Con tantas dudas como en verano

El partido del pasado miércoles en Villarreal aparecía en la agenda del Celta como una excelente ocasión para mejorar una racha de cuatro jornadas sin perder y abandonar los puestos de descenso con la vista puesta en la mitad de la tabla. La imagen ofrecida por el equipo celeste en la primera parte del duelo de La Cerámica, más allá de suponer otra decepcionante derrota, deja más dudas que certezas respecto al proyecto de Rafa Benítez, sin un plan claro y realizando experimentos en el once como en la pretemporada.

El técnico madrileño se convirtió en verano en la gran apuesta de la nueva presidenta Marián Mouriño, que quiso estrenarse en el cargo con la contratación de un entrenador de prestigio internacional que pudiese aportar estabilidad deportiva en el año de la celebración del primer centenario de la entidad.

Hasta hace unas semanas, a los célticos le fallaban los resultados por no saber cerrar los partidos o por polémicas decisiones arbitrales, pero el equipo se veía recompensado con los halagos generalizados por su buen juego. En el intento por ajustar piezas, Benítez continuó introduciendo variaciones en las alineaciones hasta el extremo de desnaturalizar el juego que le había granjeado tantos elogios a su equipo. En ese tránsito, el Celta disfrutó de la primera victoria en Balaídos y de tres empates, pero generando muchas dudas sobre la nueva propuesta futbolística, en la que pesa más el trabajo de contención y el orden que el descaro y la vistosidad con la pelota.

El resultado a este proceso de búsqueda del once que mejor se adapte a las exigencias de Benítez fue la decepcionante primera mitad ante un Villarreal que pudo marcharse al descanso con una goleada a favor si no fuese por las intervenciones de Guaita. “Es inaceptable cómo hemos salido en la primera parte, yo el primero. Nos han ganado muchas acciones, no llegábamos a la presión y tenían mucha superioridad en todo el campo”, comentó Dotor.

La reacción de los célticos en la segunda mitad a tal desconcierto no fue suficiente para voltear el marcador y el equipo de Benítez se vio obligado a cerrar el histórico 2023 con otra decepción. Ahora disfruta de las vacaciones navideñas con más dudas que certezas y con todo por hacer para la segunda vuelta del campeonato.

El Celta ha perdido la personalidad con la que plantó cara, entre otros, a Barça, Girona y Athletic Club, tres de los primeros de la tabla. Ese parecía el camino adecuado para consolidar el proyecto de Benítez, pero el técnico del Celta no cedió en su empeño de disponer del once más consistente, el que intentaría ganar por 1-0 y no por 4-3.

El cambio de piezas fue una constante, como si estuviésemos en pretemporada, y jugadores como Manu Sánchez, Beltrán, Carles Pérez, Mingueza e incluso Bamba desaparecieron del once en las últimas jornadas. Una buena actuación con un resultado positivo no garantizaba la repetición del once en la siguiente jornada.

En Mestalla, el Celta logró la primera portería a cero del curso, después de trece jornadas. Ese era uno de los objetivos de Benítez. Sus equipos han crecido a partir de la consistencia defensiva. En la siguiente jornada, quiso reforzar también el centro del campo dando entrada a Tapia. Se perdió fluidez en el juego ante el Cádiz mientras el técnico admitía la imposibilidad de juntar en ataque a sus tres delanteros: Aspas, Larsen y Douvikas. El once inicial, mientras tanto, seguía renovándose y un jugador como Mingueza no solo perdía sitio en el centro del campo sino también en el lateral. De la titularidad al banquillo, junto a Manu Sánchez, Beltrán o Bamba. Y en el campo irrumpían Tapia, Cervi, Ristic, Kevin o Dotor.

La victoria en casa ante el Granada llegó tras ofrecer un juego soporífero, sin elaboración y ocasiones de gol. El Celta se iba transformando en un equipo sin identidad, con jugadores como Carles Pérez –uno de los fichajes del verano– encadenando tres jornadas sin jugar.

En las sustituciones también falla un Benítez al que le sobran los cinco cambios o que espera en exceso para contar con un Douvikas que suma 5 goles (dos en Copa) y que ante el Villarreal demostró calidad para convertirse en una pieza importante de un equipo que solo ganó dos partidos ante los últimos clasificados tras dieciocho jornadas, que dejan muchas dudas e incertidumbre sobre el proyecto deportivo de Benítez.

Starfelt y Ristic, pendientes de pruebas médicas

La derrota del Celta en Villarreal se saldó también con las lesiones de Carl Starfelt y de Mihailo Ristic, que fueron sustituidos en el descanso del partido en el estadio de La Cerámica. El club anunció ayer que el defensa central sueco sufre una lesión en los isquiotibiales internos del muslo derecho, mientras que el lateral izquierdo padece unas molestias en el bíceps femoral derecho. Ambos serán sometidos a pruebas médicas para conocer el alcance de estos percances físicos que les impidieron completar el último partido de 2023. Starfelt regresaba a la titularidad ante el Villarreal tras perderse la cita de la jornada anterior contra el Granada por una gripe. Recuperado, el sueco volvió a la titularidad el miércoles y durante la primera parte sintió un pinchazo en la pierna derecha. El zaguero aguantó en el campo hasta el descanso y fue sustituido por el canterano Carlos Domínguez. Ristic tampoco inició la segunda parte en La Cerámica. Benítez sustituyó al lateral balcánico por Manu Sánchez, que se convirtió en uno de los revulsivos del Celta para intentar darle la vuelta a un marcador adverso de 3-0 después de que el árbitro Soto Grado se inventase un penalti de Kevin sobre Alberto Moreno en la primera jugada tras la reanudación. Starfelt y Ristic disponen ahora de dos semanas para intentar recuperarse porque LaLiga se detiene hasta principios de enero. El Celta recibirá el día 3 al Betis, en la última jornada de la primera vuelta del campeonato.