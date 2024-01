El Gremio de Porto Alegre se adivina como próximo destino de Agustín Marchesín, en la rampa de salida para abandonar el Celta en este mercado invernal. Rafa Benítez confirmó ayer que el guardameta negocia su salida del club y el conjunto brasileño es el que más fuerza ha realizado para hacerse con sus servicios de entre las diferentes ofertas que tiene sobre la mesa. Marchesín no entró ayer en la convocatoria para el partido de Copa contra el Amorebieta, claro indicio de que su salida podría concretarse en cuestión de pocos días.

Mientras se ventila la marcha del portero argentino, el club acelera para cerrar la renovación de Renato Tapia, que en pocos meses ha pasado de transferible a titular indiscutible. Las negociaciones están bien encarriladas y podrían no tardar en desembocar en un feliz desenlace. “Hablé con Tapia y le dije que estábamos muy contentos. Está en marcha, aunque luego cada uno tiene sus intereses”, apuntó ayer el preparador céltico, confirmando las buenas expectativas para cerrar el acuerdo apuntadas hace unos días, durante su presentación oficial, por el nuevo director de fútbol, Marco Garcés.

La baja de Marchesín concederá algo más de margen salarial para fichar y facilitará la llegada de un segundo refuerzo invernal tras la contratación de Jailson Marques. El brasileño, firmado a coste cero por dos temporadas y media, cubre las posiciones de medio centro defensivo y defensa central, con lo que el Celta renuncia ya a buscar un sustituto para Joseph Aidoo y se centra en otras demarcaciones.

Tanto Garcés como Benítez se han mostrado muy reservados en cuanto a las posiciones que se pretende reforzar para no generar falsas expectativas, pero sobre todo para no entorpecer las negociaciones que el club tiene en marcha. “Marco ya está trabajando en si podemos reforzar algunas posiciones o no. Es mejor no decir qué posiciones, seguir buscando y cuando encontremos el jugador ideal ya lo comunicamos”, se limitó a señalar ayer el técnico.