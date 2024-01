Rafa Benítez destacó el “sensacional trabajo” que hizo su equipo en un partido que se le complicó con el tempranero tanto de Aitor Ruibal pero decidió Williot Swedberg en el minuto 96. El preparador madrileño desveló además que varios jugadores del Celta, “tres o cuatro”, habían sufrido gripe durante la semana.

“Tengo mucha confianza en Williot. Es un jugador joven pero tiene que ir entrando. A veces estás pensando en meterlo antes, pero cuando hablas de experiencia siempre tienes que valorar muchas cosas. Desafortunadamente se lesionó Cervi, pero lo teníamos en mente”, afirmó.

“Es un chaval que trabaja muy bien y tiene un gran futuro, pero tiene que ir poco a poco. Me imagino que estará encantado de la vida, muy alegre, y nosotros tan alegres como él. Esta victoria supone dar un premio tanto a los jugadores, que han trabajado muchísimo, como a los aficionados, que han sufrido bastante”, agregó.

El técnico celeste justificó su apuesta inicial por Fran Beltrán y Renato Tapia en el doble pivote porque “había jugadores que no estaban al cien por cien por culpa de la gripe”, y dijo que confía en que esta derrota sea “un punto de inflexión” en la trayectoria del equipo. “Mantener esa intensidad y este compromiso es lo que nos hará salir de ahí. Hasta ahora hemos hecho muchos partidos en los que merecimos más pero por unas circunstancias u otras no hemos sumado. Este triunfo es una liberación”, subrayó.

Gripe

“Desde fuera la gente no lo sabe, pero si tienes tres o cuatro jugadores (uno de ellos, Miguel Rodríguez), que han tenido gripe te condiciona mucho la toma de decisiones. Ahora hay que ver que no caiga nadie más porque ya sabemos que es muy contagiosa”, deseó, pensando ya en la visita de Copa al Amorebieta. “Estamos algunos con las mascarillas, entrenando un poco al margen o lo dejamos en casa, pero no vas a poder evitar que pueda caer alguno. Esperemos que no, toco madera y a ver si están todos sanos”.

Sobre Hugo Álvarez destacó: “Me gusta ver un chaval que tiene calidad y que trabaja bien. Intentaremos manejarlo”. Reflexionó: “Si estuviésemos en mitad de la tabla o estuviésemos arriba ya te digo yo que sería facilísimo dar minutos a chavales para que se vayan rodando. Cuando estás en una situación difícil, a veces lo que haces es perjudicar a los chicos más que beneficiarlos”.

El entrenador también confirmó que Cervi se ha lesionado: “Yo creo que es algo de isquios. Le pregunté al salir y me decía que no había sido tan fuerte como la anterior. Espero que el médico nos diga algo pero vamos a confiar en que sea lo menos grave posible”.