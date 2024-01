El Celta ha presentado este mediodía a su primera (tal vez única) adquisición en el mercado invernal, el pivote brasileño Jailson Marques, de 28 años, fichado para aliviar el déficit físico del equipo celeste en medio campo. El jugador, que procede del Palmeiras y ha firmado por dos temporadas y media -hasta junio de 2026- ha sido presentado tras el multitudinario entrenamiento celebrado ayer por el plantel en Balaídos en un acto en el estadio en el que actuaron como maestros de ceremonias la consejera Xisela Aranda y el nuevo director de fútbol, Marco Garcés. Jailson se desempeña principalmente como mediocentro defensivo, pero puede actuar también como defensa central, posición en la que jugó a menudo con el Fenerbahce, con lo que el Celta encuentra también un remedio para cubrir la baja de larga duración de Aidoo. Lucirá el dorsal 16.

Jailson se ha mostrado “muy feliz” por su incorporación “a un club con mucha historia”, que celebra este año su centenario y le brinda la oportunidad de volver a Europa para “jugar en LaLiga”. “Estoy muy feliz de estar aquí, ver el centenario. Fue una decisión muy fácil”, ha relatado. Pese a que no ha jugado mucho la pasada temporada con su anterior club, el nuevo pivote céltico ha dicho encontrarse en buena condición física y dispuesto a debutar en cuanto el técnico lo considere oportuno. “Los últimos años fueron un poco difíciles porque tuve algunas lesiones, pero gracias a Dios todo está bien. Me he preparado mucho y ahora me encuentro físicamente bien. Poco a poco, tengo que ir conociendo la forma del jugar del campeonato español, pero me siento bien”, ha explicado Jailson, que espera una rápida adaptación. “Me estoy adaptando muy bien a mis compañeros y espero poder ayuda pronto”, ha señalado.

El nuevo futbolista se ha postulado para debutar este domingo en el duelo copero contra el Amorebieta. “Creo que estoy listo. Llevo entrenándome una semana y físicamente me siento bien. Me estoy adaptando a los compañeros, conociendo su forma de jugar, pero si el profesor lo decide, estaré disponible”, ha comentado.

"Vengo para sumar"

Jailson se ha definido como un futbolista “muy fuerte en la marca, que da seguridad a la defensa y con un buen control del balón en medio campo para influenciar a los compañeros en ataque”. “Vengo para sumar”, ha declarado el centrocampista, que ha desvelado la petición que le ha hecho Benítez: “Dar seguridad al medio campo y ayudar a tener una defensa más sólida”.

El pivote ha explicado que conoce bien la posición de defensa central y se ha puesto a disposición del técnico para jugar dónde él lo crea más conveniente: “He jugado muchos partidos ahí, donde el profesor quiera daré lo mejor e intentaré ayudar”, ha apuntado. Y ha añadido: “Vengo para ayudar, a dar lo mejor. Poco a poco, cuando comience a jugar, voy a mostrar mi verdadero valor en el campo”. Jailson ha precisado, no obstante, que su posición principal, en la que se siente más cómodo y ha jugado la mayor parte de su carrera, es la de mediocentro.

Jailson Marques ha agradecido al Celta la oportunidad de jugar en LaLiga: “Es muy bueno volver a Europa y más aún a LaLiga, que es una de las mejores competiciones del mundo. Siempre he deseado jugar aquí y agradezco al Celta la oportunidad”, ha subrayado.

El ex del Palmeiras ha destacado, por último, la importancia del reciente triunfo ante el Betis en Balaídos. “Fue muy importante. El equipo necesitaba de esta victoria para ganar confianza y con el apoyo de la afición fue muy bueno. Espero que todos los partidos sean así “, ha indicado.

El director de fútbol del Celta, Marco Garcés, ha celebrado, por su parte, la contratación de Jailson, jugador al que sigue desde que el Pachuca se enfrentó (y perdió) contra el Gremio de Portoalegre en el Mundialito de Clubes. “Estoy muy contento de contar ahora con él en nuestro equipo y que pueda contribuir con una opción que nos hacía falta, con esa opción de fisicalidad en el centro del campo y esa versatilidad que nos da que pueda jugar como medio centro o defensa central”, ha explicado Garcés, que ha remachado: “Estamos muy contentos con su incorporación, no da una nueva opción y versatilidad en esa zona”.

La consejera Xisela Aranda, ha sido la encargada de dar la bienvenida al futbolista, al que ha deseado éxito: “Todo lo que sea positivo para él, será positivo para nosotros como club, para la ciudad, para la afición, para todos. Te damos la bienvenida. Esperamos que pases una buena etapa aquí y la recordemos todos”.