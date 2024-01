LaSexta anunciaba en los últimos días que la quinta temporada del programa "Lo de Évole" daría el pistoletazo de salida este próximo domingo, 21 de enero de 2024, con una entrevista a C.Tangana.

Para comunicar la fecha del estreno, el formato de Jordi Évole lanzaba una promo en sus redes sociales en la que se ve al presentador catalán y a C. Tangana cantando 'Ateo', uno de los grandes éxitos del artista.

Aunque se han publicado varios avances del contenido de la entrevista, FARO ha tenido acceso a un extracto inédito del programa en soporte de audio, en el que Antón Álvarez le explica a Évole el origen de su sentimiento celtista, un corte que fue descartado por el equipo de posproducción en el montaje final, y que por tanto, no se verá en el capítulo que se emitirá este domingo.

"Hice el himno del Celta por mí, aunque también por el legado de mi padre. Me hice fan del Celta de Vigo porque era el equipo de mi padre y lo llevo como un símbolo de herencia de mi familia gallega". Preguntado sobre si sigue la actualidad del club, el cantante ha sido claro: "Estoy muy atento a todo lo que sucede en el Celta. Hacer el himno me ha conectado de nuevo como si fuese un niño, he tenido mis épocas en los que no les he seguido mucho, pero en el momento en el que me engancho al equipo veo todos los partidos. Del fútbol he estado tiempo desenganchado, aunque ahora es una pasión constante", explica.

Esta alusión a una de sus pasiones termina con un comentario del presentador sobre la camiseta del centenario del equipo vigués: "A mí me encanta la camiseta del Celta. Me parece una camiseta superbonita..., y el escudo", frase ante la que asiente C. Tangana, que reacciona con una carcajada y un "a mí también" al cierre que hace Jordi Évole de esa alusión a la zamarra celeste: "Me gusta hasta el patrocinador".

En esta primera entrega de la quinta temporada, Évole hace un viaje especial a Italia junto a C. Tangana en ‘Lo de Pucho’, que combina el largometraje documental con la entrevista y una cuidada estética. Muestra la transición del artista madrileño, su nueva faceta como director de cine y se adentra en temas como la diferencia entre el personaje y la persona, el éxito y fracaso, el dinero, el amor, las fiestas, las adicciones, el ego…

🔥AVANCE TEMPORADA🔥

Con nuevos temas. Y alguna nota discordante. pic.twitter.com/pG1D59OskW — Lo de Évole (@LoDeEvole) 18 de enero de 2024

La entrevista íntegra, y primer capítulo de esta quinta temporada, será emitida este próximo domingo, a las 21.25 horas, en 'Lo de Évole' (LaSexta).