Manuel Pellegrini, entrenador del Betis, lamentó que a su equipo se le escapara un punto en el tiempo añadido y justificó el cambio de Isco en la recta final, pese a que había sido de largo el mejor en las filas verdiblancas, por la necesidad de refrescar el centro del campo. “Quedaban tres o cuatro minutos más el descuento y creíamos importante tener piernas de refresco en el medio para llegar más al área rival, por eso estimamos el cambio”, explicó Pellegrini a pregunta de la prensa visitante.

Esa decisión generará polémica. Isco es el motor del ataque de un equipo que está séptimo en la tabla, pero que no ofrece las sensaciones del arranque de temporada. El entrenador del Betis no cree que su equipo esté atravesando un bache de resultados pese a que lleva siete partidos sin ganar entre Liga y Liga Europea. “Tratamos de sumar la mayor cantidad de puntos posibles y hacía 13 partidos que no perdíamos en LaLiga aunque sumáramos muchos empates. Seguiremos en la misma senda para ver cómo podemos ganar partidos”, indicó.

Pellegrini restó importancia al tiempo que se perdió en la revisión del gol anulado del céltico Jorgen Strand Larsen, “lo ideal es que sea más corta pero lo más importante es que no se cometan errores”, y confesó que la derrota es “muy dolorosa” porque “en ese momento teníamos la iniciativa del partido”.

“En la segunda parte jugamos más cerca del área de ellos, tuvimos varios remates que no pudimos convertir y en el minuto 96 en una contra nos agarran mal parados y perdimos los tres puntos”, concluyó el chileno.