la Real Sociedad que se clasificó para semifinales de la Copa del Rey sin que el Celta apenas les molestase. Y esa es la principal derrota de ayer, esa impresión de haber arruinado sin levantar la voz una de esas pocas oportunidades que la historia le concede a un club para sentirse protagonista de algo grande. Duele verle ofrecer una imagen tan lastimosa en un día como éste.

La ilusión que los cuartos de final había despertado en una afición amarrada a la angustia en los últimos años se evaporó poco después del pitido inicial. El primer balón que voló el área viguesa acabó con una pifia monumental de Kevin y Starfelt que finalizó con Oyarzabal cabeceando en el área pequeña a una portería vacía. Un desastre, fiel anticipo de lo que vendría después y que acabó con la andadura del equipo vigués en la Copa del Rey. Su reacción en los últimos minutos, cuando Benítez aparcó su idea inicial y dio entrada a todo lo que tenía en el banquillo, llegó demasiado tarde. Para entonces el Celta ya se había ahogado.

El gol inicial arruinó la noche y tiró por la borda el incomprensible plan de Benítez que dio salida a un grupo de chavales en ataque (Miguel y Hugo Alvarez se fueron a los costados mientras Williot y Douvikas formaban la pareja de delanteros) y puso por detrás de ellos a Jailson y Tapia en busca de ganar duelos en el medio del campo y de destruir a la Real Sociedad. Nada de eso sucedió. Benítez les quería en el papel de porteros malhumorados, pero acabaron por convertir al Celta en una discoteca con la puertas abiertas de par en par. El desorden fue absoluto y el equipo de Imanol gobernó el partido a su antojo ante un Celta que en ese primer tiempo solo pudo apostar por el choque y el balonazo sin sentido. La nada más absoluta. Sin Beltrán, sin Luca, sin Sotelo (el trío de medios que dejó en el camino al Valencia en Mestalla hace una semana) el Celta no tenía un futbolista al que confiar el balón. Los donostiarras, solventes con la pelota y rebosantes de calidad, aprovecharon el desmadre que había en las filas viguesas para encontrar siempre al hombre libre (Brais hizo lo que le dio la real gana encontrando el espacio libre) y marear a un Celta que se libró por poco del segundo gol en un par de acciones a balón parado en las que Mikel Merino demostró su inmenso poderío. El Celta era una ruina que se encontraba con la obligación de atacar después de haber montado una alineación para todo lo contrario. No tenía la menor idea de qué hacer en el campo.

Benítez dio entrada en el segundo tiempo a Luca de la Torre por Miguel Rodríguez –muy tierno aún para este nivel de exigencia– y dejó en el campo la pareja terrible que estaban siendo Jailson (perdido desde el pitido inicial) y Tapia. Al menos el Celta dio síntomas de estar vivo por una mera cuestión de voluntad, que no de juego. El equipo subió unos metros la línea de presión, Jailson estuvo más próximo a Brais y a diferencia de lo sucedido en los primeros cuarenta y cinco minutos los jugadores de la Real Sociedad dejaron de tener metros para pensar y correr. Se les vio más incómodos aunque eso tampoco fue capaz de traducirlo el Celta en ocasiones de peligro. Para eso hay que tener un plan, una idea… algo. Benítez dio entrada entonces a Aspas y Mingueza con media hora por delante, pero su salida la celebró la Real Sociedad con un letal contragolpe –facilitado por la autopista que le dejó el Celta– que Becker culminó con un certero remate para poner el 0-2.

En ese momento, a la desesperada, el Celta buscó lo que le quedaba en el banquillo. Benítez echó mano de Beltrán, de Mingueza, y de Larsen. Por primera vez el equipo reunió a sus tres jugadores de ataque (Aspas, Douvikas y Larsen) en el mismo once y gente por detrás de ellos con pie para tener la pelota y mostrar un mínimo de criterio. Incluso por momentos pareció que jugaban sobre un terreno de juego en mejores condiciones. El partido se inclinó entonces hacia la portería de la Real Sociedad que dio entrada a su tercer central porque Imanol no acababa de tenerlas todas consigo. Rozó el gol Williot en una llegada por la banda izquierda y a la Real dio la impresión de que el partido se le empezaba a hacer demasiado largo. Necesitan los vigueses un chispazo que reactivase sus opciones. El problema es que el tanto que podía meter al Celta en el partido no llegó hasta el descuento en un tiro cruzado de Luca de la Torre. Apenas restaban tres minutos en los que al equipo vigués le dio tiempo a una llegada desde la banda derecha que Larsen puso en el corazón del área en busca de una pierna salvadora que nunca llegó. Llegó el pitido final y la depresión se apoderó de todo. Sin la Copa el Celta es más consciente de su desnudez, del frío al que se enfrenta en los meses que restan de temporada y con el dolor que supone recordar que en el partido más importante de la temporada Jailson estuvo más tiempo en el campo que Aspas o que Larsen.