El Amorebieta encara la eliminatoria con el objetivo de “competir y ganar” para “dar una alegría al pueblo” y, al mismo tiempo, reforzarse de cara a la lucha por la permanencia en Segunda División. “Es un partido emocionante e ilusionante, una gran cita para Amorebieta. La ilusión no nos la quita nadie. Va a ser un partido bonito y especial y ojalá consigamos ganar”, recalcó el entrenador del equipo azul, Jandro Castro.

El técnico cree que el estado del terreno de juego a causa de la lluvia que se espera para las próximas horas puede condicionar el encuentro y cree que “el que mejor se adapte” tendrá encarrilada la victoria. “Y también el que mejor esté a nivel defensivo en segundas jugadas, en el balón parado... Es un campo diferente al que el Celta está acostumbrado, pero también para nosotros.”, incidió.

Jandro avanzó que alineará un once con cambios respecto a los últimos en la liga para medirse a un Celta que “juegue quien juegue en Urritxe tiene futbolistas muy buenos y un gran entrenador con mucha experiencia”.“Espero a un Celta parecido al de LaLiga, en Sestao no cambió mucho. No está pasando por un buen momento, pero la última victoria les da aire porque sino este partido sería incluso más trascendental. Intentaremos hacerles daño”, apostilló el exceleste.