La hora de dar la talla en Balaídos

El Celta cierra la primera vuelta de LaLiga con un duelo de probada dificultad frente al Betis (Balaídos, 19.15 horas, Movistar) y el sueño de llegar al ecuador del campeonato fuera de los puestos de descenso. Necesita para ello el cuadro vigués dar por fin la talla en casa venciendo al solvente conjunto de Pellegrini y cruzar los dedos para que el Cádiz no puntúe frente al Granada.

Con independencia de los méritos contraídos y no cobrados y de los errores arbitrales que le han perjudicado en algunos partidos, la cruda realidad es que el Celta ha ocupado la zona roja en 13 de las 18 jornadas disputadas hasta la fecha y apenas ha sido capaz de ganar a los dos últimos clasificados, el Granada (en su última comparencia en Balaídos) y el Almería (a comienzos del pasado mes de septiembre). Benítez asume que el cuadro celeste tendrá que volver a pelear por no ser uno de los tres peores equipos de LaLiga, pero confía en que el equipo mejore de forma notable sus resultados en la segunda vuelta tras la incorporación de Jailson Marques, el mediocentro por el que venía suspirando desde hace meses y el club no pudo cerrar el pasado verano.

El pivote brasileño ha entrado en la convocatoria y dispondrá con gran probabilidad de sus primeros minutos como celeste, aunque apunta al banquillo debido a su falta de ritmo competitivo tras jugar apenas 152 minutos la pasada campaña con el Palmeiras. Sí estará entre los que salten inicialmente al césped Iago Aspas, cuyos goles se echan tanto de menos este curso y que regresa al once tras cumplir sanción en La Cerámica.

El retorno del moañés será la principal novedad en una alineación de la que se caen por lesión Carl Starfelt y Mihailo Ristic. El central sueco sufre una lesión muscular que lo va a mantener unas semanas de baja, mientras que el lateral serbio llegaba “al límite” al choque y Benítez ha preferido no incluirlo en la convocatoria por precaución. Ambas ausencias obligan a realizar cambios en una defensa ya de por sí mermada con la baja de larga duración de Aidoo y que ha obligado al técnico a incluir en la lista al canterano del Celta Fortuna Javi Rodríguez.

Con estas premisas, Unai y Carlos Domínguez formarán en el eje de una zaga que Manu Sánchez completará en el costado izquierdo y Kevin previsiblemente en el derecho, arropando a Vicente Guaita. Por delante, en la sala de máquinas, Tapia parece una apuesta segura, acompañado bien por Carlos Dotor o Luca de la Torre, mientras que Mingueza, tras su buen desempeño en el segundo tiempo contra el Villarreal, apunta a la banda derecha y Cervi, ante la ausencia de Jonathan Bamba, se moverá previsiblemente por el flanco izquierdo.

128% LIGA 1ª DIVISIÓN. 19ª Jornada CELTA BETIS Año de fundación 1923 Presidenta Marián Mouriño Temporadas en Primera 58 Estadio Balaídos 105 x 69 Capacidad 24.600 Año de fundación 1907 Presidente Ángel Haro García Temporadas en Primera 56 Estadio Benito Villamarín 105 x 68 Capacidad 60.721 19.15h. Movistar LaLiga Estadio:iBalaídos Árbitro:iOrtiz Ariasi(comité madrileño). VAR:iJaime Latre 18º 7º Cervi Ruibal Assane Manu Sánchez 13 28 Marc Roca Dotor Rui Silva Pezzella Guaita Carlos Domínguez puntos puntos Larsen Willian José 7 6 19 9 FUERA FUERA EN CASA EN CASA Isco 1 1 5 1 Aspas 4 3 4 6 Unai Sokratis Ganados 4 5 0 2 Empatados Tapia Altamira Kevin Perdidos Ayoze Mingueza Miranda GOLEADORES Entrenador Rafa Benítez Entrenador Manuel Pellegrini 7 6 Larsen Willian José 3 5 Ayoze Douvikas Banquillo Marchesín, Iván Villar, Javi Rodríguez, Beltrán, Jailson, Hugo Sotelo, Williot, Miguel Rodríguez, Carles Pérez, Hugo Álvarez, Douvikas Banquillo Fran Vieites, Luiz Henrique, Juan Cruz, Rodri, William Carvalho, Guardado, Abner, Borja Iglesias, Mendy, Pablo Busto 2 5 Marc Roca Bamba 1 2 Isco Aspas, Mingueza, Unai, Williot, Starfelt 2 Assane

La marcha del extremo costamarfileño a la Copa de África que se disputa en su país ha propiciado la entrada en la convocatoria del atacante del filial Hugo Álvarez, que podría disponer de sus primeros minutos tras debutar hace dos temporadas en LaLiga de la mano de Eduardo Coudet.

El Betis, pese a los 28 puntos que adornan su casillero y tener a tiro de tres la sexta plaza que actualmente ocupa la Real Sociedad, no llega el choque contra los celestes en su mejor momento.

La reciente eliminación de la Europa League a manos del Rangers y las cuatro jornadas consecutivas que el conjunto de Pellegrini encadena sin ganar han encendido las alarmas en un equipo acostumbrado a clasificarse para Europa en las últimas temporadas y que presenta en Balaídos importantes bajas en la defensa y el medio campo debido a las lesiones y a la fuga de futbolistas convocados con sus selecciones para la Copa de África. Por este motivo pierde el técnico chileno al lateral senegalés Youssef Sabaly, al extremo Ez Abde y la central Chadi Riad, convocados con Marruecos. Estas ausencias se suman a la baja de larga duración del central Marc Bartra y la del medio centro Guido Rodríguez, aquejado de una lesión en el peroné. Tampoco estará Nabil Fekir, en fase final un largo proceso de recuperación, con quien Pellegrini, que ha incluido en lista de tres jugadores del filial, entre ellos al gallego Fran Vieites, no ha querido arriesgar.