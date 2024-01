Alimenta, pero no emociona

Alimentarse con pastillas debe ser algo parecido a sumar puntos como hizo ayer el Celta: cumple su función esencial pero a costa de eliminar todo lo divertido y placentero que tiene sentarse alrededor de una mesa en buena compañía. El empate en Palma de Mallorca sirve para engordar la cuenta de puntos, pero no deja regusto alguno. Ni una sensación, ni un sabor, ni un triste aroma que evocar. Como pegarle un lametazo a un ladrillo. Benítez salió del campo con una sonrisa dibujada en el rostro porque para él todo está en los números y el Celta estiró su racha positiva (una derrota en los últimos nueve partidos) aunque sea a costa de convertir los partidos en una experiencia casi dolorosa en el que la misión principal es construir un muro cerca de su portero y anular al rival. Y poco le importa no tener una plantilla precisamente para eso.

El paso atrás permanente

Nada retrata mejor al Celta que su reacción cuando se adelanta en el marcador. Lo hemos visto demasiadas veces esta temporada. Es ponerse por delante y de forma casi instintiva el equipo inicia un retroceso que ya se ha convertido (por desgracia) en una seña de identidad. Porque pocas veces funciona. No es precisamente el Celta un equipo que se sienta cómodo cuando es sometido. Benítez lo piensa también como una forma de atraer al rival para luego castigarle en transiciones, pero ayer no invitaba a pensar en eso. Carles Pérez hubiese sido una pieza esencial, pero el catalán directamente no se presentó.

Resistir 80 minutos

Era complicado pensar que después de ponerse en ventaja el Celta iba a ser capaz de resistir ochenta minutos a un equipo que, con un notable potencial físico, iba a sembrar el área viguesa de centros en busca de un remate salvador o de un alboroto que desconcertase a los de Benítez. Aguantaron hasta donde pudieron, hasta que casi a la hora de descanso un descuido de Manu permitió al Mallorca apurar la línea de fondo y servir un balón a Larin que el delantero convirtió en el empate tras superar en la acción a Jailson.

Jailson

Una de las novedades de la alineación fue ver al brasileño de titular en una línea de tres centrales. No puede decirse que haya tenido un gran día ni que haya ofrecido la impresión de desenvolverse bien en esa posición. Larin le ganó casi todos los duelos. Lo hizo en el gol del empate y también en el segundo tiempo en dos jugadas que no fueron gol por la providencial aparición en escena de Guaita. El tiempo veremos si convierte lo de ayer en norma o si fue una solución temporal. Pero como tantas otras veces –y más con algunos fichajes– se comprueba lo fácil que para algunos es el acceso a la titularidad en comparación con el camino de espinas que es para otros. Benítez bendice su experiencia porque a diferencia de lo que dijo Coudet aquel día de su presentación “el fútbol sí ve el carnet de identidad”.

Tapia para todo

Que Tapia se haya convertido en el dueño y señor de este equipo es una gran noticia para Tapia; no tanto para el Celta. El protagonismo debería recaer en los jugadores de punto, en los que inclinan los partidos, pero el equipo de Benítez ahora mismo crece abrazado a la solidez del peruano que ejerce de todo en este equipo. Indispensable en la destrucción del juego rival Renato Tapia asume diferentes roles incluso el de la construcción del juego y eso explica muchas cosas. Porque no es futbolista para esa tarea aunque no tenga mal pie. Lo hace porque a su alrededor no hay nadie que se capaz de encontrar a los jugadores de ataque.

Larsen

Otro de los futbolistas sacrificados ayer. Se hartó de correr y de tapar en defensa en el costado izquierdo liberando a Aspas. El noruego, uno de los hombres de la temporada, acabó siendo importante por la asistencia a Iago en el gol y porque en el segundo tiempo de sus botas salió lo más destacado del Celta en ataque tras una gran maniobra. Es disciplinado, solidario, generoso...características que añade a su condición de delantero. Ayer ni una vez recibió a la carrera...siempre de espaldas.

Meritocracia

Suceden en el Celta cosas difíciles de entender. Una de ellas es la titularidad de Carles a la que el catalán correspondió con un primer tiempo infame sin protagonismo en ataque y contadas apariciones parta ayudar a Mingueza. Venía Miguel de ser el protagonista en la Copa del Rey y Benítez le regaló como premio la suplencia. Por mucho que lo explique es difícil de entender. Luego Miguel le dio un extra de energía al equipo.

Pelea

Y como no todo va a ser ponerle mala cara al empate...no es fácil sacar algo de Mallorca donde Aguirre tiene un equipo terrible en lo físico, en la pelea aérea y en la lucha por la segunda jugada. Y ahí el Celta plantó cara y estuvo a buen nivel. La prueba de que el equipo está más que vivo.