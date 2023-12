Lo justo para lograr lo necesario

Sin brillo, con dificultades por la expulsión con roja directa de Aspas sobre la frontera psicológica de los últimos diez minutos, el Celta hizo lo justo y también lo necesario para sumar tres puntos imprescindibles. Ciento seis días después de haber conseguido contra el Almería su única victoria del curso, el conjunto de Benítez recupera la sonrisa, se da una alegría en Balaídos y mira al frente con algo de optimismo. No fue cómodo el 2-0 que hace unos días vaticinó Marián Mouriño, pero el gol de tacón de Larsen ha bastado al Celta para sumar un triunfo que no podía posponer. El equipo celeste deja atrás a un rival directo, da un paso adelante para salir de la zona de descenso y se reconcilia con Balaídos, donde no había ganado tras ocho comparecencias. El horizonte comienza de despejarse de nubarrones, aunque la sensación es que la batalla por certificar la salvación volverá a ser esta temporada cruenta. Solo se ha dado un primer paso, pero un primer paso absolutamente necesario.

Un once remozado Benítez introdujo cambios en todas las líneas del equipo, salvo en la portería, donde Vicente Guaita parece haberse asentado de forma definitiva. La baja de última hora de Starfelt abrió la puerta de la titularidad a Carlos Domínguez, que firmó un interesante encuentro como pareja de un entonado Unai, al que se vio mucho más cómodo en el perfil derecho. El canterano brilló en un partido opaco. Dio fluidez y seguridad a la salida de pelota, estuvo rápido en el corte, férreo en la marca y bien situado en el campo. A la obligada presencia de Domínguez en defensa añadió Benítez el cambio de Ristic por Manu Sánchez el flanco izquierdo. El técnico mantuvo a Kevin como lateral derecho, prescindió de Mingueza, cambió de banda a Bamba y puso a Cervi por delante del serbio en la banda izquierda. En el medio, Dotor suplió a Luca de la Torre para acompañar a un Renato Tapia que se comió el campo y se consolida como primera opción en el eje de la medular, a la espera que el club concrete el medio centro que tanto echa de menos Benítez y no se pudo fichar en verano. Un taconazo providencial Con estos mimbres se manejó más o menos cómodamente el Celta en un primer tiempo en el que el rival, dedicado a defenderse, apenas apretó. El grupo de Benítez marcó el paso, generó un par de buenas ocasiones (la mejor, de Unai a balón parado) y consiguió el gol que necesitaba con un taconazo providencial de Larsen, que tiró de inteligencia y recursos técnicos para sacar petróleo de un rechace en el área nazarí. El noruego controló la pelota de espaldas a la portería y le pegó con fuerza de taco para superar a los defensas que se interponían entre el balón y la red. Un gol providencial que permitió al Celta encarrilar el encuentro. Un rival apocado Al Granada, penúltimo clasificado, le pesó mucho la misma ansiedad que también viene acusando el Celta por las victorias que se le niegan. Al conjunto nazarí se le vio inseguro atrás e indeciso arriba y no generó peligro hasta que se vio con el agua al cuello. Reaccionó en el segundo tiempo, aunque ni el esfuerzo ni la ambición mostrada tras el intermedio, incluso con ventaja numérica, le alcanzaron para empatar Bryan Zaragoza El joven internacional español dejó destellos de mucha calidad en Balaídos y trajo por la calle de la amargura a Kevin, que solo estuvo algo tranquilo cuando Medina decidió cambiar de banda al chico y pudo tomarse un respiro. Pero en cuanto volvió al costado izquierdo Zaragoza hizo que se le vieran todas las costuras al abnegado lateral céltico, que perdió balones importantes y se vio constantemente superado por el joven canterano del Granada. Zaragoza tuvo la mejor ocasión de los nazaríes en un contragolpe pero desvió su tiro unos centímetros cuando Guaita parecía ya batido. Guaita se asienta La otra gran ocasión del Granada, la desbarató Guaita, un tiro de Lucas Boyé que el guardameta valenciano despejó con autoridad. La misma que mostró para mantener la portería a cero en Vallecas y antes en Mestalla. Guaita salva goles con sus paradas, muestra una gran seguridad en la salidas (la de ayer ante Bryan Zaragoza para enmendar un error de Kevin fue providencial) y en los balones por alto. Las tres porterías a cero del Celta llevan su nombre. Sobrevivir a una roja La rigurosa expulsión de Aspas con roja directa envenenó al filo del fatídico minuto 80 un partido que la reacción del Granada en el segundo tiempo ya había puesto más difícil al Celta. Pero el equipo se defendió con orden, la afición tiró del carro y los cambios de Benítez ayudaron a gestionar la ventaja. Brotes verdes La victoria frente al Granada, refuerza el valor de los puntos obtenidos en las últimas jornadas contra el Valencia, el Cádiz y el Rayo, pese a la pobre imagen del equipo. No es que el juego mejorase ayer gran cosa, pero el resultado era tan necesario que soslayas cualquier otra consideración.