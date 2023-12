Lilo, Cabezo, Pasarín, Queralt, Balbino, Hermida, Reigosa, Chicha, Rogelio, Polo y Pinilla; Esta es una alineación del Celta de 1923 o 1924. Mi abuelo Joaquín, que murió con 95 años en el 2006, la recordó y recitó hasta el último día de su vida, se la sabía desde niño, desde que el veneno del celtismo se inoculó en sus venas con 13 años para no abandonarlo nunca.

Como esta, los celtistas tenemos mil anécdotas parecidas. El que lea estas líneas recordará otras de su familia y amigos, como cuando mi padre en una tarde de tormenta se despedía de mi madre porque nos íbamos con él mi hermano Daniel y yo a Balaídos y ella trataba de disuadirnos: “Qué más quisiera yo que quedarme en casa, pero es el Celta...”; Alberto Cela rompiendo el carnet, indignado porque la directiva había echado a Pedrito (y tuvo que volver a pagar uno nuevo para ir el domingo siguiente...); salvarnos en el último partido y mi hermano José Parapar abrazándome y diciendo: “estos son nuestros títulos”; mi amigo del alma Tomás llorando después de 15 años sin pisar Balaídos al ver el sitio donde se sentaba su padre Pepe; llamadas de mi primo Augusto cada domingo que perdíamos, destrozado: “tú ya tienes a tu familia, yo sólo tengo al Celta...”; mi mujer, Ruth, que no se atreve a entrar en el salón cuando vamos empatados por si acaso le marcan al Celta; mi hija Carmen emocionada porque le tocó poder bajar al césped al inicio de un partido; los mensajes de mi hijo Carlos cuando perdemos: “hoy no me llaméis”; viajes a verlo por toda la geografía y vueltas tristes haciendo kilómetros y kilómetros en silencio; conversión en sociedad anónima, no alcanzaba, y miles de celtistas movilizados tirando de exiguos ahorros para salvarnos; crisis de los avales, cientos en Balaídos y ninguno se fue a casa hasta que García aseguró que el Celta seguiría en Primera (Liga de 22!!); finales de Copa, de alegría e ilusión desbordada durante semanas, con amargo resultado.

Todo celtista sabe de lo que hablo.

Es el celtismo, no tiene explicación, pero es lo único que estamos seguros que no cambiaremos en toda nuestra vida...somos nietos, hijos, padres y abuelos de celtistas...somos obreros, empresarios, artistas, periodistas, médicos, marineros, abogados, policías... somos de Teis, de Lavadores, del centro, del Calvario y de Castrelos, de Coia y de Bouzas, de Coruxo, de Valladares y de Matamá, de Moaña y de Redondela, de O Carballiño y de A Illa, de Santiago, de México y Argentina...somos aquellos a los que las palabras Río, Gol, Marcador, Preferencia y Tribuna nos evocan cosas diferentes que al resto de los mortales.... Somos distintos, lo nuestro viene de atrás, de la pasión de los que nos precedieron, pasión forjada casi siempre en el dolor y la derrota, somos celtistas...

Son banderas de nuestros padres, que enarbolamos nosotros y que enarbolarán nuestros hijos, con el sentimiento y el orgullo que sólo nosotros podemos entender.

Ahora que vienen nuevos tiempos, la presidenta tiene que alzar también esas banderas por todo el celtismo, porque sabe que no es una empresa, es una vida....Suerte, Marián, la tuya será la nuestra.

*Abogado