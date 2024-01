Rafa Benitez destacó, tras clasificarse en Urritxe para los octavos de final de la Copa del Rey, que para superar al Amorebieta (2-4) fue clave “ajustar cosas” en la segunda parte, lo que les permitió “ir creciendo” tras el descanso.

Benítez se felicitó por una victoria que cree que “tiene un mérito mayor por las condiciones” en la que estaba el terreno de juego, muy pesado y embarrado por la gran cantidad de lluvia caída antes y después del partido. “El campo estaba muy difícil y el rival apretaba mucho”, valoró el técnico madrileño, contento con la respuesta de su equipo al 2-1 en contra del descanso.

“En este tipo de partidos, estando por debajo en el primer tiempo, necesitas reaccionar con carácter y con buen fútbol. Y yo creo que hemos hecho un poco de todo”, apuntó, reconociendo destacadas individualidades pero considerando clave a “todo el equipo”.

Al respecto vio “muchas cosas positivas con Miguel (Rodríguez, el mejor jugador del choque), con el debut de Jailson (que marcó el 2-2) o con (Hugo) Sotelo, que “hizo un buen trabajo en mediocampo, como también (Carlos) Dotor”.

“Al final ajustamos un poquito en la segunda parte porque en el primer tiempo no estábamos ganando las segundas jugadas y el equipo fue creciendo mucho. Algunos jugadores destacaron más porque hacen los goles y es lo que llama la atención, pero el mérito es de todo el equipo”, resumió.

A Benítez también le satisfizo el debut del brasileño Jailson, que se ganó una amarilla a principio del choque pero acabó hasta marcando un gol clave. “Sabe lo que queremos, tiene experiencia, es competitivo y puede jugar en dos posiciones”, valoró.

Kevin

El capitán del Celta, Kevin Vázquez, destacó la importancia de alcanzar los octavos de final de la Copa tras derrotar a domicilio al Amorebieta en un partido marcado por el estado del césped.

“Sabíamos lo que nos íbamos a encontrar porque en la eliminatoria anterior el campo ya estaba mal, igual el de hoy estaba un poco más encharcado. Era una guerra y salimos bien a disputarla”, comentó el lateral derecho.

Vázquez reconoció que su equipo “interpretó” mejor el juego en la segunda parte, cuando consiguieron remontar el marcador gracias a una “mayor agresividad” en el centro del campo. “En la primera parte nos costó un poco ir a los espacios porque no podíamos jugar por dentro ni conducir el balón por el estado del césped. Fue un partido de mucha disputa, de los que a mí me gustan aunque no sean muy bonitos de ver. Es otro tipo de fútbol, en el que hay que adaptarse”, subrayó.