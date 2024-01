Rafa Benítez prevé mañana en los octavos de final de la Copa del Rey un partido “diferente, de más disputa e intensidad”, al jugado en noviembre contra el Valencia en LaLiga en Mestalla. “El Valencia irá a por el partido igual que nosotros”, ha advertido en la rueda de prensa previa al choque el entrenador celeste, que ha destacado el “buen momento” del rival y ha augurado “un partido muy difícil, contra un equipo que sacará el mejor equipo posible” y “contará con un estadio y una afición detrás”.

Benítez recupera para el choque a Mihailo Ristic y Carl Stafeflt, que son “utilizables, pero no están “al cien por cien” y ha prometido que desplegará “un equipo competitivo” para pasar de ronda, aunque sin perder de vista el duelo liguero del sábado contra la Real Sociedad. “Creo que podemos sacar un equipo muy competitivo. Si será suficiente o no lo vamos a ver porque es la Copa, pero vamos a jugar con futbolistas que nos permitan competir para pasar a la siguiente ronda”, ha asegurado.

“Espero un partido muy difícil. El Valencia está en un buen momento. Tiene energía, una buena posición en la tabla y va a salir con el equipo más fuerte posible. Tiene el estadio y afición detrás. Va a ser un partido de intensidad”, ha subrayado Benítez, que espera de sus futbolistas que se tomen la cita con la seriedad que requiere. “Cuando le dan la oportunidad en la Copa a un jugador que no participa habitualmente, tiene que demostrar actitud. A lo mejor no está acertado o no tiene el ritmo de competición, pero sí tiene que tener las ganas, la predisposición”, ha explicado el preparador madrileño. “Estamos valorando cómo están los jugadores sabiendo que en dos días tenemos un partido contra la Real Sociedad, pero intentaremos poner sobre el campo un equipo que tenga posibilidades de ganar”, ha precisado.

A diferencia del duelo liguero, tanto el Celta como el Valencia necesitan ganar para superar la eliminatoria. “En la Liga la prioridad para ellos era hacerlo bien y no sufrir y empatar un partido que no estás ganando no es el peor de los resultados. En la Copa, sin embargo, van a ir a por el partido, igual que nosotros”, ha observado. Tampoco espera el técnico un duelo parecido a las anteriores eliminatorias coperas: “Son momentos distintos. En aquel momento el nivel de los rivales era uno y nos encontrábamos en una situación más complicada de lo que esperábamos, con ambos en muy malas condiciones. Esto es una exigencia distinta a nivel de juego y desde el punto de vista físico. Me imagino que el campo estará bien y tenemos un partido muy cerca”.

El técnico céltico no ha dado apenas pistas sobre el once y el sistema que podría emplear contra los de Rubén Baraja, aunque ha anticipado que él ya lo tiene “muy claro”. Ha confirmado la titularidad de Iván Villar y que Starfelt y Ristoc están recuperados de sus respectivas lesiones y son “utilizables”, pero no ha desvelado qué futbolistas se reservará para LaLiga ni qué canteranos podrían entrar en la alineación.

Tampoco ha aclarado si Iago Aspas, hasta la fecha inédito en la Copa, estará entre los once elegidos. “Iago va a recuperar bien, pero hay que ver si tenemos alternativas”, ha comentado en referencia a la posibilidad de que Douvikas, el máximo goleador en la Copa, sea titular. “Están disponibles, otra cosa es que sea conveniente utilizado a uno u otro, dependiendo de lo que tengamos en las posiciones y la proximidad del próximo partido”, ha relatado. “Podemos manejar distintos sistemas y alineaciones con jugadores de más o menos experiencia o minutos. Para que no se asuste nadie, ya lo tengo muy claro”, ha comentado.

Rafa Benítez ha incluido en la convocatoria a los canteranos Hugo Álvarez y Javier Rodríguez, pero ha explicado que “las limitaciones que tenemos por el tema de las tres fichas” condicionan sus planes. El técnico se ha referido y se ha mostrado de acuerdo con las palabras de Claudio Giráldez, el entrenador del filial, tras el partido contra el Nástic cuando dijo que se confundían las prioridades del Celta Fortuna. “Estoy de acuerdo al cien por cien con Claudio en que hay que ayudar a que los chicos estén en condiciones de ir al primer equipo y, cuando vayan, ojalá se queden. Si vienen un montón de chavales y nos ayudan a que el equipo esté arriba, encantado de la vida, pero tenemos que manejar bien los tiempos para no cometer errores”, ha alertado Benítez, que se ha preguntado: “¿Cuántos futbolistas han subido y están por ahí o no se quedan”. “Lo importante es que cuando suban estén lo mejor posible para que se queden de verdad”, ha añadido el preparador, que se ha declarado “un enamorado de los chavales”.

Cuestionado sobre si el Valencia era el modelo de cantera a seguir, el entrenador del Celta ha señalado que el conjunto che ha “hecho de la necesidad virtud” y han compensado la falta de inversión del club en fichajes “tirando del segundo equipo, que estaba en Segunda RFEF y tiene siete futbolista arriba que tendrán un valor de 150 millones de euros y encima hacen que el equipo la haga muy bien”. “Lo han tenido claro y han tenido el acierto y la fortuna”, ha resumido.

Por último, sobre el mercado de fichajes, el entrenador del Celta se ha limitado a señalar: “Hemos fichado muy pronto y vamos a ver si hay alguna alternativa que nos aporte algo o seguridad en algún puesto. Se está trabajando mucho”.