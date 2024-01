Rafa Benítez confía en aprovechar el factor campo y la ilusión y motivación que el Celta ha depositado en la Copa del Rey para superar mañana a la Real Sociedad y pasar a semifinales. El técnico celeste ha admitido esta mañana la dificultad del desafío por la calidad técnica del adversario y la intensidad que imprime a su juego, pero ha expresado su confianza en poder contrarrestar su fútbol y que el público ayude a su equipo pasar de ronda.

“Tenemos la gran ventaja de que jugamos ante nuestro público. A diferencia de otros partidos, ahora la situación es de ilusión. Lo hemos hecho bien en la Copa y esto sería hacerlo mejor. El público viene a ayudar en plan positivo y eso es una gran ventaja. Tenemos muchos factores a favor: campo, público, motivación ilusión…”, ha declarado Benítez en la rueda de prensa previa al encuentro.

El entrenador del Celta ha indicado que, tras la derrota liguera sufrida el pasado sábado frente al equipo donostiarra, ha pensado mucho en cómo hacer daño a un equipo que juega de memoria, tiene mucho talento, buen físico y que maneja diversas alternativas tácticas. “No he parado de mirarlo. Le hemos dado muchas vueltas. Hemos analizado sistemas movimientos y lo que hicimos con y sin balón”, ha relatado Benítez, que evaluará el estado físico de sus futbolistas para decidir su once.

“Lo que podamos hacer depende de cómo estén los jugadores, de quién esté más fresco, quién encaja desde el punto de vista técnico y táctico y mantener el ritmo que van a imponer”, ha explicado. Y ha añadido: “La Real Sociedad es un equipo muy fuerte, que lleva años trabajando de la misma manera, un equipo difícil de contrarrestar. No soy tonto, ninguno del cuerpo técnico lo es. Vemos el partido y sabemos que es difícil, pero hay que buscar cómo hacerles daño”.

¿Defensa de tres?

El preparador madrileño no ha desvelado si empleará defensa de tres centrales o jugará con línea de cuatro zagueros, pero ha matizado que las opciones de victoria no dependen tanto de que dibujo utilice como que sea inteligente en la presión y equilibre el balance defensivo y ofensivo. “Ellos cambiaron el sistema [en el partido de Liga] pero sabíamos que podían hacerlo y teníamos previsto cómo contrarrestarlo. No es una cuestión de cómo nos jugaron, sino de que no les estábamos haciendo daño. Ellos tienen poderío arriba, velocidad e intensidad en la presión. Si todo eso lo hacen bien y les dejas hacer alguna cosa más son muy difíciles de contrarrestar”, ha puntualizado. “Tenemos que ser capaces de presionar arriba cuando sea necesario y de esperar cuando te estén apretando y, a lo mejor, encuentras ese espacio a la espalda. Hay que encontrar ese equilibrio en todos los partidos, pero en este caso aún más”, ha subrayado.

Fiel a su costumbre, Benítez ha evitado dar pistas sobre la alineación que saltará mañana al césped de Balaídos, que dependerá de diversos factores. “La idea es ver quiénes están físicamente, quién tiene suficiente energía para participar porque hay jugadores que tienen molestias o golpes. No hay una idea prefijada, aunque en algunos puestos vamos a tener que repetir porque no andamos sobrados”, ha comentado el técnico, que no prevé reservar futbolistas para el compromiso liguero contra el Girona “porque tendremos cuatro o cinco días para pensar en este partido”.

El técnico celeste no cree, por otra parte, que el esquema de juego que elija Imanol Alguacil para el partido vaya a cambiar mucho las cosas. “Ellos han demostrado que son fuertes con cualquiera de los dos sistemas. Tenemos que trabajar sabiendo que podemos contrarrestar los dos y aprovechar nuestras condiciones”, ha declarado.

Rafa Benítez ha destacado, en este sentido, el importante papel que puede tener la afición, cuyo apoyo incondicional agradece. “Al público no podemos decirle nada, están siempre apoyándonos, siempre detrás del equipo. Siempre nos ayudan, pero en este caso esperamos que la ayuda sea positiva y esa alegría y motivación se refleje y estemos todos contentos”, ha observado.

El preparador celeste se ha referido, por último, al mal estado del recientemente renovado césped de Balaídos, con la esperanza de que haya mejorado: “Nos dicen que debería mejorar con el tiempo, pero ya sabemos que ha sido un problema. El club ha intentado por tercera vez solucionar el problema, pero es algo que no podemos cambiar. Lo que tenemos que hacer es asumirlo y no utilizarlo como excusa, aunque en ocasiones nos pueda perjudicar”.