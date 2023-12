Rafa Benítez compareció en la sala de prensa de Balaídos con gesto satisfecho y cara de alivio por la victoria que el Celta llevaba tantas jornadas buscando. El preparador celeste valoró el partido firmado por su equipo en complicadas circunstancias y celebró que la victoria contra el Granada le permitirá, si el Cádiz no puntúa hoy, abandonar los puestos de descenso esta jornada.

“El equipo ha hecho muchas cosas que hace normalmente, con la fortuna de que no hemos encajado gol. Con tarjetas y con un jugador menos el equipo dio la cara hasta el final y bastante bien dadas las circunstancias”, analizó el preparador madrileño, que negó haberse quitado una losa de encima con tan importante victoria: “Es más una cuestión de que lo hemos merecido después de muchos partidos tan cerca”.

Benítez celebró el impacto que la victoria ha tenido en un vestuario al que el fútbol no estaba reconociendo, en su opinión, sus méritos. “Lo primero que he hecho ha sido a los jugadores y toda la gente que estaba apoyando y a los aficionados, que ya merecíamos todos un resultado así, una victoria y tres puntos”, relató el técnico, que valoró también la capacidad de sus futbolistas para sobreponerse a las circunstancias adversas que se le fueron presentando en el choque: “Se ha dado la circunstancia de que el partido se iba complicando. Con los antecedentes que tenemos no podía ser que se vuelva a complicar tanto. Por eso sabe mejor la victoria”.

El entrenador del Celta pasó de puntillas a la hora de calificar la tarjeta roja directa mostrada por Sánchez Martínez a Iago Aspas. “No he visto ninguna, ni la de Iago, Larsen, ni un penalti que me dicen de Bamba. No estoy hablando de los árbitros, si puedo. En principio voy a tratar de estar al margen, si puedo”, se limitó a señalar sobre la actuación del colegiado.

Rafa Benítez reconoció que en el segundo tiempo el Granada le planteó no pocos quebraderos de cabeza al Celta. “El Granada es un equipo con buen manejo de balón y buen uno contra uno. En el segundo tiempo han insistido más en el manejo y esto nos desajustaba en algunas zonas, llegábamos un poco más tarde y nos costaba controlar su juego en ataque”, apuntó el técnico. “Cuando un equipo está perdiendo y aprieta y aprieta tú tienes que defender y hacer daño cuando recuperas. No hemos estado precisos en esas jugadas y luego nos condicionó mucho el tema de las tarjetas. Había que establecer quién tenía que entrar en lugar de quién sin trastocar un equipo que estaba bien armado y sólido”, explicó.

Rafa Benítez no ocultó por último su satisfacción por verse, aunque sea de forma provisional fuera de descenso: “Siempre es bueno no estar ahí. A mí no me gusta mirar mucho la clasificación, pero cuando estás abajo no te queda más remedio y la tienes que mirar. Desde el punto de vista anímico, saber que no estás en descenso puede ser positivo”, confesó.