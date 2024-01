La fortuna quiso que Celta de Vigo y Real Sociedad se emparejasen en la Copa del Rey en la eliminatoria siguiente a su duelo liguero también celebrado en Balaídos. Por ello, con el objetivo de ahorrar varios kilómetros a las piernas de sus futbolistas, la expedición donostiarra decidió quedarse en Vigo hasta la celebración de los cuartos de final.

En una gran muestra de deportividad, el Celta cedió a los blanquiazules sus instalaciones en A Madroa para que puedan preparar con todas las garantías el siguiente partido. Por ello, el conjunto celeste ha realizado sus sesiones para preparar la eliminatoria en la Ciudad Deportiva de Mos.

✅ Listos para mañana. pic.twitter.com/uweixlkPDj — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) January 22, 2024

De cara al segundo enfrentamiento en cuatro días contra el Celta, Imanol Alguacil no podrá contar con Hamari Traoré, Álvaro Odriozola, Martín Zubimendi, Ander Barrenetxea, Carlos Fernández y Aihen Muñoz. Además, sigue siendo duda Mikel Oyarzábal, que sí disputó la media hora final el pasado sábado.

Imanol Alguacil no quiso dar dudas sobre el once

Dada la importancia de los jugadores lesionados, Imanol Alguacil se verá obligado a alinear de nuevo a futbolistas menos habituales en el once. Sin embargo, el técnico vasco no quiso dar pistas y no desveló el estado de los jugadores mermados: "Todavía queda un día para el partido y lo que vengo repitiendo últimamente, hay cansancio, molestias, pero estos chicos en un día recuperan mucho y hoy por suerte hemos entrenado todos. Algunas tienen también molestias, pero todos están preparados y disponibles".

A pesar de las bajas, Imanol no quiso utilizarlo como excusa de cara al encuentro copero: "No me preocupa porque siempre he dicho que ante la adversidad el equipo se tiene que crecer, es un reto más, y si no hay jugadores del primer equipo disponibles tenemos que tirar del filial".

Además, el entrenador vasco habló sobre la posibilidad de un cambio de dibujo, anunciando que no descarta ningún tipo de cambio: "El dibujo es lo que menos me preocupa porque si este equipo ha demostrado algo es que con un equipo o con otro hace lo que preparamos. Luego hay que estar acertados. Pero lo que menos me preocupa es el dibujo"