El Celta ha comenzado a preparar el partido del miércoles contra el Betis (Balaídos, 19:15 horas) sin tres piezas importantes: Carl Starfelt, Mihailo Ristic y Jonathan Bamba. Los dos primeros arrastran problemas musculares desde la cita contra el Villarreal. El atacante ya no regresó a Vigo porque en enero participará con su país en la Copa de África.

El club hizo públicas ayer las lesiones de Starfelt y de Ristic tras las últimas pruebas médicas realizadas al defensa central sueco y al lateral izquierdo balcánico. El primero sufre una rotura muscular en el semimembranoso del muslo derecho mientras que el segundo padece una elongación en el bíceps femoral derecho. Estos problemas físicos les han impedido trabajar con el resto de compañeros que el jueves reanudaron los entrenamientos tras una semana de descanso navideño.

Se da por casi segura la baja de Starfelt para enfrentarse al conjunto bético, ante el que el Celta cierra la primera vuelta del campeonato. La ausencia del escandinavo dejaría a Rafa Benítez únicamente con dos centrales específicos para afrontar el primer compromiso del nuevo año: Unai Núñez y Carlos Domínguez.

La participación de Ristic ante el Betis está en el aire, pero en ese caso el entrenador celeste cuenta con Manu Sánchez para cubrir el flanco izquierdo de la defensa y como relevo podría disponer de Franco Cervi.

Para el eje de la defensa, Benítez también podría recurrir por necesidad a un Renato Tapia que se ha hecho con la titularidad en el mediocentro. Al peruano y a Fran Beltrán ya le ha llegado competencia con el fichaje del brasileño Jaílson Siqueira, que ayer comenzó a trabajar en Afouteza pero lo hizo en el gimnasio.

El ya exfutbolista del Palmeiras, que llega con la carta de libertad a Vigo y firmó contrato por una temporada y media más otra opcional, está pendiente de su presentación como primer refuerzo invernal del Celta. El club espera organizar este acto a principios de enero.

Sin Bamba durante varias semanas

Los deseos de Rafa Benítez de estirar al máximo la presencia de Jonathan Bamba en Vigo antes de que el costamarfileño se incorporase a la selección de su país para participar en la Copa de África no han podido cumplirse. El jugador ya no regresó el jueves a Vigo de la semana de vacaciones navideñas, por lo que no estará disponible para el técnico madrileño en el partido del miércoles que viene ante el Betis ni en el que el 7 de enero afrontará el Celta en Amorebieta en la segunda eliminatoria de la Copa del Rey. Bamba, que el jueves conoció su inclusión en la convocatoria de la selección de su país, podría perderse hasta seis partidos de LaLiga con el Celta, en función de los pasos que vaya dando Costa de Marfil en el torneo que se celebra en este país africano desde el 13 de enero hasta el 11 de febrero. La citación del exfutbolista del Lille supone un problema para el técnico Rafa Benítez, que pierde a uno de sus habituales en el equipo titular en un mes en el que su equipo se jugará parte de su futuro en la máxima categoría del fútbol nacional, en la que se sitúa antepenúltimo con 13 puntos en 18 jornadas.