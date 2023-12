Sufriendo, porque no entiende otro modo de existencia, el Celta puso fin a la larga búsqueda de su primera victoria del curso en Balaídos. Casi cuatro meses ha tenido que esperar por ella. Una eternidad que le tenía en el alambre, con la amenaza de despeñarse en caso de no sacar adelante el compromiso frente al Granada. Una final en pleno mes de diciembre –algo completamente antinatural– que sacó adelante gracias a una genialidad de Larsen en el primer tiempo y en la que apretó los dientes en el tramo final como una fiera para resistir el empujón final del Granada cuando la expulsión de Iago Aspas obligó al Celta a jugar el último cuarto hora en inferioridad. En medio de un clima más propio del mes de mayo, cuando las temporadas se deciden a veces en noventa minutos, los vigueses amarraron una victoria liberadora, que no soluciona su escasez de fútbol, pero que le rearma moralmente cuando la amenaza de derrumbe sobrevolaba sobre ellos.

El partido fue industrial, marcado de forma decisiva por el peso que el resultado tenía a efectos clasificatorios. Una guerra de trincheras en la que ganar cada metro era un tesoro. El Celta –que tuvo una mejor puesta en escena y pareció adaptarse a una alineación llena de caras nuevas (Carlos Domínguez, Ristic, Dotor, Cervi) y a algún cambio de posición llamativo (Bamba se fue a la banda derecha)– encontró a los veinte minutos la solución en un detalle de genialidad de Larsen, un delantero con cuerpo y movimientos de estibador portuario que a veces salpica su juego con detalles propios de un fino estilista. Sucedió en un saque de esquina (faceta dominada toda la tarde por los vigueses) en el que André Ferreira midió mal su salida y se sucedieron los rechaces en el área nazarí. El balón cayó a los pies de Larsen que controló de espaldas y su instinto le reclamó un remate rápido para aprovechar la “desaparición” del meta. Larsen solucionó la jugada con un brillante taconazo que dejó sin respuesta a la defensa granadina. Un gesto estético, efectivo y veloz para solucionar esa oportunidad; un golazo para consolidar el peso del noruego en la temporada del Celta. Era el minuto veinte y cambiaba de golpe el escenario. Ahora se trataba de gestionar esa ventaja, algo que no siempre ha sabido hacer el grupo de Benítez, muy lejos de tener el poso en su juego o los futbolistas para gestionar esas situaciones. El Granada, superior en número en el medio del campo, tuvo el control de la pelota pero sin inquietar a Guaita mientras los vigueses sí tenían un plan más claro: robar y correr. Aunque pocas veces pudieran ponerlo en práctica. Funcionaba bien en la tarea destructiva (muy seguros los centrales y colosal Tapia), pero los futbolistas que tenían que darle continuidad al juego estaban desconectados por completo. Cervi, Bamba y Aspas se pegaron con el estado del terreno de juego (infame), con sus limitaciones o con su estado de forma (terrible la caída sufrida por Bamba en el último mes aunque en su descarga parece evidente que no le ayudaba jugar en la derecha). El Celta, aún así, dominaba la escena siempre más cerca de André Ferreira que el Granada de Guaita, pero sin descuidar el orden ni la posición. Un remate de Bamba desde la frontal del área en el último tramo del primer tiempo al que respondió André fue la única ocasión que tuvieron los vigueses de ampliar la ventaja. Le costó al Celta el regreso del vestuario. A veces esos quince minutos dan para pensar demasiado y pude que a los de Benítez no le ayudase en ese momento. Hubo un paso adelante del Granada, pero un paso atrás mental de los vigueses, demasiado agarrotados. Esa ansiedad que niega Benítez afloró en toda su extensión. Desapareció el Celta del campo del Granada y surgió Bryan Zaragoza que martirizó a Kevin durante un buen tramo de partido. Suya fue una ocasión en la que disparó cruzado. Por ahí se le empezó a abrir una grieta a Benítez que el técnico trató de cerrar con la entrada de Mingueza. Pero las desapariciones se multiplicaban en el Celta por todo el campo y el Granada obligó a Guaita a intervenir en el minuto 64 para evitar el empate. Ese susto y los cambios posteriores mejoraron el aspecto del Celta que volvieron a dar un paso adelante. Con el equipo dando síntomas de mejoría el partido dio otro brinco inesperado al ver Iago Aspas una discutible roja directa por un pisotón a un contrario. Con diez minutos por delante (más el descuento que se presumía largo) al Celta le tocó apretar los dientes para proteger como un tesoro esa corta ventaja. Por momentos pareció que la temporada se jugaba en ese cuarto de hora final. Se advertía en los gestos, en el lenguaje corporal de los futbolista, en la angustia que transmitía la grada. El Granada, muy limitado de recursos, se tiró a la desesperada con mucha gente en el área y pocos defensas. El Celta se centró en aguantar el sitio, en mantener la defensa bien plantada (la ausencia del griposo Starfelt no se hizo notar tanto por el buen comportamiento de Unai Núñez y de Carlos Domínguez) y en agarrarse a un imperial Renato Tapia que estuvo en todas las batallas y de todas ellas salió victorioso. Volvió aquella máquina cosechadora que impresionó en su primera temporada como futbolista vigués. Acorralado como un animal salvaje el Celta se sostuvo dejándose el alma en cada balón dividido, en cada disputa. A falta de fútbol al que agarrarse no deja de ser un salvavidas. Pitó Sánchez Martínez y un soplo de alivio recorrió Balaídos de una punta a otra. Primera final de la temporada solventada. Es insano hablar de esto en diciembre, pero esta es la realidad del Celta.